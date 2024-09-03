房價飆、狂炒作 新青安的錯？不動產專家：更嚴重問題出在無政府狀態

【文．康陳剛】

台灣房市再度狂飆，為了幫助首購族買房的新青安政策，意外成為眾矢之的。不過專家認為，這波房價快速上漲的元兇並非新青安，而是主管機關對房市炒作的輕忽，若想幫房市降溫，各部會都要趕快動起來補破網。

「新青安立意非常良善，已經協助5萬多戶家庭購置住宅，」財政部次長阮清華強調，為期3年的新青安政策不會提前結束，但將加強審核、貸後管理，並限制一戶僅能申請一次，補上政策漏洞。

不過近來再度飆漲的房價，正是由新青安點火，延燒出的外溢效應導致，副作用之大已非補上單一政策漏洞所能彌補。

而且，「比新青安更嚴重、應注意而未注意的，是政府好像停擺了，」高力國際業主代表服務部董事黃舒衛直言，從選舉前夕到新政府上任後，對於房市過熱的對應似乎都不在狀況內。

「史上最強打炒房」變紙老虎

回顧一年多前的房市，與眼下情景可說是天差地別。當時因為平均地權條例修法，被稱為「史上最強打炒房」的5條新政即將上路，包括預售屋禁轉、私法人不能買房、重罰房價炒作等，業界一致認為會對房市需求造成衝擊，對後市不敢樂觀。

但去年到7月中，行政院突然宣布新青安8月立即上路，有比過往更高的房貸額度、更長的寬限期，加上優惠利率補貼，讓過往每月不到2000戶的青安方案，到今年5月單月撥貸戶數已超過8000戶，被視為房市觸底反彈的轉捩點。

新青安帶進一批以自住為主的首購族，也讓伺機而動的投資客積極搶進，才帶動房價快速上漲。清華安富房價指數顯示，4月全國房價指數達到199.07，與去年10月相比，近半年就上漲了6.6%。

更重要的是，當初讓市場風聲鶴唳的「史上最強打炒房」，在這段期間卻沒有及時發揮作用，成為一隻紙老虎。

房市失控，關鍵在建商推「低首付」

新青安點起房市復甦的火苗，加上台股大漲、資金滿溢市場，本就容易促漲房價，但炒作現象頻傳，卻未見內政部動用新法加強取締，眼睜睜讓房市持續升溫。

本被寄予厚望，預售屋禁賣等「史上最強打炒房」為何沒用？關鍵在，建商推出低首付。

這一方面，讓沒有2成頭期款的首購族也可以出手，另方面，也讓投資客能用高槓桿炒房，賺購屋到交屋期間房價上漲，大幅削弱炒房政策的力道。能夠提供低首付方案的都是財力較為雄厚的大型建商，打炒房政策只是讓中小型建商退場。

「就是在這最熱的半年，碰上無政府狀態，」黃舒衛直言。 內政部早從2020年開始，就數次與地方政府共同稽查房市炒作，但反而在新法上路後，僅於去年10月發起一次聯合稽查，直到今年6月底才再度宣布將啟動稽查。

讓房市降溫，如何「補破網」？

「內政部要有動作，放著的尚方寶劍該拿出來用了，」消基會董事暨房屋委員會委員張欣民表示，平均地權條例去年上路的5條新法，目標並非打壓房價，而是讓市場交易正常化，避免出現炒作亂象，內政部應當用則用。

此外，主責金融監理的金管會，也應設法控制風險，避免銀行對可能產生泡沫的房市不斷輸血。最後則是對於新青安政策，儘管幫了許多首購族一把，同樣有檢討的空間。

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