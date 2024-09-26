大眾買商品卻憎恨生產商 21世紀企業的危機：服務股東

【整理／田孟心】

過往，我們習慣將「企業」定義為資本主義菁英經營的事業，它們靠財富擁有生產資料，來累積經濟實力。

但到了本世紀，一切有了顛覆性的變革——人們最想要的商品和服務，並不是堆放在貨船或倉庫裡，而是出現在你我的手機螢幕上、在口袋裡，或佔滿了我們的大腦。

然而，大企業正面臨合法性危機，如臉書和Google比歷史上任何一家企業擁有更多客戶，卻廣遭批評。

這樣的觀點出自英國經濟學家凱伊（John Kay），他長期研究經濟、金融和商業之間的關係，曾任牛津大學商學院首任院長，亦在倫敦商學院、倫敦政經學院擔任過教授。此外，他也曾服務於公部門，長期審查英國商業政策，並於2021年被英國女王冊封為爵士。

凱伊同時是多家上市和私人企業的董事，因此他結合在學界、政界、商界的觀察，撰寫的多本著作，屢獲《經濟學人》等權威刊物年度圖書獎。

近期，他推出新作《21世紀的企業》，再度獲《金融時報》評選為年度最佳商業書籍。本書副標強調「我們以前聽到有關商業的一切都是錯的」，凱伊對這個時代的企業有什麼洞見？以下摘要本書導讀：

20世紀，鋼鐵和石油是汽車工業崛起的重要元素，接著汽車工業改變了日常生活和人們的商業思維。彼時，美國鋼鐵公司、零售商西爾斯，以及標準石油公司，在美國佔據主導地位、開展國際業務、發揮政治影響力，它們的經濟和政治力量似乎確保了永久的統治地位。

但事實並非如此。

它們逐漸殞落，並不是因為人們不再開車和購物，也不是因為商業不再需要化學產品，只是因為其他企業更有效地滿足了客戶需求。

尖牙到七巨頭，依賴集體智慧

華爾街將這些新貴合稱為「尖牙」（FAANG）——臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet。

「尖牙」中沒有一家是製造商；許多人擁有名校學位，員工是它們的「生產資料」（也稱為生產手段）。

隨後，尖牙被微幅調整為「七巨頭」，Netflix被輝達取代，特斯拉和微軟加入了榜單。

本書的一個中心論點是，隨著商業發展，廣泛用來描述商業的語言卻沒有跟著進步。

如今，世界經濟並不是由少數跨國企業所控制，而且多數的跨國公司甚至未能長期控制自己的產業。

在19世紀和20世紀，資本首先被用來建造鋼鐵廠、汽車裝配線和石化廠。這些「生產資料」只隸屬於某個產業——除了沿著鐵路運行火車之外，你不太能對鐵路做些什麼事；如果你想成為一名火車司機，必須在一家經營軌道和火車的企業中找工作。

然而，21世紀的領先企業幾乎不需要這樣的設備，也不用募那麼多資金。

21世紀的企業所需資產，大多是可替代的，就是辦公室、商店、車輛和資料中心等等。這些「生產資料」不必歸使用它們的企業所有，而且現在大多數情況下也不是。

因此，有形資本的所有者，例如房地產公司和車輛出租人，不再從所有權中獲得對業務的控制權。員工們也常常不知道物質生產資料的所有者是誰，或者他們所服務企業的股東是誰，因為這也不重要。

當代員工所工作的組織，擁有正式的管理結構，卻相對扁平且參與度高。在當代企業中，「老闆」不能像卡內基和福特那樣，向下屬發出強制指令，因為老闆需要資訊、承諾和技能，才能有策略方向，而這樣的技能其實廣泛分布於整個組織。

進一步說明，現代商業環境的特徵是「極度的不確定性」，惟有透過匯集許多人的「集體知識」並發展「集體智慧」，才能駕馭它。集體智慧是一種解決問題的能力，使公司和競爭對手做出區別，甚至區別於自己的過去。

因此，當代企業中的關係不能純粹是交易性的，而是需要一群人為共同目標齊心盡力，而這種合作活動，必然具有社會和商業色彩。

當代「經濟租金」：人才

本書的另一個重要概念是「經濟租金」，這個詞彙在仍以農業為主的經濟中開始被使用，用來描述土地所有者因某些土地更肥沃或位置更好，而獲得的回報。

如今，經濟租金則被用來描述由於某些人、地方和機構擁有其他人難以仿效的、具有商業價值的「人才」而產生的收益。

簡單來說，經濟租金歸於巧言如簧的律師、妙手回春的外科醫生，以及體育和電影明星。經濟租金是由歌手泰勒絲和全世界曼聯球迷的熱情賺取的。

了解經濟租金的概念、起源和影響，對於理解企業的財務帳戶，以及現代經濟中收入和財富的分配至關重要。然而資本和資本主義的承襲術語，阻礙了這種理解。

對商業誤解，損害企業形象

「資本主義」一詞的出現，是為了描述由資產階級菁英設計和控制的經濟，它不該與當今的市場現實混為一談，因為現代市場的基本特徵是不受任何人控制，或不受長期控制。

語言愈來愈跟不上現實。20世紀下半葉，企業從「低技能勞工組成的大規模生產設施」的產業結構，轉為本世紀「由知識員工在合作環境中，分享集體智慧組成的『七巨頭』」。但是關於商業世界如何運作，以及應該如何運作的主流敘事，卻正朝著相反的方向發展。

經濟關係純粹用交易術語來定義，內在動機和專業倫理等，被目標和獎金所取代。MBA學生也被告知，商業目的不是滿足客戶和社會需求，而是為匿名股東創造「股東價值」。

進一步且密切相關的荒謬是，隨著資本對企業營運的重要性降低，金融部門的規模和報酬竟然大幅擴張。企業創辦人和高階主管因其對股東價值事業的奉獻，也能獲得豐厚回報。

由於商業道德式微和不平等問題，我想提醒的是，21世紀的企業面臨合法性危機。這導致如今大眾雖然欣然接受產品，卻憎恨生產商。

最後，股東價值的支持者往往不僅破壞了股東價值，也破壞了一種更有能力、更有動力的企業經營思維。

（雜誌原標題為：服務股東更甚客戶 21世紀企業的危機／責任編輯：王儷華）

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