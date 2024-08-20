賣一半蘋果股票 巴菲特教投資人的4件事

【編譯．樂羽嘉】

億萬富翁投資人巴菲特（Warren Buffett）在第2季賣出波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）持有蘋果公司（Apple）股票的一半，至6月底手持破紀錄的2769億美元現金，令投資人更加憂心美國是否將陷入經濟衰退。

巴菲特5月在波克夏年度會議時，稱讚蘋果的經營表現，說直到2024年底蘋果依然會是波克夏的最主要持股，即使在巴菲特退出經營之後，波克夏也可能會持續持有蘋果。散戶投資人可以從巴菲特減倉的決定，學到重要的智慧：

1.再平衡投資組合的好處

巴菲特透過減倉蘋果，降低蘋果股票部位未來會對波克夏價值可能的衝擊。若波克夏不賣任何蘋果股票，那麼到了6月底，這些部位的價值會接近2000億美元，而波克夏哈薩威的市值大約是8900億美元。即使巴菲特依然喜歡蘋果的經營，這麼大的持股部位長時間下去會對波克夏構成不成比例的衝擊。

現在波克夏的現金部位從前一季的1890億美元，來到創紀錄的2769億美元。CFRA研究分析師塞佛特（Cathy Seifert）告訴《Fortune》，「售出蘋果是經典的投資組合再平衡。」

巴菲特以嚴謹的紀律操作聞名，只有覺得便宜才願意出手購買。過去幾年巴菲特都在抱怨股票太貴，塞佛特認為若股市持續加速修正，對巴菲特來說可能是黃金買點。

週期性地重新調整投資組合的平衡，對散戶投資人也有好處。若你投資組合中有部位的佔比變得太大，遠超過你原本的構想，可以考慮透過減持過大部位的投資、增加部位太低的投資來有效管理投資組合的風險。

2.價值很重要

不管一間公司有多棒，價格都可能成長到長期回報不夠有吸引力的水平。當波克夏在2016年首度買進蘋果股票時，本益比大約10倍，而現在本益比已經來到大約30倍。

即使巴菲特依然跟最初建倉蘋果時一樣喜愛蘋果的經營特質，10倍的本益比跟30倍差別可大了。企業的盈餘需要高速成長，才能合理化很高的本益比，而對於像蘋果這麼大的企業來說，不像以前那麼容易做到。

3.別忽略稅金

在操作股票、思考賣出時機時，巴菲特會把資本利得稅納入考慮。巴菲特5月告訴股東，「我們賣出蘋果的獲利，要繳21%的聯邦稅率。很久以前稅率曾經達到35%，過去我經營時還有過52%的稅率。」

4.從過去的錯誤學習

1980年代末期，巴菲特建倉可口可樂（Coca-Cola）。在1990年代末期，可口可樂股價狂飆，漲到大約40倍本益比的價格。

當時巴菲特是可口可樂董事之一，因此他不方便賣出可口可樂，即使他知道已經超漲。巴菲特傳記作家施洛德（Alice Schroeder）透露，巴菲特的長期事業夥伴查理蒙格（Charlie Munger）當時敦促巴菲特辭掉可口可樂董事，好讓波克夏售出可口可樂持股，但巴菲特沒有辭去董事，波克夏繼續持有可口可樂。

在1998年底，波克夏的可口可樂持股價值134億美元。12年後的2010年底，這些持股價值132億美元。波克夏領到了股息，但可口可樂沒有再回到那麼高的本益比過。巴菲特可能不希望在操作蘋果上也犯下相同錯誤，抱過一座山，決定減碼持股。

（資料來源：Bankrates、Fortune）

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