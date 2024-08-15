上網打橋牌、別一直宅在家 95歲阿嬤的長壽祕訣

【編譯 樂羽嘉】

基因對長壽的影響舉足輕重，但健康的生活習慣也同樣有幫助。看看95歲老人芙若莉琪有哪些長壽、健康生活的祕訣。

芙若莉琪（Sally Froelich）擁有豐富的生活經驗。1950年，她開始在美國紐約市的梅西百貨（Macy’s）工作，而後受聘於布魯明黛百貨（Bloomingdale’s），在早餐時段訪問顧客。她與消費者的互動，促成播映超過20年節目《芙若莉琪秀》（The Sally Froelich Show）的誕生。

她告訴《Healthline》，「顧客會跟我聊天、觀眾會問問題，非常好玩。」

在系列節目《重要的年歲》（The Vital Years）中，她也曾經跟各個專家討論老化過程。

芙若莉琪說，「當時我大概60歲，討論的是現在我這年齡的事情──再婚、運動、各種不同的問題、孫兒女。」

回想起那個系列令她頗有感觸。現在芙若莉琪是美國老化研究協會（American Federation for Aging Research）「超級老人家庭研究」（SuperAgers Family Study）的600名參與者之一。

這項研究的目標是招募1萬名超級老人，研究者對超級老人的定義是95歲以上身體與心理都非常健康的人。

這項研究也找來超級老人的成年子女及其配偶，這些配偶的父母並非超級老人。

紐約市的愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）人類長壽研究負責人、老化專家米爾曼（Sofiya Milman）說，「這些人跟超級老人對研究一樣重要，因為我們必須比較基因頻率。」

「研究的終極目標是幫助我們瞭解生物學對長壽健康有多少影響，我們特別感興趣的是基因是否促成一個人能夠在老化之後依然不生病。」

米爾曼表示，科學家希望透過辨識出有助長壽的基因來研發藥物，模仿超級老人長壽基因發揮的效果，讓沒有長壽基因的人也可以過著更健康、更長久的生活。

她說，先前研究指出基因很可能是長壽的因子之一，包括那些可以調節HDL膽固醇、控制成長荷爾蒙的基因。

此外，她說在超級老人身上，基因發揮的作用比生活方式更大。她比較先前研究中，超級老人和非超級老人（同一代人）的生活方式後，做出這項判斷。

米爾曼說，「我們發現他們的生活方式非常相似──吸菸、飲酒、飲食、運動都沒有不同所以實質上並沒有什麼不一樣，然而有一小群人變成了超級老人，另一群人則沒有。」

生活方式對長壽還是有影響

現在美國人比過去幾代更長壽，但米爾曼指出，只有大約0.1%美國人活到95歲以上，多數是因為基因。

至於沒有長壽基因的其他99.9%人口，米爾曼認為生活習慣還是可以幫助預防糖尿病、心臟病、癌症等年齡相關疾病。

米爾曼說，「差別是你或許能透過健康的生活方式來延後老化相關疾病的開端，即便健康生活方式能不能讓你活到95歲、100歲還不明朗。」

西奈山醫療系統（Mount Sinai）老年科醫生蕾琵昔歌（Rosanne Leipzig）解釋，你可以想成長壽有20%到40%是取決於基因，這代表有60%到80%取決於你的生活。

蕾琵昔歌說，這跟你是否幸運生在不錯的環境也有些關係。「對於你能夠取得的學歷、產前環境、童年的營養狀況、使用醫療照護的便利性、是否住在受汙染的地方，你沒什麼控制權，這一切都跟健康與長壽有關。」

但是當你擁有健康的生活選項，你如何選擇能夠影響你的壽命。

蕾琵昔歌說，「我們對此有很多控制權。你肯定可以做出讓你早死的選擇。」

超級老人有什麼建議？

除了基因，生活習慣也能幫你保持健康。芙若莉琪這麼做：

‧均衡飲食。芙若莉琪說，「我每天吃三餐，不會暴食。」

‧不要過量吸菸、飲酒。吸菸者因心臟病或中風早死的風險，是不吸菸者的3倍。此外，一項研究發現，每個星期喝7到14杯酒的成年人，從40歲起預期壽命可能平均縮短6個月。

‧維持健康體重。芙若莉琪的體重50年都沒有改變。

‧規律運動。芙若莉琪一生中多數時間都在運動，一個星期打高爾夫2到3次。她也會每個星期有6天每天都運動20分鐘，包括起床後每天都會伸展、做80個仰臥起坐。

芙若莉琪一個星期有3天做負重訓練，手臂舉8磅、腿舉5磅。

美國97歲老人古德（Charlotte Goode）也還是會外出散步、打理自己的公寓。有時候如果走得不太好，她會鼓勵自己挺直腰桿、邁出步伐。

‧使用你的大腦。芙若莉琪每個星期都會跟朋友玩橋牌一次，上網對戰好幾次。她早上和傍晚也會聽有聲書、看電視。

‧保持社交。2023年5月，美國政府報告指出半數美國成年人是孤獨的，而孤獨會對健康和長壽構成風險。芙若莉琪除了打高爾夫，也會每個星期外出吃午餐和晚餐，每個星期看孩子一次，親自去見孫子或透過Zoom視訊。芙若莉琪說，「如果我在家裡宅太久，我會出門去附近散散步。」

‧找到快樂。芙若莉琪覺得自己到90多歲還狀況不錯是非常幸運的事，她說「去做你想做的事情、讓你快樂的事情非常重要。去吃冰淇淋和美味的巧克力。」

‧照顧自己。芙若莉琪說，不要不在意你的外表，去做頭髮、做指甲，維持好看的樣子，確保有人會告訴你身上沾到髒東西或是哪裡不對勁。

‧把老化當成一件好事。蕾琵昔歌說，一個人對老化的認知會影響他們的老化過程。研究顯示，正向看待老化的人，大約可以多活7.5年，而且過得更好。

（資料來源：Healthline、CBSNews）

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