被東京奧運寵壞 巴黎奧運嚇到她的7件事

【編譯 樂羽嘉】

參與過東京奧運，對巴黎奧運期待不已的蘿根（Manseen Logan），在巴黎待了3個星期後失望不已。有7件事讓她對巴黎最幻滅。

在推遲到2021年舉辦的東京奧運期間，為一間非營利運動媒體擔任活動策劃和撰稿人。在今年夏天的巴黎奧運，蘿根也擔任相同角色，但感受大不相同。

由於新冠肺炎疫情肆虐，原定2020年舉辦的東京奧運不但延後舉行，也採取嚴格的限制，包括不允許觀眾觀看賽事，只准許有限的媒體專業人員和必要人員在現場，令蘿根驚喜的是，東京奧運帶給她非凡的體驗。

蘿根隔離了好幾天才離開飯店房間，但獲得了自由移動的權力後，她能夠感受到小時候透過電視看到的奧運精神。驕傲、愛國、團結精神超越了疫情期間耗人心神的恐懼與隔離。

東京高效、乾淨、包容，蘿根便預期已經主辦過兩次奧運的巴黎會具備同樣的素質。

不幸的是，巴黎的表現遠遠低於蘿根的想像。有7件事最讓她驚訝：

1.氣溫很熱，但到處幾乎都沒有空調

蘿根待在奧運的時候，氣溫熱到華氏97度（約攝氏36.11度），但即使是在華氏70到80度（約攝氏21.11到26.67度）的氣溫下，飯店房間依然熱到難以忍受。

多數時間，蘿根的飯店、地鐵和一些餐廳都比室外更加炎熱。

蘿根付了200多美元（約新台幣6461元）一晚的價錢，換得沒有空調的房間，她只能責怪自己沒做功課。身為出生在美國的西非人，她自認習慣炎熱，但巴黎的熱讓她猝不及防。

她太晚得知法國多數建築物沒有空調。她選擇了奧運主辦單位清單裡的飯店後，同事有找到其他在附近更現代、更便宜、有空調的飯店，但她們已經無法免費取消原本的無空調飯店。蘿根後悔太依賴主辦單位提供的飯店選項，應該早點自己決定飯店才對。

許多媒體都在巴黎奧運前警告，空調在巴黎市並不常見，很多老舊住宅和小型飯店就不配備空調，除了須需要保存藝術品的美術館與博物館。老手建議待在通常比較涼的地方，像是瓦爾嘉朗廣場（Square du Vert-Galant）。

2.老鼠膽大妄為

蘿根相信巴黎人把所有老鼠都放在蒙馬特（Montmartre）橋下，因為她住在附近，第一天路過時，她就看到十幾隻老鼠擠在一起。

這些老鼠看到她也沒有要跑走的意思，反而從容不迫地走向蘿根。蘿根平常在美國紐約市工作，但從沒看過這麼多不怕人的老鼠。

她並不驚訝巴黎街上有很多老鼠閒逛，但是這些法鼠的膽大包天還是讓她神經緊繃。

3.交通令人頭痛

蘿根一抵達法國，就花了60美元，這件事第一個嚇到她。巴黎奧運沒有提供從戴高樂機場到她在蒙馬特的飯店（25到30公里）的媒體接駁巴士。她一位同事只能狼狽地扛著大包小包、攝影裝備搭地鐵。

在東京奧運時，從機場到媒體指定飯店有免費接駁巴士可以搭。巴黎奧運則給了她30天內免費的地鐵卡，直接引導她們到計程車搭乘區。

蘿根可以選擇花一小時搭免費地鐵，但她實在太多行囊，選擇花錢搭30到40分鐘計程車。

東京奧運有接駁巴士載她們到每一座場館，而巴黎的接駁巴士數量有限，媒體中心到里爾（Lille）的一座籃球場館之間沒有任何接駁巴士，而這座場館距離她的飯店需要2小時車程。

4.簽證有種族歧視嫌疑

在申請申根簽證時，非洲人被拒絕的機率一般比較高。奧運期間蘿根在巴黎主辦一場音樂會，替3位要在巴黎表演的西非音樂家申請簽證，他們獲得了巴黎官員的邀請函，準備好護照跟所有必須文件，但依然被拒絕入境，她感覺巴黎並不歡迎非洲人。

5.東京給的紀念品太多，顯得巴黎小氣

蘿根認為東京奧運寵壞了她。2020奧運時，東京主辦給了媒體超多兼具實用與紀念意義的小物。

或許是東京被迫要把新冠疫情前製造的所有週邊商品都送出去，東京媒體中心提供了奧運紀念書袋、毛巾、滑鼠墊、筆、場館抱枕等等，甚至讓當地學校的學生送禮物給不同代表團。

經歷過東京的慷慨，蘿根以為巴黎奧運也會比照辦理，還給行李箱多預留了一些空間。最後她只拿到一個可口可樂的水瓶。她依然感激，有比沒有好，但這真的不令人驚豔，她本以為至少會拿到與巴黎或法國文化有關的紀念品。

6.硬水太硬，硬到皮膚起疹子

蘿根上次造訪歐洲是20多年前的一個夏天，去造訪荷蘭的表親。這一次她從巴黎回到美國，臉上、雙臂和雙腿都起了疹子，醫生告訴她是硬水引發的濕疹問題。

待在巴黎期間，疹子開始遍布蘿根的全身，尤其是雙手，她沒辦法用水洗臉，只能用濕紙巾。

她不舒服到甚至不可惜閉幕儀式，直接跳上飛機回家。她學到的教訓是應該更注意選擇飯店，尋找管線更新、有更好濾水設備的飯店。

7.飯店早餐讓人大失所望

每天早上，飯店都會把一袋食物掛在門把上，包括一條法棍、一個軟可頌，有時會有一條香蕉或一顆蘋果。

這不是蘿根預期的巴黎飯店早餐。可麗餅呢？雞蛋呢？她再次責怪自己沒有做好功課。一個星期後，無法適應大量碳水的她禮貌請求飯店不需要再送早餐了。

（資料來源：Business Insider、CNBC）

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