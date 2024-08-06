台股跌千點 可以進場低接嗎？看這2大觀察點

【文 楊湛華】

台股上週的黑色星期五劇本繼續，昨日開盤再掉1400點！史上最大跌點，該加碼還是出場，專家怎麼看？股民該收手了嗎？該買？該賣？

「主因是台股漲多了，」群益投顧總經理范振鴻沒有一絲猶豫。今年初至7月11日高點，台股漲了36%，幅度全球第一，連美股都甩開。標普500指數今年初至高點只有19%，道瓊指數更只有9%。

市場的胃口被養大了。范振鴻指出，現在台美市場主要半導體股的本益比，均已提前反映2025年的獲利預估，甚至可能至2026年了，現在企業公布的財報表現，「符合預期」還不夠，必須「遠超預期」，股價才有可能上漲。

業績符合預期，美股還是會跌

以7月23日Google母公司 Alphabet來說，獲利和營收均優於預期，但財報公布後，股價仍繼續下跌。「過去一個月，美國投資人已在關注AI如何變現，」范振鴻觀察，「很多人覺得，沒有AI也可以，有AI也沒有更好，這正是股價重挫的主因，」他說。

也因為漲多了，任何風吹草動，都可能讓資金提前獲利了結，引發價跌。譬如11日，當時是台股歷史最高點，同期，美國七巨頭本益比也來到10年平均值，相對昂貴。

結果美國當日公布消費者物價指數（CPI），其中核心物價年增3.3%、創2021年4月以來最低增幅，增加市場對降息的預期，資金因而發生輪動，轉向道瓊成分股、小型股、地產股等，引發美股七巨頭暴跌。

股價修正至何時？

范振鴻認為，下半年股市休息整理的機會很高，原因是，主要經濟體下半年的經濟有趨緩、甚至衰退的跡象。以G7國家來說，加拿大最新失業率已經來到6.4%，超過疫情前的水準，美國失業率是2021年底以來新高。德國最新IFO商業景氣指數也低於預期。

范振鴻分析，高利率環境維持太久，導致經濟成長率下滑，從而推升失業率，可能引發景氣進一步再衰退，目前美國聯準會對於升息與否，態度仍保留，9月是否升息，也未鬆口，為後市增加了不確定性。

股票要買還是賣？

范振鴻建議，投資人宜按兵不動，先觀察巨頭財報風向，若市場還是質疑AI變現能力，台灣半導體股就還有跟著下跌的空間。

投資人不一定要馬上低接，也不建議去挑抗跌的股票買進，「台股的特色是，大盤下跌，類股會輪流下跌，」他認為。

富邦投信股權投資部主管謝育霖則認為，美國下半年經濟不太可能衰退，但台股短期震盪走低機率仍高，若投資人股票部位超過七成，建議先撤出一部份、轉成現金觀望。若是手握七、八成現金者，則可趁8月中震盪時入場。

謝育霖建議，可觀察權值股外資動向，包括台積電、鴻海、廣達等權值股，若外資買進，便能考慮進場。再來觀察是否量縮。本月台股成交量在4至6000億不等，假設股價續跌，但成交量掉至4000億以下時，代表賣壓減輕、可以進場。

「不要以為買股不會跌，」華南永昌投信董事長黃昭棠提醒，現在美國最大的變數，就是川普是否當選，以及當選後他會提出什麼關稅和產業政策，這是當前市場最大的迷霧，投資人須謹慎。

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