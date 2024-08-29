聯準會要降息了 為什麼資金大量湧入貨幣市場基金？

【編譯 賀先蕙】

隨著金融市場覺得聯準會9月降息的機率愈來愈高，機構法人和投資人也開始為未來降息的世界預做準備。其中一件事，就是將資金投入貨幣市場基金。

如果觀察最新的期貨市場數據，市場幾乎百分之百確認聯準會即將降息。一旦啟動降息循環，意味著可能要與過去2年的美元高利息說再見。也因此，不少投資人開始布局降息的世界。

根據《金融時報》報導，在8月上半月，就有高達900億美元的資金投入美國貨幣市場基金。所謂貨幣市場基金，就是投資標的為類現金資產或短期票券的基金。這是自去年11月以來的新高。

而這些投入貨幣市場基金的主要客戶，都是機構法人而非零售投資人。

「機構法人的增加是過去幾週才開始發生的事情，」《金融時報》引述美國投資公司協會（ The Investment Company Institute）副首席經濟學家安東妮（Shelly Antoniewicz）的話強調，「而原因也很清楚，現在有更大的機率聯準會9月份會降息。」

目前美國的貨幣型基金平均收益率是5.1%，主要投資標的是2個月期以下的金融資產，包括銀行票券等。而3個月期的美國公債利率大約是5.2%。

對大型機構法人和企業財務部門來說，他們需要的是一個能夠孳息、卻又能安全停泊營運資金的地方，而貨幣市場基金就是他們的理想停泊處。

「如果你是一個大型企業的現金主管，在市場上有大量的現金，那麼10或20個基點的差異，即使只是一個月的期間，都是巨大的差異，」《金融時報》引述Federated Hermes全球流動性市場投資長康寧漢（Deborah Cunningham）的話強調。

股神巴菲特是短天期公債的死忠粉絲

另一方面，除了貨幣市場基金外，短天期的美國公債也是投資人停泊資金的好選擇。美國《巴倫》週刊網站就分析，股神巴菲特的波克夏海瑟威投資公司，就將大量的現金停泊在短期天的美國公債。截至今年第一季為止，波克夏海瑟威公司高達1820億美元的資金中，有達1530億美元的資金放在短天期美國國庫券。這也讓股神成為全世界最大的美國公債投資人之一。

一般投資人長期仍建議做好股債配置

不過對於一般有投資需求的散戶投資人來說，專家卻也建議，短天期的產品或許不是長期投資最好的選擇。

《紐約時報》專欄作家索莫（Jeff Sommer）就引述美國研究機構晨星（Morningstar）的歷史數據指出，如果觀察1926年到2023年的投資市場數據，那麼3個月期的短天期美國國庫券年平均報酬是3.3%；而同期間的標準普爾500指數的年平均報酬是10.3%、長天期政府債的平均報酬率是5.1%。而這段期間內的通膨平均則是2.9%。

也就是說，拉長時間來看，把資金長期停泊在貨幣市場基金或是短天期產品不是一個理想選擇。也因此，索莫強調，「對於我未來一年到兩年會用到的資金，貨幣市場基金會是適合的。所有其他目的，利用低成本的ETF做長期資產配置才會有所獲得。我會搭配股票與債券。而對於我未來10年都不會使用到的資金，我會著重在債券上。」

（資料來源：FT、紐時、巴倫週刊）

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