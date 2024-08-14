颱風來了路又要斷？花東三法能讓居民安全回家？專訪交長李孟諺

【文／蔡立勳；圖片／王建棟攝】

交通是花東居民痛點，但花東三法工程與效益，都有待評估。李孟諺指出，交通部會優先進行鐵公路網改善、落石阻隔和告警，並提升運量。

從行政院副秘書長轉戰交通部長，笑起來一臉和善的李孟諺，一上任就遇到艱困挑戰。

先是國民黨立院黨團總召、前花蓮縣長傅崐萁提出「花東三法」，要求興建環島高鐵、打通中央山脈延伸國道六號到花蓮，以及打造花東快速公路。三項工程估耗費至少2兆元。

接著歷經4月地震，世界級奇景太魯閣崩塌，6月底至7月初餘震不斷，不到10天，台鐵位在花蓮崇德、和仁車站之間的路段，也因落石、土石流淹沒軌道，至少中斷3次。

從十多年前反蘇花高運動至今，凸顯花東的聯外交通問題，「一條安全回家的路」，始終懸在花東人的心上。

花東三法》國道6號東延：工程困難，恐破壞棲地

究竟花東地區需要什麼樣的交通系統？備受爭議的「花東三法」，李孟諺雖未否決可行性，訪談中卻讓人嗅到除經費外，有更多工程無法克服的難題。

以國道6號東延花蓮路段而言，即經過地熱區的敏感地質，以及「丹大野生動物重要棲息環境」。

經交通部初步評估，李孟諺直言，地熱區範圍長達7公里，周邊岩盤地質溫度約在70度至150度，施工技術仍有待克服；即使完工，如何排出隧道的熱能也是問題，更重要的是這段工程尚未進行環境影響評估。

花東三法》花東快：需部落同意，有人口流失疑慮

相較之下，全長174公里的花東快速公路範圍均在花東縱谷，施工技術難度雖較低，但李孟諺坦承，問題在於根據「原住民族基本法」，政府在原住民族土地、部落及周邊一定範圍內的公有土地，從事土地開發時，應諮商並取得部落同意或參與，而花東快沿線經過11個原住民部落，必須全數部落同意，才能進行施工。

交通部2017年完成花東快可行性評估報告，當時長度約150公里，兩年前更改路線為170公里，重新啟動並完成可行性期中報告，最快今年8月底將公布最終結果。

不過，開闢一條新的快速道路，符合花東人的需求嗎？

對花東公路系統有深入研究，地球公民基金會副執行長黃斐悅指出，花東快預計耗資千億，但花蓮市區到台東市區的行車時間僅減少36分鐘。

「有太多問題是砸錢蓋路也不會解決的，」黃斐悅解釋，花東兩縣地形狹長，花東快速公路的重要性之一，在於解決居民到市區的就醫需求，若能將建設花東快的經費用來改善醫療水準，或許也是解方。

事實上，既有連結台東花蓮的台九線縱谷路段，近年持續截彎取直、拓寬道路，部份村落也因此沒落，如何取得發展平衡，是開闢新路所需思考。

李孟諺強調，在工程技術可行、通過環評、符合法規，且經濟效益合乎本益比的前提下，交通部支持這些建設；但花東三法爭議未歇，現階段強化台鐵更迫切。 （王建棟攝）

花東三法》環島高鐵：運量大又節能，但需評估效益

至於環島高鐵，李孟諺指出，因預算龐大，必須先進行投資本益比討論。

「軌道運輸整體運能較大，又是節能減碳最好的交通工具，」台灣大學先進公共運輸中心主任張學孔強調，環島高鐵需納入高鐵東延宜蘭、南延屏東兩案，規劃整體路網，台鐵與高鐵可有不同分工，「如果是蓋高速公路、高速鐵路，我當然選擇高速鐵路。」

對此，曾協助國發會擬訂花東永續發展策略規劃，成功大學國土研究中心主任張學聖卻認為，環島高鐵並非不可行，但需更多公共討論及配套。

台鐵強化》運量將增七成，加強告警與圍籬

個性溫和的李孟諺再三強調，在工程技術可行、通過環評、符合法規，且經濟效益合乎本益比的前提下，交通部支持這些建設。

但在花東三法爭議未歇之際，「強化台鐵運能、安全，還有舒適性跟運量，是現階段最迫切的事，」李孟諺強調。而中央對花東地區聯外交通系統的基調，也始終是「鐵路為主、公路為輔」。

「對花東人來講，只要火車OK，我們很習慣搭火車，2小時到台北，自己開車至少要3小時，」東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛直言，台鐵雖持續改善花東鐵路，車票也比以往好買，但仍有進步空間。

為此，交通部規劃以20年，投入3000億元改善花東鐵公路網。

首先，相較於太魯閣號、普悠瑪號每班列車僅有300多個座位，台鐵已改用有500個座位，也是台鐵運量最大的新型城際列車EMU3000運行東部路網。

花東鐵路全線電氣化已完工，瓶頸路段雙軌化預計3年後完成，提升列車調度效能，屆時台鐵花東區段的每日運量可從2.4萬人增至4.1萬人次。

但因地震後續發生落石導致鐵路中斷，台鐵公司在北迴線規劃增設8處阻隔設施和告警系統，擋牆及電子圍籬預計最晚明年中旬完成。

公路改善》蘇花安、屏南快進行中

公路方面，分別是花蓮往北的蘇花改、蘇花安（蘇花公路安全提升計劃），以及台東連接屏東的南迴公路。

蘇花改雙向各兩線道，6年前陸續通車，路段至今未受地震影響，蘇花安已通過環評，國道五號未來可望串起蘇花改與蘇花安，從台北一路直通花蓮新城。

南迴公路也大幅改善，不少路段截彎取直，以生態工法沿著山壁架設高架橋，不擾動邊坡；即使有落石，也會從高架橋與邊坡之間滑落山壁，不致影響中斷交通。

另外，屏東潮州到枋山的屏南快速道路正在規劃，李孟諺指出，未來南迴公路可望一路銜接屏南快、國道三號，台東至屏東的行車時間可減少1小時。公路總局也已展開南迴公路的瓶頸路段研究，期望減少紅綠燈及路口影響，讓車行更順暢。

若工程都能順利進行，「花蓮跟台東對外連結，就有一條安全回家、比較快速的路，」李孟諺說。

要改善花東交通，花東三法不必然是唯一選擇，張學聖提醒，更重要的是修復地方既有的問題，強化地方資本，否則，更便捷的交通只會讓人口更快流失。

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