Fed在股市歷史高點時降息 股、債後市會怎麼走？

【編譯．張詠晴】

聯準會今天一口氣降息兩碼，而此時正值美股在歷史高點盤旋。在股市高點降息，通常會怎麼影響後市？歷史可以給我們答案嗎？

一般認為，當聯準會降息後，股市往往表現不錯。因為降息目的是刺激經濟，讓企業和消費者的借貸成本更低，這通常有利於股市。

但我們很難從過去4個主要降息週期的表現，得出通用的結論，因為降息後的一年內，美股表現差很大。1995年降息週期開始後的12個月裡，標普500指數上漲23%。但在2001年聯準會開始降息時，股市表現不佳，因為網路泡沫破裂，市場回落超過10%。

巨大差異背後，很大程度取決於市場基本面和聯準會的態度。如果市場認為聯準會對經濟有信心，能實現經濟軟著陸，市場反應會相對穩定；但如果市場感覺聯準會是為了捍衛經濟，不得不降息，反應可能會更負面。

駿利亨德森集團（Janus Henderson Investors）美國投資組合策略負責人卡斯爾頓（Lara Castleton）說，近年可供評估的數據有限。大約一半的時間，聯準會開始降息是因為經濟瀕臨衰退；另一半情況，則是為了調整貨幣政策（即「維持性降息」），而不是為了應對經濟危機。

利率變動並非影響市場的唯一因素。卡斯爾頓表示，企業獲利成長是預測股市未來表現的更可靠指標。當獲利成長，甚至加速，又遇上降息時，對於市場是個好消息。根據她的分析，在這種情況下，標普500在接下來的12個月內平均回報率為14%，相比之下，當利率下降但獲利成長並不明顯時，平均回報率僅為7%。

卡斯爾頓還表示，聯準會目標利率和通膨率之間的差距越大，股市的表現往往越強勁。目前，聯邦基金利率和通膨率之間依然存在很大的差距，暗示聯準會有更多空間進行降息，這對股市有利。

無論如何，沒有人能完全預測市場走勢。即使在樂觀的數據下，股市仍然會受情緒影響。

LPL Financial股市策略長布赫賓德指出，股市已經提前反映即將到來的降息週期，過去12個月內市場上漲了超過24%。因此，未來的投資回報可能會受限。然而，如果經濟實現真正的軟著陸，股票可能還有更多的上漲空間。

當降息遇上股市高點

因此，這時候就很值得探索，如果聯準會降息的時間點，是在股市於歷史高點盤旋時，那麼股、債的後市又是如何？

道瓊市場資訊回顧了歷史記錄，發現自1990年以來，聯準會有7次降息的時間點，正值標普500接近或站上歷史高點。

在這些情況下，股市在聯準會決策當天，有71.4%的機率是上漲的，漲幅中位數為0.51%。而今天美股三大指數皆收小跌，顯然就是在這七成多的機率之外。

決策後六個月後的表現則不一定，上漲機率是57.1%，漲幅中位數僅為0.62%。

市場資歷20年的老將、羅森堡研究經濟學家羅森堡（David Rosenberg）指出，歷史經驗看來，緊縮後的第一次降息，債券市場通常只漲了一半。換句話說，宣布降息後，債券往往還有繼續漲的空間。

但羅森堡說，股票市場的走向就沒那麼容易預測了。它完全取決於聯準會是否成功避免了經濟衰退，或者降息是否來得太晚了。我們在過去已經多次看到這種情況。

因此總體來說，當前股市位處高點，在這樣的環境中，投資人應該要更細緻地評估降息循環與股市的關係。如果能夠避免衰退，那麼股市則還有得漲。

聯準會主席鮑爾在決策會的記者會，確實很樂觀地指出，眼前並沒有跡象顯示經濟會陷入衰退，可預見的未來裡也不會。

信安資產管理（Principal Asset Management）全球策略長夏哈（Seema Shah）認為，不要因為一次降息兩碼就是要衰退了，「有些人質疑必須激進一次降息兩碼的理由，但我們看到的是一個積極避免經濟硬著陸的聯準會。衰退？別提什麼衰退了。」

房地產投資信託基金、新興市場被看好

經濟政策研究中心的貝克（Dean Baker）認為，今天大幅降息的舉動有益無害，「因為聯準會正視了勞動市場正在變弱，並且，目前幾乎沒有通膨再度點火的風險，因此此時去刺激勞動市場幾乎不會有什麼副作用。此外，這也有助房地產市場，畢竟數百萬人已經因為高房貸利率，推遲了買房計畫」。

卡斯爾頓也建議，股票投資人可以在核心持股的基礎上為不同情境做調整，像是考慮防禦性股票和房地產投資信託基金（REITs），這些資產對降息敏感，在經濟出現重大放緩時可以為投資組合提供緩衝。

此外，有「新債王」之稱的雙線資本公司執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）和Vontobel債務投資組合經理德索薩都看好，聯準會降息促使美元走弱，將是增加新興市場投資布局的好時機。

德索薩指出，「全球融資環境在未來幾個月將持續寬鬆，這將有助於新興市場的央行繼續推動其寬鬆政策。已開國家較低的利率也將降低新興市場的外部借貸成本，從而降低再融資風險並提升債務可持續性」。

（資料來源：MarketWatch, Morningstar.com, CNBC）

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