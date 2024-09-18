鴻海協造全台唯一AI做回收！清潔隊不再狂加班 技術還賣到美國

【文 劉光瑩】

電腦不只會挑土豆，還會挑垃圾。垃圾山的解方之一是做好資源回收，但費時耗人力怎麼辦？新北市五股有座資源回收細分選廠，運用了富智康開發的AI技術和機械手臂來分揀回收物，大豐環保科技為何年虧千萬仍勇往直前？

高速運轉的輸送帶上，4支機械手臂正在飛快分揀資源回收物，上一秒挑出紙餐盒，下一秒又撿出塑膠袋，這是去年3月在五股開幕的「新北市資源循環教育基地」，由台灣最大的複合式資源回收龍頭、大豐環保科技經營。

這是全台目前唯一一處，使用機械手臂、甚至是AI訓練來細分選資源回收物的場域。大豐環保與鴻海集團旗下的富智康共同開發分揀回收物專用機械手臂，甚至成功出海，把機械手臂賣到美國的資源回收分選廠。

用科技翻轉回收業，虧千萬也要做

只不過，在台灣做資源回收是賺辛苦錢。大豐環保業務開發部資深經理阮常新坦言，這座智慧資收廠去年虧了1000萬，他為了優化營運，經常在廠裡過夜，今年希望能損益兩平。

但資源回收業危機當前：成本墊高，找不到人，收入又減，非得想出路，AI機械手臂起碼是一個出路。但資源回收價格愈來愈差。阮常新說，台中環保局近年把綜合資源回收細分類工作外包，居然每公斤只有0.15元，意思就是得標廠商只願意花一噸150元跟環保局買資源回收物回來分選再變賣。十年前，廠商願意付的價格是一噸1000元以上。

分選商不願付錢是因為疫情後景氣低迷，資源回收市場價格崩盤。「環保產業是科技的沙漠，」大豐環保科技董事長暨創辦人林盟洲常掛在嘴上，他的解方，就是投入科技研發，試圖翻轉這個落後產業。

機器人辨識不到半秒，快到肉眼跟不上

早在2018年，大豐就因為希望做無人資收站，投資數千萬研究AI影像辨識演算法。後來發現辨識效果還是很差，只好先放棄。到了2021年，鴻海集團旗下的富智康（FIH）自己找上門。

阮常新說，因為富智康做燈塔工廠後，持續找尋新方向，認為環保科技未來具有發展性，於是主動找大豐環保合作，開發出智能回收機械手臂，可迅速識別紙類、紙容器、塑膠及鐵鋁罐等17類資收物，甚至能精準分辨PET、PP、HDPE等肉眼難分辨的不同塑膠材質，辨識率高達97%。

就是這麼湊巧。2022年底，新北市剛好完成五股夏綠地的整治工作，把原本堆滿廢棄物和違章工廠的三不管地帶，變成結合工廠和公園綠地的區塊，剛好留了一個空間，要做環境教育中心，就找上大豐。

五股的資收分選中心，也同時是富智康切入環保科技的試驗場。在輸送帶上，時間不到半秒的光學辨識後，機械手臂再以吸盤把紙餐碗吸起丟到一旁分選區，動作快到肉眼完全跟不上。

如今，富智康的資收機器人生意做到美國去。阮常新說，美國全國有十多個大集團的資收細分選廠，規模是大豐的10倍以上，富智康已經有好幾個美國客戶。

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