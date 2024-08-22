75歲救回失智讓「大腦回春」？腦專家曾文毅：台灣100萬人需「腦部送修」

【文／周妤靜；圖片／廖祐瑲攝】

隨著對失智症意識抬頭，加上AI助攻，皮囊下的腦組織成為抗老的關鍵部位。從預防到治療，讓大腦逆齡，也是產業界要拿下的最後一個聖杯。

江淳義是白手起家的食品機械業老闆，客戶遍及國內外；70歲還堅持創業蓋食品廠的他，從沒想過「大腦也會老」。

「照理講我是一天到晚動腦筋的，」江淳義為配合客戶研發新機種、攻掠市場，總逼迫大腦高速運轉。然而，75歲那年，他竟連自己的車牌號碼都想不起來，愣在停車收費亭前不知所措。

他前往醫院進行簡短智能測驗（MMSE），得到瀕臨「輕度認知障礙」（MCI）的結論。他的認知功能確實衰退了。

這是危機也是轉機，因為在臨界點上，他還能努力。曾任台大醫院影像醫學部醫師曾文毅表示，許多人落入輕度認知障礙卻不自知，錯過了改善生活型態、延緩大腦老化的時機。

「一切都是嗆司（chance，運氣）。」江淳義感嘆自己努力對了方向——他甘願退休，讓壓力緩解，也因此戒去服用20年的安眠藥。

不僅作息、飲食回歸正常，黑手出身的江淳義75歲開始學拉小提琴，認譜、背譜、拉出曲子，大腦有如接受重訓。一年後他回診做智能測驗，得到認知能力好轉、接近正常值的結果。

江淳義僅是其中一例。知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）今年7月的研究指出，45%的失智症病例有機會延緩、預防。這項好消息，使人從失智症無法藥到病除的絕望中，重燃及早預防、大腦抗老的希望。

45%的失智症病例有機會延緩、預防，使人從失智症無法藥到病除的絕望中，重燃及早預防、大腦抗老的希望。 （謝佩穎攝）

根據市場分析及產業顧問公司Spherical Insights & Consulting去年的市調，促進大腦認知能力的保健食品，在全球市值近90億美元，預計2032年突破200億美元，其中又屬亞太地區成長最快，顯見市場蓬勃發展。

50歲高管，願花萬元腦檢測

如今這把火更燒向早期篩檢，為大腦的衰老速率發出警訊。曾文毅即在2017年創立上頂醫學影像科技公司，與30家健檢診所合作「腦齡檢測」。

透過擴散式磁振造影（Diffusion MRI）呈現的腦神經纖維束影像，上頂的AI模型由此推估顧客的腦神經年齡，分析記憶、專注、語言等不同腦區的表現狀況。

這過程像在檢視大腦零件鬆脫的情況。

如今有愈來愈多50歲左右的高階主管，願花上萬元做腦齡檢測，與上頂合作的聯安健檢中心總院長鄭乃源說，「他們需要很快的反應力，要有決斷力，若表現不如預期，懷疑大腦退化就會來做（腦齡檢測）。」

根據研究，人在50歲後腦部開始退化、出現病灶，只是此時還沒有明顯症狀。腦齡檢測好比亮起大腦「應保養」的紅燈，讓有輕度認知障礙和失智症風險的人「主動送修」。

曾文毅根據流行病學推估，台灣約有100萬人需要被提醒，「這個市場還不小。」他提前從台大醫院退休，一腳踏入早期篩檢市場，預計今年底，曾文毅還要成立「愛腦中心」，提供腦部的「維修方案」。

愛腦中心提供的維修方案包括結合認知訓練的運動，如桌球，也包括飲食建議和舒壓課程。完成大腦維修後，曾文毅會建議顧客再做一次腦齡檢測，檢驗大腦回春的具體效果。

藥廠為推新藥，從社區佈局

如果醫學影像的目的是檢驗腦部的硬體零件，日本衛采製藥推出的CogMate腦年齡測驗，則在驗收腦部的軟體運作是否流暢。

衛采董事長胡耀中表示，未來將鎖定健檢中心推廣腦年齡測驗，提升轉診效率。 （謝佩穎攝）

透過15分鐘的線上卡牌遊戲，能測出個人的認知水平，其中記憶力表現將與同年齡平均相比，由此推估腦年齡。

為什麼一家藥廠要跨足篩檢市場、販售認知測驗的線上軟體？原因是失智症新藥需要一塊敲門磚。衛采與美國藥廠百健合作開發的阿茲海默症新藥Leqembi，未來可望在台灣上市，這款能消除腦部類澱粉沉積的新藥，對輕度認知障礙、初期阿茲海默症患者有療效。

從市場佈局的角度來看，腦年齡檢測能高效率找出適用藥品的對象。所以，衛采製藥從兩年前開始帶著CogMate深入社區，合作對象包括長照單位，也包括社區大學。

今年衛采和台北長智扶輪社、4間社區大學合辦600多人的腦年齡測驗，若發現腦齡比實際年齡多5歲，護理師會現場為長輩掛號，連動後續的診斷與追蹤。衛采董事長胡耀中表示，未來還要鎖定醫院的健檢中心推廣腦年齡測驗，提升轉診效率。

金融業也搶進，搭配賣保險

過去沒有太多監測大腦表現的工具，近年在科技助攻下，市場爆發。包括腦波、前額皮質的血氧濃度，都成了監測指標。

其中，慧誠智醫獨家代理日本公司NeU開發的頭戴式裝置，在長者參與認知訓練時，能以近紅外光偵測血流，記錄大腦活絡的軌跡。去年8月以來，已有50家長照單位導入這套腦健康賦能訓練系統。

搭配頭戴式裝置進行腦賦能訓練，認知測驗的分數有進步趨勢，目前已有愈來愈多長照機構導入。 （謝佩穎攝）

篩檢工具和頭戴式裝置產生的數據，是驗證健腦桌遊、健腦運動效果的依據，因此常常搭配銷售。

預防腦退化的產品與服務推陳出新，成為新的投資熱點。

胡耀中指出，衛采不僅與販售教材的業者合作腦齡檢測，連金融業都積極響應，搭配銷售長照險、失能險，「在台灣，與大腦健康促進相關的產品、服務，預估大概有500億台幣。」

北榮失智症治療及研究中心主任王培寧經常試用相關產品，她強調，能夠長期使用、全盤兼顧才是關鍵。

也就是說，產品要符合長輩的興趣和能力，才能持之以恆地練習下去。至於全盤兼顧，則是在練腦之餘，還要調控營養、管理睡眠、控制慢性病、舒壓和保養視聽力。

腦部保健的策略仍然得因人而異，腦齡檢測結果也只是風險參考，不能作為失智症的診斷依據。不過，王培寧肯定表示，呈現大腦年齡與實際年齡的落差，就能激勵病人朝「逆齡」努力。

以往，逆齡產業的資金多瞄準醫美。如今大腦回春的需求成長，特別在腦年齡被定義後，商機加速滾動，勢不可擋。

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