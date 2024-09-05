意志力和集中力在早上最強！成功人士每早8點前的「7個習慣」

【編譯 樂羽嘉】

對許多成功人士來說，每天清晨都是一段神聖的時光，在這段寧靜、不被打擾的時間裡，他們可以全神貫注在個人成長、為這一天定調，朝向目標衝刺。這些成功人士在早上8點前具體都做些什麼呢？以下是心理學研究支持、成功人士時常共有的7個習慣。

研究顯示，我們的意志力和集中力在一天的早上是最強的。我們的心靈這時候更透明，精力更多，也比較不會因為日常的瑣事分心。藉由戰略性地善用清晨的幾小時時間，我們可以積極地展開一整天，提高我們的生產力並加速邁向目標。

1.擁抱寂靜

成功人士會在靜謐的早晨留一些時間給內省和正念。在這段時間，他們不只是平靜地享受咖啡，而是善用這段獨處的時間，在一天的挑戰開始前加強自我覺察、重新設定心態。成功人士在早晨的寧靜中反思，增進自己的心理健康和情緒智商（EQ）。

2.動起來

你很少會看到一位成功人士不以運動為優先。在早晨前的健身，是許多成功人士的慣常作息。原因在於，運動不只有助身體健康，也能讓心靈變得更澄澈，還能降低壓力。不論是慢跑、上健身房、做瑜伽，早上的運動可以改善情緒、讓精神更好，讓一天有個好的開始。

3.優先學習

最成功的人士都花上一輩子在持續學習。知名投資人、波克夏哈薩威董事長巴菲特就在2022年小企業峰會等場合，不斷強調持續學習、找到「全世界最好的商業點子」是成功的關鍵。

許多成功人士利用一大清早頭腦清楚的時光來學習新事物，他們可能會看書、聽播客節目或是掌握產業訊息。這個習慣會刺激大腦，加強認知能力，讓他們持續獲得最新情報並獲得啟發。把學習當成早上的優先事項，可以確保他們的個人與專業成長總是不落人後。

4.規劃一天

成功人士不是順其自然決定一天要做什麼，而是會主動規劃。早上大腦最敏銳的時候，正是做這件事的理想時機。他們會設定明確的目標和優先順序，在腦中視覺化一整天如何開展。他們不只是列出這一天的任務，更是在擬定時間管理和生產力戰略。透過規劃一天的路線圖，成功人士可以維持專注、避免因為比較不重要的事情分神。

5.練習感激

感激不只是一種美好的情緒，也是成功人士用來維持正面積極心態的強而有力工具。每天早上，成功人士會反思他們要感謝什麼事情。這個簡單的練習有助降低壓力、增進幸福，甚至促進身體健康。從感謝開始一整天的成功人士，會以更積極、有韌性的態度來面對這一天即將迎接的挑戰。

6.正念與冥想

在現代世界的混亂當中，正念成了一種許多成功人士刻意學習的技巧。包括冥想在內，正念常常是成功人士早上例行儀式的一部分，可以幫助他們減壓、加強集中力、改善情緒智商。透過早上的正念練習，他們讓心思進入一種冷靜、集中的狀態，這對一整天都有好處。

7.持之以恆

成功人士最重要的習慣或許就是持之以恆，他們會一直持續早上的例行儀式，把這些有幫助的實踐當成日常生活中不容妥協的一部分。這種持續性對於建立紀律、井然有序地開始每一天非常重要，讓他們把分心的機會降到最低，生產力最大化，並使他們致力於追求個人成長。

（資料來源：Hack Spirit、Yahoo News）

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