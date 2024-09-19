沒房子的極簡主義者 29歲千萬富翁不買房：為什麼要買？

【編譯 樂羽嘉】

網紅行銷公司Fanbytes共同創辦人、前執行長阿爾姆（Timothy Armoo）不像典型的千萬富翁。

阿爾姆沒有任何房地產，寧願把錢花在五花八門的投資標的上，從非洲的異國水果產業到販賣鋰礦。他很享受尋找不同的套利機會和花錢、投資的酷方式，而不只是無腦全丟指數型基金。

阿爾姆僅14歲的時候就初嚐做生意的滋味，當時他當其他同學的家教，6個星期內學生成長到65人。

到了17歲時，他成功把自己的出版物Entrepreneur Express賣給Horizon Media，不過也經歷了幾次失敗的創業。

2017年，在多數同齡人還在瘋派對時，讀大二的阿爾姆創辦了網紅行銷公司Fanbytes，媒合社群媒體活動和品牌及內容創作者，客戶包括英國政府、Deliveroo和三精公司。到了2022年，全球媒體公司Brainlabs看上獲利甚豐的Fanbytes，以8位數英鎊收購，那時候阿爾姆才27歲。

現在，阿爾姆透過擔任顧問、公開演講來教導其他人創業竅門。

這位在倫敦南部公營住宅長大、出身貧寒的年輕企業家說，雖然現在變有錢了，他「幾乎不敢花錢」。

阿爾姆表示，他在成長過程中養成了「稀缺心態」，「我深信只要我開始花錢，錢就會全部離我而去。」

「我每一、兩個星期追蹤我的開支一次。我還做了電子表單，追蹤我擁有的每一分錢。」

阿爾姆後來終於找到方法接受自己變成大富豪的現實，他打電話給存款的銀行說，「我要去提領100萬英鎊現金」。經過多重確認手續後，阿爾姆用大袋子把這筆鉅款帶回家，灑在床上。

「我看著這些錢，希望自己切身體會到，『老哥，就算一切都失敗了，就算你把所有錢都拿去賭個精光或全部拿去買加密貨幣、買一些爛東西，最少最少，你還有100萬英鎊現金。』」

阿爾姆把錢投資在指數型基金，如追蹤標準普爾500指數等指數的被動型基金，也持有包括Shopify、Cloudflare等各式各樣公司的股票。

阿爾姆解釋，「我基本上有兩大類投資，一類是極度安全的投資如指數型基金、現金、債券、英國國債和美國國債。另一類投資則很異國。」

阿爾姆比較不尋常的投資包括在肯亞、安哥拉和坦尚尼亞的酪梨、大豆、芒果事業，這些國家向歐洲超市供貨。

阿爾姆承認也會做一些隨機、另類的投資，像是購買鈾和資助鋰礦銷售。

他自認最成功的投資就是跟朋友合資買下一座鋰礦，一年內報酬率就達到63%。投資肯亞酪梨也給他多帶來每年30%到50%的報酬率。

談到最糟糕的投資，阿爾姆說他曾經誤信股市炒作，在阿里巴巴股票賠了74111英鎊（約新台幣312萬元）。Unity股票則害他賠了53241英鎊（約新台幣224萬元）。

阿爾姆說，他算很幸運，很早就犯下這些錯誤，他學到的教訓是，「別投資你不懂的東西」、「看到利多前先想想利空」。

阿爾姆也喜歡做善事，他每個星期會帶著250英鎊，幫助需要的人，像是幫其他消費者埋單或是幫助沒辦法搭計程車回家的人。「我看到可以幫助的人，就會飄飄然，這是一種出於無私的利己行為」。

沒有房子的極簡主義者

很多有錢人熱愛炒房，阿爾姆沒有。

阿爾姆說，「我沒有房子，不管是自住還是商用房地產都沒有。」

「多數人利用房地產累積財富，但我用我的事業來累積財富，我也沒有家人，現在也沒有伴侶，為什麼要買房子？」

阿爾姆預期會有愈來愈多年輕千萬富翁跟他做出一樣的選擇，拒絕買房，選擇到處旅行、一直搬家，「我可能一年只有一半時間待在倫敦」。

阿爾姆也不像某些同齡人，不太喜歡購買奢侈品。

「我是個很極簡主義的人。」他少數堪稱豪奢的購物行為，是之前跟前女友買了飛往峇里島的頭等艙機票，「真是酷斃了。」

這位年輕的千萬富翁強調，有時候拒絕用傳統的方法做事是很好的。

「我想其實可以把這個想法擴充一下，去檢驗你生活的規則。你應該檢驗這些規則，思考『欸，為什麼我應該做這個？為什麼我應該選這個職涯？為什麼我應該這樣投資？』」

「你應該認真檢驗這些規則，因為如果不這麼做，你可能後來才會醒悟，瞭解到你一直在用其他人的規則過你的人生。」

阿爾姆也給20歲年輕人理財建議，「你能賺到的錢與你擁有的技能直接相關，所以如果你想賺很多錢，就要精進你的賺錢技能，可能是行銷、業務、團隊管理之類的。理想上你的技能要可以用來解決大問題，因為你能解決愈多問題，就能賺愈多錢。」

（資料來源：CNBC、Fortune）

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