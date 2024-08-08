每天不能喝超過2杯？營養師：3個不可信的咖啡迷思

【編譯．樂羽嘉】

根據全美咖啡協會（National Coffee Association）數據，美國有3分之2民眾每天都喝咖啡。不過坊間流傳許多跟飲用咖啡相關的迷思，有時很難分辨是真是假。

單單在抖音上，每天就有5200萬則貼文，包括對於喝咖啡的建議，以及爭論每天早上起來馬上喝咖啡有什麼優點和缺點。

《CNBC》訪問兩位有證照的營養師帕斯垮莉羅（Maddie Pasquariello）和艾珊尼（Roxana Ehsani），她們討論自己最常遇到的3個迷思，幫助讀者清楚辨別哪些是事實、哪些是假的。

迷思1：咖啡對身體不好

帕斯垮莉羅告訴《CNBC》，「在營養界確實存在一個普遍的共識，那就是咖啡對我們非常有益。」

「只要你謹遵營養指南，每天不攝取超過400毫克的咖啡因，也就是一天大約喝4杯咖啡，那就沒什麼好擔心的，而且咖啡或許能給你帶來許多益處。」

咖啡富含多酚、抗氧化劑，科學發現這些成分有助於預防特定慢性疾病，像是心血管疾病、第二型糖尿病、肝病、帕金森氏症。

艾珊尼補充說，「咖啡也是天然的興奮劑，能幫助我們更加警覺，提高精力、生產力並改善運動表現。」

「但要注意你可能會添加一些東西害咖啡變得不那麼健康，像是鮮奶油、糖粉、糖漿、蜂蜜。」

迷思2：你不應該早上一起床就喝咖啡

包括帕斯垮莉羅和艾珊尼等營養師其實都相當推薦民眾在中午前喝咖啡，因為咖啡因的效力顛峰可能持續6個小時，有可能影響你的睡眠。

帕斯垮莉羅說，「我想最常見的狀況之一，就是民眾在下午2點、3點或4點昏昏欲睡的時候因為太過疲倦，攝取過多咖啡因。」

與其在這些時候選擇多喝一杯咖啡，帕斯垮莉羅建議不如吃點富含纖維、健康脂肪或蛋白質的點心來提振精神。

帕斯垮莉羅表示，早上醒來就喝咖啡是完全沒問題的，不過她會建議容易胃酸逆流的人喝咖啡前先喝點水、吃些食物。

帕斯垮莉羅表示，有患者告訴她早上醒來後就喝咖啡有時候會感覺不大舒服，會有些緊張不安，可能還會有些胃痛。

艾珊尼說，「我建議不要忘了在喝咖啡前先喝一杯水。」

迷思3：每天超過2杯咖啡太多了

喬普拉（Deepak Chopra）告訴《CNBC》，他中午前會喝2到3杯咖啡。聽起來會不會有點多？帕斯垮莉羅和艾珊尼說，其實這在安全範圍內。

艾珊尼說，「中午前喝2、3杯咖啡是安全的。」

「只要包括咖啡、汽水、茶、能量飲料和巧克力在內，沒有大幅超過400毫克咖啡因就好。」

很多營養師也建議在每天喝冷萃咖啡或牛奶前先吃東西、喝喝水，因為咖啡因會壓抑你的胃口。

帕斯垮莉羅提醒，如果你在短時間內喝了很多咖啡，要注意身體反應。確保你沒有用咖啡取代正餐，並密切注意咖啡是否影響到你的胃口。

咖啡可能暫時升高血壓，懷孕婦女、備孕或有哺乳需求的婦女應謹慎攝取咖啡因。

（資料來源：CNBC、Mayo Clinic）

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