新晶片有缺陷？輝達回應了 分析師：毛利率反而會提升

【編譯 張詠晴】

輝達傳出Blackwell系列部分幾款晶片會延遲交貨，輝達回應了。輝達的市佔會被超微（AMD）瓜分嗎？輝達營收和毛利率又會如何受影響？美國資深半導體分析師全盤解析。

而輝達創辦人黃仁勳的夏季大賣股7月依然持續著，最新文件顯示，就在科技股大殺戮之前，他又出脫了價值3.22億美元的輝達持股。如果連同6月的賣股，黃仁勳這個夏天已經套利5億美元。不過，兩個月來的賣股，都是3月就申請的，只能說時間掐得精準。

然而，創辦人大賣股的故事，很快就被與產品設計缺陷，必須延後交貨的鬼故事連結在一起。輝達、台積電，以及近期整個費城半導體大回檔的完美風暴就這樣成形了。

輝達自己如何回應？

《The Information》報導，即將問世Blackwell系列晶片中的某幾款出現問題，原先預計今年出貨，如今可能遭遇延遲。

輝達重申「已經開始提供Blackwell樣品給客戶，Blackwell生產正按計劃進行」，並將於2024年下半年開始大規模生產。輝達也補充說，對現有Hopper晶片的需求仍然「非常強勁」。

黃仁勳5月時財報後的電話會議指出，Blackwell「會在今年帶來大量營收」。兩週前，黃仁勳也說，已經向客戶發出樣本，以檢驗產品的性能和穩定性。

AI投資，絲毫沒有要慢下來

大科技企業單季投入AI基礎建設的資金多達上百億美元，並承諾未來幾個月還要提高資本支出。部分分析師如今預估，未來五年，在資料中心的花費將高達1兆美元。

在公開市場之外，對AI的投資也沒有要慢下來或冷卻的跡象。半導體新創Groq剛剛獲三星催化劑基金（Samsung Catalyst Fund）、思科和貝萊德投資6.4億美元。這意味著，有志挑戰輝達霸權的Groq三年來市值翻了兩倍多來到28億美元。

伯恩斯坦（Bernstein）知名半導體分析師羅斯根（Stacy Rasgon）在給客戶的報告寫到，「市場對AI相關概念的情緒最近有了改變，而輝達的最新消息顯然不會讓情況變好」。他指出，雖然很多人開始擔心AI 的投資回報，但需求依然持續上升，當前市場上所有超級資料中心都提高資本支出預期，並且強調了提高支出計畫的理由。

羅斯根不認為，任何的產品延遲會導致輝達失去可觀的市占率，畢竟輝達「還有很多其他產品可以填補空缺」，如果Blackwell交貨真的有延遲，舊款的Hopper 系列可以補上。

輝達若需要微調產品，法國巴黎銀行指出，一般來說，這樣的微調需要兩到三個月時間，但「不認為這樣的延長會影響輝達或AI應用的中、長期展望」。

雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）分析師帕朱里（Srini Pajjuri）的看法類似，甚至覺得這可能有助輝達提高毛利率。他指出，「Blackwell系列晶片任何的延後，都會提高市場短時間內對Hopper的需求」，而Hopper晶片的毛利率預計是高於Blackwell架構晶片的。

帕朱里說，短期的延後出貨對輝達的影響有限。但他也說，直觀上來說，超微（AMD）晶片有可能會吸引到部分客戶的目光，因為AMD的MI300X在記憶體規格上優於輝達的H200。

（資料來源：FT,Bloomberg, Barron's, NYT, MarketWatch）

【延伸閱讀】

「不用看車，Line一下就能貸」先買後付的誘惑，工程師45萬債務滾成250萬

柯文哲政治獻金爭議，發生什麼事？民眾黨：帳務處理瑕疵

股價比台積更會漲！黃仁勳大讚新思，最會飆的半導體產業「EDA」是什麼？

蘇姿丰如果在台灣讀書「可能就浪費一個天才」：AI風潮下的文理組之爭，需要更多反思對話

離職率僅7%！全球快遞從送文件到送餐，30歲副總救虧損：先問能幫員工做什麼

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載