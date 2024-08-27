巨大、美利達股價喊漲 救星竟是大陸年輕中產！「歐洲銷不掉 就運回中國賣」

【文．吳靜芳】

2022年墜崖式衰退的自行車業，今年上半迎來出乎意料的發展。兩大自行車巨頭巨大、美利達股價已經先行喊漲，回到疫情前的高檔。

巨大前7月累計營收448億元，年減只剩8%；美利達累計營收184億元，更較去年同期只掉1%，第2季的毛利率還創新高，逼近老大哥巨大。

當主要市場歐洲、北美通路忙著把庫存品打到骨折出清時，中國消費者卻捧著大筆銀子要買最新自行車。他們不要普通代步的自行車，而是5000、甚至超過1萬人民幣的中高階以上專業公路車。

龐大的需求，不只吃掉中國本地的庫存，「有品牌在歐洲銷不掉的，就運回來中國把它賣掉，」車架大廠野寶科技董事長林柏維觀察。

共享單車風暴後，中國首度重回最大市場

疫情時，中國在兩大車廠的營收佔比，不過就是10%多的老三位置。3年來，中國業績一路超英趕美，現在在兩大車廠巨大、美利達的集團營收佔比已達三分之一，超越北美、劍指歐洲。

巨大發言人李書耕指出，過去，巨大的中國廠區除了供應內銷市場，還製造外銷車款，現在「光是中國內需就足夠養活中國廠。」

消費信心低落的中國，到底為什麼狂買高價公路車？「我們其實也很驚訝，」李書耕觀察，中國社會高度競爭，「內捲」到年輕人選擇躺平，紛紛為了治療精神內耗追求「鬆弛感」，更看重休閒。

鬆弛感軍備賽，男人消費超越狗

「其實疫情前，自行車運動就開始有復甦跡象，」鄭文祥認為，這代表中國已達到已開發國家發展成熟自行車運動市場的條件，「現階段還只是剛開始。」當騎車不再只是代步而是休閒運動，消費者的預算就會拉高，還要各種自行車配件。

中國與其他市場最不同之處在於強大的社群。消費者多追求要全套搭配，在社群上分享，因此性能愈好、外型愈炫的公路車，成了消費者在社群展演鬆弛感的軍備競賽。

這些人，是城市內的高學歷青壯男性。根據中國自行車網站「美騎」發布的調查，中國自行車運動人口，近七成是18至40歲、超過九成是男性，近九成有大學學歷。

他們甚至打破中國電商界紀錄。去年天貓雙11消費排行榜，因為公路車爆發的業績，男性消費品首度超車寵物狗，破除「男人消費不如狗」的魔咒。

台灣出口情況仍待明年緩解

但是，這波暴衝的中國業績，並非人人都能分一杯羹。只有在中國有深耕品牌、也在本地有組裝製造廠的少數品牌像巨大、美利達，以及在中國有生產基地的自行車零組件廠如桂盟、拓凱，才吃得到甜頭。

反觀台灣整體，自行車上半年整車出口同比衰退六成、電輔車衰退五成。即使有中國挹注部份高階車訂單，其他市場跌幅還是太多。

中國接下來的市況成長，也得留意競爭者。鍊條大廠桂盟董事長吳盈進也指出，本土自行車品牌趁這波商機壯大，同時帶動一批本土零件供應商提升，也開始把野心放向海外中高階市場，像大疆今年在歐洲自行車展，就展出電輔車系統，「台廠隨時都要步步為營。」

【延伸閱讀】

EUV幫台積勝出，卻吞光一座核電廠 兩張投影片揭台積新增用電

花蓮鐵公路再會斷仍比搭船強？麗娜輪認賠退出，藍色公路還有第三次機會？

儲蓄不多沒關係！財務規劃師：中年做好5準備，你也能有舒心人生

美國9月降息在即，該留多少美元？買日圓還有賺頭嗎？

103歲不坐博愛座，照樣殺球 人瑞羽球選手林友茂憑什麼說不老就不老？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載