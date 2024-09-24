碳費每噸300起跳！排碳大戶數量第一名不是鋼鐵業 哪個產業佔多數？

【文．劉光瑩】

糾結了大半年的碳費費率，也許還沒那麼快拍板，但仍是台灣進入碳有價時代的里程碑。為何從環境部、專家學者到企業界都認為，下一步走向碳總量管制，才能夠真正促進實質減碳？

環境部9月9日的第五次碳費費率審議會上，委員建議費率會訂在每公噸300到500元，低於新加坡與歐盟，未來預計分階段調升，2030年將漲到1200至1800元。預計從2026年開始，正式開始收取碳費，計算基準是前一年的排碳。

台灣正式進入排碳有價的年代

「這是很重要的訊號，」安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠說，「條件都已到位，就是跟企業說：我們熱水都放好，這次頭真的要洗下去了，不要再抱僥倖心態。」

根據公告，第一波先從每年排碳量超過2.5萬噸的「排碳大戶」展開，約550家公司，其中以電子零組件製造業佔近四成最多，其次為化學業與其餘製造業。但如果以排碳量來看，鋼鐵與化學品業排放量最多，再來為半導體業。

下個重要問題是：收多少錢？環境部9月9日召開第五次碳費審議委員會，但確切價格，最快10月、最慢年底前會定案，明年初公布。「我們先公布遊戲規則，告訴大家：真的要收了，」環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說，9月會議的目標是讓委員意見逐漸收斂。

排碳大戶早已超前部署

黃偉鳴則強調，在民間團體要求下，未來企業通過審核的自主減量計劃，都會公開透明，讓大家可以監督企業提出的減量措施。儘管碳費費率尚未出爐，許多企業的減碳投資早已提前開跑。

例如東和鋼鐵，就在去年訂下2030年減碳30%，以及使用至少三成再生能源的目標，是國內鋼鐵業領頭羊。「現在碳稅就是先上路再說，」東和鋼鐵總經理黃炳樺說。

但他也期待，政府應儘早訂出未來碳費逐漸增加的期程，「減碳不是免費的、也不是今天說明天就能減的，所有企業都需要依據費率跟期程規劃短中長期的投資計劃。」

重點就是，費率會是多少？身為碳費費率審議會委員之一的趙家緯根據過去研究成果評估指出，如果打折後的費率低於每噸新台幣300元，會不痛不癢，將難以達到減碳效果。

不論台灣收多少，未來會跟全球看齊

對於各界糾結費率，黃正忠抱持不同看法，他認為台灣碳費要收多少並不重要，因為未來一定會愈來愈貴。

「現在的碳費起徵點，不是終點，」黃正忠引用世界銀行預估指出，若要把溫升控制在1.5ºC內，至2030年，全球碳價格會到每噸70美元（約新台幣2100元），意思是不論現在台灣決定收多少錢，6年後都會趨近這價位。

然而，不論是學者或是環境部，都不斷強調，碳費重點不是政府想收錢，而是希望以碳價格激勵企業真正減碳。一個重要檢核點，是看減碳成果。

趙家緯提出第二個重要檢核點，是減碳野心。今年年底前，環境部預計公布第三期溫室氣體階段管制目標，也就是2026至2030年的減碳幅度。他提醒，先前行政院已先喊出減幅25%，但被環團批評太不具野心，落後國際，現在多了碳費這項減碳工具，他期待新公布的減碳目標應該高於此數字，才能凸顯碳費功用。

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