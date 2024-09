《黑神話：悟空》爆紅 台廠也受惠！背後靠的是「最爛商業模式」？

【文.沈朋達】

中國單機遊戲《黑神話:悟空》引發全球熱潮,「悟空經濟」甚至讓台灣硬體業者也跟著受惠。為什麼高盛會評估中國單機遊戲迎來了「轉捩點」?《悟空》爆紅會為中國帶來更多高端遊戲嗎?

過去一個多禮拜,一隻猴子佔據了中國新聞的版面。從商業、文化到政治版,處處可以見到牠的身影。

耗時6年、製作成本近4億人民幣(約18億台幣)的《黑神話:悟空》,號稱中國史上首款「3A單機遊戲」,上線3天的總銷量就突破1000萬套,光是第一天的收入就足以讓製作公司遊戲科學回本。

3年前,新華社曾形容電玩是「精神鴉片」,令眾多年輕人沉迷,當時中國政府正對電玩產業發起一系列監管。如今,官媒態度大轉變,甚至實況轉播《悟空》的遊戲畫面。

更想不到,「悟空經濟」也影響台灣。中國玩家為了體驗高畫質而升級電腦設備,這讓生產高階顯卡的台廠技嘉、華碩和微星近期的股價維持漲勢;顯卡散熱廠和記憶體模組廠也都受惠。

毫無疑問,《悟空》就是「現象級」電玩。投行高盛甚至預估,中國單機遊戲迎來了「轉捩點」,《悟空》最終銷售量可望達1200萬套,最樂觀的情況下,甚至可能高達2000萬套。

但真實情況如何?

只靠技術「達標」,就吸引大批玩家

要回答這問題,得先釐清《悟空》憑什麼被稱為中國首款3A單機遊戲,吸引大量玩家關注。

事實上,業界對3A遊戲並沒有嚴格的定義。一些業內人士相信是開發時花上「大量時間、資源和金錢」(A lot of time, A lot of resources, A lot of money)的3個A;也有人認為應該是借用信評最高等級的概念。

無論如何,和手機遊戲不同,3A單機遊戲需要透過個人電腦、PlayStation或Xbox等主機操作,高質感的呈現更需要投入大量資源開發。

《悟空》這次最受玩家稱頌的,無非是媲美電影的畫質、精緻繪製的角色,和栩栩如生的光影變幻。

之所以能做到這些,和遊戲科學勇於嘗試新平台有關。

「他們只做一件事,就是第一個使用Unreal 5(虛幻引擎5)來開發遊戲,」來自台灣、目前在中國上市遊戲公司擔任高管的曾保忠告訴《天下》。

美國遊戲公司Epic Games開發的Unreal系統,是業界愛用的遊戲引擎。最新一代Unreal 5已在2022年問世,但多數中國公司為求穩定,多半還是選用Unreal 4。作為第一款以Unreal 5開發國產遊戲的中國團隊,遊戲科學承擔各種試錯的責任,但Unreal 5配備的光線追蹤功能,的確大大提升了《悟空》畫面的擬真程度。

「我們業界欽佩的地方,是他們沒有逃避,最後把這些新的功能都用上,」曾保忠說。

不過除此之外,多數評論家認為,《悟空》沒有其他技術突破。

「它就是現在3A遊戲該有的技術水準,只是在團隊精心打磨下,發揮到極致,」長年在兩岸從事遊戲製作教學的亞洲大學數位媒體設計學系副教授蔡明欣評論。

一些媒體報導稱讚《悟空》讓中國遊戲業的「工業化」水平來到新高度,但曾保忠認為,這有些言過其實。

他以初始預算就高達1億美元的中國連線遊戲《原神》為例,這款遊戲在PlayStation5上的表現力和成就,已經堪稱3A級別。而他自己曾參與開發的《帕斯卡契約》,也曾在手機上做出媲美3A的品質。

在曾保忠看來,中國業界本來就已具備這些技術能力,關鍵在於較少投入3A單機遊戲這個賽道。

「《悟空》成為現象級遊戲,更多是它挑戰首個單機3A,並獲得國際認可,」曾保忠形容,這就好像中國網球選手鄭欽文、跨欄選手劉翔,在中國人不擅長的賽道上拿下金牌。

悟空崛起,仰賴「最爛商業模式」

為什麼少有中國業者投入單機3A賽道?主要是因為它的投資報酬率遠遠不及連線遊戲,甚至被中國媒體稱為「最爛的商業模式」。

首先,3A單機遊戲的開發,往往需要高成本。

財經研究媒體遠川研究所指出,2000~2020年間,全球業界的3A遊戲開發成本大漲10倍。此外,3A遊戲的開發週期通常以數年為單位,開發團隊必須承擔著市場口味變化的風險。

再者,單機遊戲通常是一次性消費,獲利不如以免費開局、吸引玩家付費購買裝備,得以長效獲利的連線遊戲。

若以高盛預計的《悟空》1200萬套銷量、30億人民幣的收入,大概只等於騰訊旗下熱銷手遊《王者榮耀》兩個月的營收。

根據中國音像與數字出版協會電子競技工作委員會統計,今年上半年中國遊戲市場收入為1473億人民幣,而其中單機遊戲收入的佔比連1%都不到、僅有8億人民幣。

這也難怪遊戲科學之前先推出了《百將行》和「赤潮」兩款手遊,否則恐怕沒有足夠的資金「養出」悟空。

因此,遊戲科學執意製作3A遊戲,著眼的不完全是盈利,恐怕還有其他因素考量。

中國3A商模仍舊高風險

「製作3A遊戲就像拍好萊塢電影,」遊戲評論Podcast《Game話不加醬》主持人Runa Li這樣形容,「一個市場有辦法推出這麼大規模、高水準的3A遊戲,說明具備一定的實力。」

有這種雄心的中國團隊當然不只遊戲科學。

2018年一款號稱對標3A的單機遊戲《古劍奇譚3》,同樣主打國產和傳統文化,成績卻不盡理想。

「即便大陸公司對遊戲科學的成功正面看待,但不會有任何一家公司改走3A,」蔡明欣說。《悟空》成功的故事,恐怕還不足以說服大家嘗試這條高風險賽道。

但曾保忠有不同看法。他認為,《悟空》像塊敲門磚,證明3A的商業模式在中國也是可行的,且後續的IP獲利可觀,預料未來一定會有大型遊戲公司進場。

高盛也預估,除了握有遊戲科學股權的騰訊,另一家遊戲龍頭網易可能也會持續增加對高品質單機遊戲的投資。

事實上,中國政府對遊戲的監管政策已經鬆綁,今年第一季獲批「版號」發行的國產遊戲,年增28%。

因此,決定未來會不會有下個《悟空》誕生的,不是政策,也不是技術,而是遊戲公司對單機遊戲獲利能力的信心。

