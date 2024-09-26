CAPS聯合創辦人夏露萍：台灣ESG有「超量級」的表現

【文／高宜凡】

位於香港、2013年成立的亞洲公益事業研究中心（CAPS），是國際知名的社會投資與永續議題研究單位，包括香港恆隆集團董事長陳啟宗、韓國SK會長崔泰源、印度塔塔集團前董事長Ratan Tata（拉坦．塔塔）、台灣富邦集團的蔡明忠等人，都是該單位的理事和顧問群。

CAPS與《天下雜誌》攜手，花了近一年的時間，彙整天下永續公民獎將近20年的資料，觀察台灣企業驅動永續轉型的脈絡與特色，最後產出一份專業報告《台灣企業社會責任發展趨勢觀察》（Evolving Corporate Social Responsibility Trends in Taiwan）。

每年參與《天下》評選的超過200家企業，都是各領域ESG先行者，這份報告雖無法涵蓋各行各業，卻是台灣競逐永續舞台階段性里程碑。

台灣企業ESG趨勢三大發現

在峇里島差旅行程中受訪的CAPS聯合創辦人兼執行長夏露萍（Ruth A. Shapiro）歸納出三個發現：

首先，台灣企業不僅能快速接軌國際永續法規，更具有超越標準的能力，「這跟亞洲很多地方不一樣，他們通常只做到符合要求而已。」

她認為，這點跟台灣企業是全球供應鏈要角，得以了解國際最新的永續潮流變化有關，「特別是歐洲和美國的標準，」夏露萍補充。

第二個發現是，科技業是領頭羊，對其他產業帶來很強的示範效果。

此外，台灣還具有旺盛的社會創新能量。CAPS每兩年發表一次的「好公益指數」（Doing Good Index），台灣總是名列前茅，蓬勃發展的公益團體和社創組織，支持企業落實CSR和ESG。

執筆報告的CAPS大中華區研究與諮詢總監江安琪觀察，台灣企業很願意進行跨部門合作，「65%的公司都有外部合作伙伴，其中大部份是非營利組織，這是台灣的強項。」

四大面向並進，公司治理進步最多

若看量化數據，檢視天下永續公民獎評鑑的四大面向，「公司治理」平均每年增幅2.2%最多，其次是「環境永續」的1.5%，「企業承諾」和「社會參與」也有1.4%和1.1%，彼此差距極小，可說是穩定齊頭並進。

總結整份報告，夏露萍以美國諺語punching above their weight（越級挑戰、超常發揮）形容。台灣企業超越同儕與自身限制，許多都已經從傳統贊助和慈善心態，轉向更具策略性且扣連本業的永續活動。

然而，國際上仍有許多永續規範正在萌芽，如供應鏈人權管理、DEI（多元平等共融）、產品數位護照等，讓人應接不暇。龍頭企業應主動協助供應鏈轉型，帶動更多中小企業一起走上永續賽場。

隨著時代演變，無論CSR是ESG，夏露萍提醒台灣企業，應該將永續發展視為一個整體，「因為我們不希望在一個領域取得進展的時候，卻在另一個領域落後了。」（責任編輯：洪家寧）

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