鴻海給員工126萬養小孩、連離職流程也優化！獨家專訪劉揚偉 如何變身2024最佳雇主？

【文 高宜凡】

從前與好雇主形象難以連結的鴻海，今年拿下「天下永續公民獎」有史以來最好的成績。最讓評審眼睛一亮的，就是員工福利。《天下》獨家專訪鴻海董事長劉揚偉，接班五年以來，他如何讓這家工廠遍布全球兩百多處的台灣第一大企業改頭換面？

「雙E」永續方程式奏效

2007年，原在美國矽谷創業的劉揚偉，被鴻海創辦人郭台銘延攬加入，歷任電子產品、IC設計、夏普、半導體等不同事業群後，於2019年接班。隔年，劉揚偉喊出「EPS＋ESG」的永續轉型策略。除了疫情爆發年，鴻海2021到2023年每股盈餘都突破10元。在天下永續公民獎的競爭賽局也一路爬升。

劉揚偉的理想是「分而治之」，在前線打仗的事業群不能動，一動就會分掉戰力；但台灣總部要如何建立，「雖然事情很多，但我們怎樣divide and conquer（分進合擊）？」他總提醒同仁。

中央總部為何有利於ESG？因為現代的永續治理面向很廣，需要講究策略連貫性、資料統整、推動步調一致，才能大大加分。強化中央總部的機會，竟然來自疫情。

疫情成助力，危機彰顯中央重要性

當時為了防疫，劉揚偉每天親自主持，上百名來自各地的主管視訊會議，「因為大家都有需求，中央物資的發放、有什麼需求，都透過這平台來做，」他說。

隨著疫情遠去，會議主題從防疫轉為「全球EHS＋ESG行動工作會議」，定期討論各項永續專案的落實和管考。「這個機制，讓我們推動中央相關事務的效率增加很多。」董事長緊盯的成效逐漸浮現。

幫員工養小孩，日常瑣事都可問小愛app

這次鴻海最讓評審眼睛一亮的，就是他們照顧員工的策略。最不能忽略的是，大方到令人稱羨的「0到6歲公司養」育兒補助。劉揚偉接棒後再加碼，家裡有未滿7歲幼兒的員工，每月都享有一萬五千元津貼，可以一直申請到6歲11月，等於每名子女最多補助到126萬元，請領的子女數量也沒有限制。

更讓人驚豔的，還有對員工提供一站式服務的小愛機器人app。問世六年來，小愛app不斷迭代更新，從日常考勤、查薪資、看餐廳菜單、投訴舉報、新人報到該準備什麼等瑣事，都能在上面得到資訊。截至去年，使用人次破700萬，回覆將近2000萬筆問題。甚至連員工在企業的最後一關：離職，小愛也能幫忙。

提供心理安全感，新進員工離職率不到一成

不少人應該還有印象，員工的心理健康問題，正是鴻海引以為鑑的過往教訓。2010年，鴻海中國廠區發生多起跳樓事件，重挫公司形象。如今，鴻海設有「中央健衛」專業團隊，在廠區就近服務。還委託新竹生命線協會，提供心理、健康、職涯、法律、財務等免費諮詢，適時尋求幫助與轉介資源。

另一項讓許多評審稱許的做法，是超額進用身心障礙員工。以往對身心障礙者的照顧，多環繞在職場環境改善和工作內容的再設計，但鴻海還強化了在職訓練和技能輔導。譬如：線上訓練平台「陽光培訓中心」，經由手語同步翻譯軟體，讓不會手語的講師也能替身心障礙員工上課。

在大離職潮與大缺工潮並行的當下，鴻海未滿一年的新進員工離職率，已從四年前的15.2%，降至去年的9.7%，在折損高的科技同業裡相當罕見。

公司治理仍有挑戰，要讓ESG導入AI

然而，比起進步明顯的企業承諾、環境永續、社會參與等面向，鴻海最讓人質疑的ESG焦點，還是「公司治理」。劉揚偉目前身兼董事長與執行長，「但這是不對的，」他直言，董事會代表股東設立目標，執行長負責執行，兩者應該是制衡關係。

因此他啟動六個事業群負責人的「輪值CEO」接班制度。過去鴻海訓練是在事業部，輪值讓這些事業群負責人突破自身格局，「三年輪完，就會有適任的CEO出線。」

回應外界甚囂塵上、創辦人郭台銘即將回鍋的傳言，劉揚偉表示，「制度建立，鴻海跟過去已經不一樣了。」

問劉揚偉，鴻海推動ESG還缺什麼？「AI技術，」他斬釘截鐵。他認為，生成式人工智慧可以強化ESG的情報和預警功能，「我們朝這個目標去會不會有問題？這趨勢是不是有問題？是不是要提醒我們加強做這個，或做那個？」

對於近來引發熱議的AI耗能話題，鴻海目前也在積極研究「量子計算」，將平行運算導入LLM（大型語言模型）生成式AI系統。

鴻海旗下許多重點事業，都跟未來的社會需求和永續潮流息息相關。這家產業龍頭的ESG表現，值得更多關注。

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