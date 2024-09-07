比亞迪帶頭內捲…中國電動車價格殺到見骨 500家企業多少投降說再見？

【文／沈朋達；圖片／Getty Images】

即便面臨歐美高關稅，依舊不減中國電動車的出海決心，因為過去半年中國業界殺到見骨的價格戰，讓國內市場陷入前所未有的內捲。除了消化過剩產能，中國電動車為何在降價求售？

中國電動車在全球攻城掠地，已經引起各國政府的側目。歐盟拉高進口關稅，而最新出手的台灣，經濟部訂出國產化比例的新規，明白地就是針對中華車引進的MG4。

但觀察近期中國電動車的最新進展，要抵擋這個紅色軍團，恐怕愈來愈難，因為中國市場「太捲」了。

內捲是內部過度競爭的中國用詞。7月，中國電動車行業迎來了一個里程碑——電動車月銷量首度超越油車。

中國車業研究機構乘聯會統計，當月中國電動車的零售滲透率首度達51.1%。這表示新車中，超過一半是電動車。今年前七個月，中國共賣出593.4萬輛電動車，較去年同期成長逾三成。

不過，在看似大好的市況背後，是行業集體降價求售，大打價格戰，已有車企加速被淘汰。

繼威馬、拜騰後，主打豪華車款的高合也在近期瀕臨破產。《華爾街日報》曾計算，2018年中國的電動車企業多達487家，但「現在能出得了車的只剩十幾家，活得好的又只有少數幾家，」台商李總（化名）對《天下》說，服務多家中國電動車廠的他，就曾遇上兩家客戶資金困難。

中國電動車降價求售的三大原因

這場割喉戰要追溯到年初。比亞迪率先開第一槍，蔚來、小鵬和理想等「造車新勢力」，和全球龍頭特斯拉都紛紛跟上。

乘聯會統計，今年3月中國電動車的購買均價為17.23萬人民幣，較去年下降9.8%。這也是一度銷售成長趨緩的電動車，在大陸重啟高成長的主因。

至於為何打起價格戰？許多分析認為是為了解決「產能過剩」問題，但這個答案只對一半。

2023年只有比亞迪、理想等少數車廠成達銷售目標；而蔚來、小鵬都只達標約七成。銷售狀況最好的比亞迪帶頭降價，意味著車企還著眼於兩個目標：

第一，是搶攻市場佔有率。

首先是燃油車市場。長年在中國車業工作的福特中國前副總裁劉曰海指出，在中國的電動車市場，25萬元以上的領導品牌是特斯拉，20萬元以下的則是比亞迪；而它們各自對標的，就是賓士、BMW等豪華品牌，和豐田、福特等國際合資品牌。

消費者對電動車接受度日增，加上中國政府「舊換新」的補貼政策，電動車降價激發出「油轉電」的需求。

其次則是平價市場。以往中國電動車滲透率最低的是15至20萬的價格區間。降價潮下，今年前七個月電動車的主要銷量便集中在這個價格區間，共售出155.4萬輛。

第二，則是搶救下滑的銷售成長。

即便中國電動車的總銷量持續上升，但成長率在2021年以157.5%登頂後，便逐年下降，2023年下滑到僅剩37.9%。許多長年虧損、等待轉虧為盈的車企，需要降價刺激買氣。

只是，殺到見骨的「以價換量」，也引發業內的論戰。

中國電動車出現降價潮，激發消費者購買慾望。 （王建棟攝）

價格戰下，大車企才能笑到最後

6月的中國汽車重慶論壇，成為車界大佬激辯價格戰的輿論場。

國企背景的廣汽集團董事長曾慶洪直言，價格戰若從「讓利」走到「讓本」，就會出問題，建議國家應該出手干涉；民營的吉利汽車董事長李書福也擔心，內捲粗暴的價格戰，會導致偷工減料的無序競爭。

不過同為民企的比亞迪卻有不同意見，董事長王傳福擁抱內捲，強調競爭才能產生繁榮。

「比亞迪掌握了電池、電傳到電控這一系列最重要的產業鏈，所以他有底氣，可以成為市場的價格主導者，」台商李總分析，完整產業鏈和大規模生產，讓比亞迪降低成本。

價格戰的確鞏固了比亞迪的主導地位。今年1至7月，比亞迪售出了170多萬輛電動車，佔整體市場的三分之一；對價格戰感到憂心的吉利汽車，則以懸殊的36萬輛銷量攻佔第二；特斯拉則以32萬輛位居第三。

但包括蔚來、小鵬等「造車新勢力」都未走出虧損。小車企還能再打多久價格戰，是個未知數。

美國諮詢公司Alixpartners預估，中國現有137個電動車品牌，到了2030年只有19個有機會盈利。

價格戰就是一場加速的淘汰賽，笑到最後的終究是大車企。

全球車市也將打起價格戰？

國內市場的內捲，督促了中國車企的出海腳步。

截至7月，今年中國對外出口了70.8萬輛電動車，較去年同期成長11.4%。但面對美國和歐盟的高關稅，海外建廠繞過關稅壁壘，成為中國車企的關鍵佈局。

在台灣，經濟部8月實施新規，要求中國車款在台生產銷售需達第一年15%、第二年25%、第三年35%的國產零件比率門檻。這項政策劍指近年由中華車引進、隸屬中國上汽的MG。

一位熟悉中華車的業界人士則指出，MG目前車款使用的國產零件比率僅約20%，再往上就需採用模具投資較大的國產零件，將增加成本。

即便如此，業界認為這項新規仍難擋平價中國電動車的攻勢，比亞迪和吉利也蠢蠢欲動。

「業者會先評估哪些零組件適合在台灣開發，再以此判斷要從中國進哪些車來，」另一位參與中國電動車供應鏈的台商范董向《天下》分析。

即便許多中國電動車在海外的售價高於國內，但在包括台灣等國際市場上仍有價格優勢。

中國電動車出海的步伐不會停下，「推動電動車和國際品牌抗衡，是他們一貫的政策，拓展海外市場是他們必然的目標，」范董說。

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