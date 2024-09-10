小草集結挺柯文哲 台灣政黨第三勢力不會瓦解？

【文 林倖妃】

捲入京華城弊案的民眾黨主席柯文哲，遭台北地方法院裁定羈押禁見，戴著手銬走上囚車的畫面，透過媒體的鏡頭放送到全台各角落。他也成為繼時代力量主席徐永明後，第二位因涉案而遭收押在野黨主席。

不藍不綠，柯文哲吸引中間選民

從醫師參政到成為具有關鍵力量的在野黨主席，柯文哲過去10年是台灣政壇的一頁驚奇。在今年年初的國會選舉擠壓掉其他小黨空間，鞏固足以和兩大黨抗衡的第三勢力，距今才不過8個月。

民眾黨的未來何去何從？從新黨、親民黨、台灣團結聯盟到時代力量都是盛極而衰，台灣還有第三勢力存在空間嗎？

事實上，第三勢力崛起是全球現象，對既有政黨不信任，而有民粹主義或是極端政黨的興起。同樣在台灣因藍綠兩大政黨意識形態都非常穩固，不容易有合作空間，讓選民心生不滿，也因此當柯文哲打著「不藍不綠」的鮮明旗幟時，確實吸引許多中間選民。

台灣師範大學政治研究所教授曲兆祥分析，台灣從民主化後，陸續出現新黨、親民黨、台聯、時代力量等，在總統大選中曾創下35%得票率。以柯文哲政治資歷不深卻拿下超過26%選票，「這告訴我們，台灣確實有第三勢力存在的土壤和空間。」

柯文哲背棄「柯文哲現象」

柯文哲儼然成為第三勢力的共主。然而，「這或許是柯文哲現象，但不能將民眾黨等同於第三勢力，」曾經是親民黨文宣部副主任、政治評論員吳崑玉觀察，對藍綠不滿的情緒一直存在台灣社會，過去稱為「游離票」。

「他是第三勢力的投射對象，不代表他等同於第三勢力，」吳崑玉說，「當柯文哲背棄柯文哲現象，第三勢力就會拋棄他，」如同當初宋楚瑜也曾經是游離票的投射對象，最終仍是走入歷史。

所謂「柯文哲背棄柯文哲現象」，關鍵在人設的崩壞。東海大學政治系主任張峻豪不諱言，柯文哲既然標榜超越藍綠，在總統選戰期間卻有意進行「藍白合」，國會開議之後，民眾黨又和國民黨走得近，一次又一次流失小草，尤其是京華城弊案爆發後，「讓人感覺到他的理想和形象不斷在變，人設也不斷崩壞。」

即便前途黯淡，民眾黨和柯文哲也並非完全沒有機會再起。曾經在柯市府擔任研考會主委的曲兆祥直白地說，京華城弊案雖然對柯文哲和民眾黨都造成傷害，但不至於一下子崩盤。

第三勢力為何不會瓦解？

「但我相信民眾黨到2032年可能會消失，」張峻豪斷言，過去宋楚瑜4次參選總統，就是要帶動立委投票率；台聯和時代力量都不曾推出總統參選人，只有兩次賞味期。

民眾黨若沒有人選加入總統戰局，加上地方深耕力道太弱，要拓展會很困難。總而言之，非藍非綠的第三勢力不會消失，但遭受重挫的民眾黨，卻是前途堪慮。

第三勢力勢必起起伏伏，在兩大黨以外的小黨應該採用的是細部社會工程學原理，「也就是協作精神，分成不同群針對特定族群去解決特定問題，再結合成大社會一起推動改變，」吳崑玉建議。

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