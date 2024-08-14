畢卡索、安迪沃荷真跡在高雄！高美館《瞬間》特展為何「此生必看」？

【文／鄭景雯；圖片／謝佩穎攝】

邁入30歲的高雄市立美術館，歷經大幅修繕，白淨透亮的空間換然一新，展覽空間從室內延伸到戶外，舉辦市集、露營、夜間觀展、特展，吸引年輕族群。

這個夏天實在太濕熱了，出遊不宜曝曬過度。避免中暑，除了走進山林，躲進有冷氣的美術館也是不錯的選擇。

搭乘高鐵南下左營，轉乘高雄捷運再轉輕軌，行經最美路段「龍貓隧道」抵達美術館站，有著寬闊的空間和兩側高聳的樹木庇蔭，即便緯度比較低，高雄吹來的風，比台北還涼爽。

今年暑假，高雄市立美術館迎來整建後最大特展《瞬間——穿越繪畫與攝影之旅》，為英國泰德現代美術館與國巨基金會的合作展，開展三週，已有超過3萬人次參觀。

（謝佩穎攝）

此展去年在泰德創下長達10個月的展出紀錄，第二站來到高雄，被評價為「此生必看的展覽」。

原因是展出的55件作品中，有21件為國巨董事長陳泰銘的私人收藏，平常一般民眾看不到，當中更有要價20億的畢卡索《水手》、安迪沃荷等真跡，增添展覽話題性。

攝影與繪畫的對話

《瞬間》特展主要探索繪畫與攝影之間的關係，「無論是繪畫或攝影的捕捉，畫筆和鏡頭的『一眼瞬間』，皆是藝術家再現的真實，」高美館代理館長林羿妏說。

如同著名評論家蘇珊．桑塔格所言，「畫家創構世界，攝影師揭露世界。」展覽的第一件作品以攝影師多蘿西亞．蘭格的《移工母親》為開頭，背景為1930年代，呈現白人女性的勞動與堅毅。照片被用在許多不同語境，展現美國的經濟大蕭條，成為一種代表符號。

但多年後，照片中的女性卻說，蘭格拍攝時允諾會經過她同意再刊登，且會寄一張給她留存，但都沒做到，況且她還是印地安人，跟大家認知截然不同。

「影像快速時代，攝影師揭露的世界，可能跟真實有落差，」高美館展覽部策展人崔綵珊解析，也是《瞬間》要帶給眾人的省思。

最貴作品：畢卡索、霍克尼

攝影定格了瞬間，繪畫則能以拼貼的方式，並置毫無關聯的兩張照片，碰撞成有趣的構圖。

大衛．霍克尼創作於1972年的《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》，在還沒有Photoshop和AI的年代，他把一張在游泳的男孩和另一張穿著紅色西裝外套的男子照片，以繪畫方式合而為一，被譽為20世紀油畫代表作之一，要價27.3億台幣，為國巨收藏。

近距離欣賞可發現不少細節，如背景山丘以不同色彩和圖案繪成，層次豐富充滿質感。畫中的雙人肖像，還有微妙的戀人絮語。

畢卡索創作多元，風格不斷變化，這次展出的《哭泣的女人》、《女子半身像》、《水手》為他的變形時期，以超現實主義形式加入抽象繪畫風格，打破攝影、畫家的框架。

加拿大攝影藝術家傑夫．沃爾則是探索真實、虛構的界線，在Photoshop剛推出的90年代，他借用葛飾北齋富嶽三十六景的木刻作品《駿州江尻》，以攝影手法創作巨型的燈箱裝置《突如其來的一陣風（借鑑葛飾北齋）》。

他選在起風的日子，安排演員到溫哥華郊外拍攝，再將一系列拍出來的照片，透過數位技術疊加，模擬紙張被吹到空中的飛行方向，帶有繪畫和攝影的詩意。

加拿大攝影藝術家沃爾《突如其來的一陣風（借鑑葛飾北齋）》，借用葛飾北齋富嶽三十六景的《駿州江尻》，以數位技術模擬紙張被吹到空中的飛行方向。（謝佩穎攝）

美術館最美的除了畫作，寫生素描的學生，與畫中人物互為一道風景。（謝佩穎攝）

禪風餐食空間：抱一茶屋

逛完美術館，還可到延伸的餐食藝文空間「抱一茶屋」。中文店名取自老子《道德經》提到的「抱一以為天下式」，英文名Bowie取自英國搖滾音樂家大衛鮑伊，融合中西文化，走禪學極簡裝潢。

店裡的展示空間，擺放畫作、茶壺、花瓶、書、雕刻等藝品，來自店家老闆的收藏。餐點為一人套餐，平均客單價約400至600元，研發糖醋黃花魚、川味椒麻口水雞、蔥油雞腿等台式料理，用餐時間幾乎客滿。

茶屋僅供應「茶」飲品，因應特展也研發風味氣泡飲。歷經看展的視覺體驗，味蕾也滿足。

美術館最美的除了畫作，寫生素描的學生，與畫中人物互為一道風景。（謝佩穎攝）

《瞬間——穿越繪畫與攝影之旅》

展期／即日起至11月17日

地點／高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）

票價／全票300元

期間限定！《瞬間》夜行活動：潛進夜裡的美術館

18世紀歐洲相當風行的火炬夜遊，曾經在古堡或博物館中蔚為時尚，高美館以此為構想舉辦「美術館夜行」，邀請民眾潛進暗黑、閉館的美術館，一探名作在夜晚的風采。

（ 高雄市立美術館提供，林宏龍攝）

時間／8月23日（五）、10月25日（五）19：00—21：00

夜巡金／每人1000元（含特展門票、導覽手冊乙本、導覽子機）

報名方式／需事先線上報名，限額40名

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