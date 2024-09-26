快訊

PS5 Pro、PS5配件30周年限量版定價揭曉！貴1萬元、2階段抽選預購規則曝光

台股上揚97點收22,858點 台積電漲10元收1,015元

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

CAPS聯合創辦人夏露萍：台灣ESG有「超量級」的表現

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：CAPS提供
圖片來源：CAPS提供

【文／高宜凡】

位於香港、2013年成立的亞洲公益事業研究中心（CAPS），是國際知名的社會投資與永續議題研究單位，包括香港恆隆集團董事長陳啟宗、韓國SK會長崔泰源、印度塔塔集團前董事長Ratan Tata（拉坦．塔塔）、台灣富邦集團的蔡明忠等人，都是該單位的理事和顧問群。

CAPS與《天下雜誌》攜手，花了近一年的時間，彙整天下永續公民獎將近20年的資料，觀察台灣企業驅動永續轉型的脈絡與特色，最後產出一份專業報告《台灣企業社會責任發展趨勢觀察》（Evolving Corporate Social Responsibility Trends in Taiwan）。

每年參與《天下》評選的超過200家企業，都是各領域ESG先行者，這份報告雖無法涵蓋各行各業，卻是台灣競逐永續舞台階段性里程碑。

台灣企業ESG趨勢三大發現

在峇里島差旅行程中受訪的CAPS聯合創辦人兼執行長夏露萍（Ruth A. Shapiro）歸納出三個發現：

首先，台灣企業不僅能快速接軌國際永續法規，更具有超越標準的能力，「這跟亞洲很多地方不一樣，他們通常只做到符合要求而已。」

她認為，這點跟台灣企業是全球供應鏈要角，得以了解國際最新的永續潮流變化有關，「特別是歐洲和美國的標準，」夏露萍補充。

第二個發現是，科技業是領頭羊，對其他產業帶來很強的示範效果。

此外，台灣還具有旺盛的社會創新能量。CAPS每兩年發表一次的「好公益指數」（Doing Good Index），台灣總是名列前茅，蓬勃發展的公益團體和社創組織，支持企業落實CSR和ESG。

執筆報告的CAPS大中華區研究與諮詢總監江安琪觀察，台灣企業很願意進行跨部門合作，「65%的公司都有外部合作伙伴，其中大部份是非營利組織，這是台灣的強項。」

四大面向並進，公司治理進步最多

若看量化數據，檢視天下永續公民獎評鑑的四大面向，「公司治理」平均每年增幅2.2%最多，其次是「環境永續」的1.5%，「企業承諾」和「社會參與」也有1.4%和1.1%，彼此差距極小，可說是穩定齊頭並進。

總結整份報告，夏露萍以美國諺語punching above their weight（越級挑戰、超常發揮）形容。台灣企業超越同儕與自身限制，許多都已經從傳統贊助和慈善心態，轉向更具策略性且扣連本業的永續活動。

然而，國際上仍有許多永續規範正在萌芽，如供應鏈人權管理、DEI（多元平等共融）、產品數位護照等，讓人應接不暇。龍頭企業應主動協助供應鏈轉型，帶動更多中小企業一起走上永續賽場。

隨著時代演變，無論CSR是ESG，夏露萍提醒台灣企業，應該將永續發展視為一個整體，「因為我們不希望在一個領域取得進展的時候，卻在另一個領域落後了。」（責任編輯：洪家寧）

獨家開箱鴻海深圳3大關燈現場　圖解：AI排程、機器人上工，一人能管全球6萬機台

完整榜單》2024天下永續公民獎100強、小巨人25強　獨家調查贏家一次看

考上清大卻選擇休學一年，有感筆電：百萬YouTuber的背後，是高度自律

【更多內容請見《天下雜誌》807期；訂天下雜誌電子版

天下雜誌

追蹤

延伸閱讀

大亞集團獲「2024外資精選台灣100強」

00961要高股息也要高成長！月配息、ESG、ROE、銅板價...有什麼理由不存？

證交所與碳交所、成大 舉辦「淨零時代的關鍵思維與關鍵科技」論壇

證交所參與UBS論壇 討論台灣資本市場的最新發展趨勢

相關新聞

Fed在股市歷史高點時降息 股、債後市會怎麼走？

聯準會今天一口氣降息兩碼，而此時正值美股在歷史高點盤旋。在股市高點降息，通常會怎麼影響後市？歷史可以給我們答案嗎？

碳費每噸300起跳！排碳大戶數量第一名不是鋼鐵業 哪個產業佔多數？

糾結了大半年的碳費費率，也許還沒那麼快拍板，但仍是台灣進入碳有價時代的里程碑。為何從環境部、專家學者到企業界都認為，下一步走向碳總量管制，才能夠真正促進實質減碳？

大眾買商品卻憎恨生產商 21世紀企業的危機：服務股東

當代國際大企業透過手機螢幕獲取市佔率，但科技的進步卻衍生更多深層問題。英國經濟學家凱伊認為，這是因為我們聽到有關商業的一切，都是錯的。

CAPS聯合創辦人夏露萍：台灣ESG有「超量級」的表現

國際知名的社會投資與永續議題研究單位，亞洲公益事業研究中心（CAPS）聯合創辦人夏露萍，與《天下雜誌》攜手，分析近20年的資料，觀察台灣企業驅動永續轉型的脈絡與特色。

沒房子的極簡主義者 29歲千萬富翁不買房：為什麼要買？

網紅行銷公司Fanbytes共同創辦人、前執行長阿爾姆（Timothy Armoo）不像典型的千萬富翁。

鴻海協造全台唯一AI做回收！清潔隊不再狂加班 技術還賣到美國

電腦不只會挑土豆，還會挑垃圾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。