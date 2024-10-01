生了就會愛？ 研究：14%的父母後悔生孩子

【編譯 田孟心】

「生了就會愛」是常聞的「勸生詞」，然而，愈來愈多為人父母者發現他們並沒有內建父愛母愛，甚至後悔擔綱這個終身無法卸下的角色。後悔派的家長該如何解套？旁觀者又能如何協助？

繁衍慾望降低的世代

歷史上，沒有孩子的婦女在許多文化中都受到訕笑、憐憫和侮辱。

歷史學家兼《如何無子女：歷史與哲學》一書的作者克拉斯蒂爾（Rachel Chrastil）寫道，「歐洲人遵循聖經中『生養眾多』的訓誡，以及農務勞動確實需要人手，導致了他們努力繁衍後代。」

如今，這樣的傳統思想雖然隨著已開發國家走上走子化之路，而逐漸式微，但仍然有影響力。在社群媒體中，仍能看到一些人鼓吹女性成為全職母親，或是川普的搭擋萬斯曾說，「生活中沒有孩子，會讓人們痛苦和反社會。」

然而，美國皮尤研究中心的數據顯示，愈來愈多人選擇走上另一條路。

2023年，47%的50歲以下的成年人表示，他們不太可能生孩子——這個比例相較2018年上升了10%。

年齡較大（50歲以上）的群體不生孩子的主要原因是：就是沒有發生（39%）、沒有找到合適的伴侶（33%）。同時，年輕一代最常見的反應是：就是不想要孩子（57%）、想專注於其他事情（44%）、擔憂世界情勢（38%），和無力撫養孩子（36%）。

不過，即使趨勢是反生子，對於已經生出孩子的群體有什麼掙扎，卻鮮少有相關研究。

鑽研「後悔生子」主題的波蘭心理學家皮歐特羅斯基（Konrad Piotrowski）說明，這是出於此話題帶有禁忌性質。但當他決心研究此主題，並招募後悔為人父母的受訪者時，幾天內就有數十人聯繫他。

皮歐特羅斯基制定了一個「後悔量表」，並從調查中得出結論，估計在已開發國家中，有5%-14%的父母對於生子決定感到後悔，且如果時光可以倒流，他們會選擇不生。

Facebook群組「我後悔生小孩」有76,000名匿名成員，而美國論壇Reddit的「r/RegretfulParents」則有14萬名匿名成員。在這些論壇上，來自不同背景的父母分享和發洩了有關孩子健康、缺乏支持、失去自我的心情。

後悔，不代表無愛

社會學博士，出版《後悔當媽媽》一書的多娜絲（Orna Donath）採訪了23位後悔生子的母親，指出，她們後悔的對象不是子女，而是「母親」這個角色本身。

「後悔的父母不等於虐待孩子，也不一定代表對孩子缺乏關愛，」多娜絲解釋，情感不是二元的，愛和後悔也不一定矛盾。舉例來說，也很容易看到不後悔生育，卻無責任感也不關愛孩子的父母。

她也強調，許多父親也可能會後悔當爸爸，但社會期望使得「後悔做母親」往往更有爭議、更不被諒解。

研究孕婦產期心理健康的心理學家雷姆（Ashurina Ream）指出，「批評某人後悔做父母，是非常有害的行為。」特別在現代社會系統不夠支持育嬰照護、育嬰假的趨勢下，父母的壓力本就比從前更大。

（資料來源：The Guardian, NYT, The Atlantic）

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