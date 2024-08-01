私校招生難題靠毛孩拯救？其他科系萎縮 為何寵物科系超熱門？

【文．歐陽辰柔】

寵物市場變大，需要的就業人力增加，業者苦喊缺工。私校一嗅到商機，紛紛增設寵物科班吸引學生，創造高人氣。

「只有三成符合業界需求，其他七成都在流動中，」問起寵物業界的缺工狀況，台灣畜犬協會理事暨山芙蓉寵物沙龍負責人張育誠無奈地說，實際進入業界，發現得替貓犬把屎把尿，許多人便會萌生退意。

「隨便一位寵物美容師伸出雙手，不是狗狗咬痕，就是貓咪抓痕，」台灣寵物創業協會理事長張御丞形容得生動。他表示，照顧寵物伴隨風險，又是勞力活，還得長時間耐受犬貓叫聲，非常辛苦，導致寵物美容師、寵物店員工，乃至於獸醫師都長期缺工。

無人可用怎麼辦？長期與少子化抗戰的私立學校，發現寵物人才商機，紛紛增班設課，吸引學生。

從貓奴買罐頭，看見市場潛力

「我週末去連鎖寵物店魚中魚買貓罐頭，結帳時大排長龍。觀察前後結帳的金額，下週一就在校內提案辦寵物科，」台中明台高中董事長林承峯回想當初創設寵物經營科的契機，得意笑道，自己本來就有養寵物，又看見台灣寵物市場深具潛力，一開始先辦社團，立刻爆滿。

2019年正式設科班，到今年寵物經營科已增招到3個班級，學生總數超過300人，是全台高中學生數最多的寵物科系，還開設給成人就讀的進修班。

「我們會隨大環境的脈動調整。科系組合要有競爭力，家長才會願意讓學生來，畢竟有就業考量，」林承峯解釋，他不但和魚中魚產學合作，也聘請張育誠擔任顧問，傳授業界經驗。

走入明台高中寵物經營科的專用教室，工作檯、吹風機、學生的美容作業琳瑯滿目。幾隻乖乖趴在一角等待指令的白絨絨校犬，是時下寵物美容最主流的比熊犬。

「把不容易處理的部位剪乾淨，很有成就感，」今年剛從明台高中寵物經營科畢業的張筑媗微笑道。她就學期間已經取得社團法人台灣畜犬協會（KCT）核發的B級職業美容師證照，等同於擁有開業實力。

其他科系萎縮，寵物學程滿招

不只明台高中，近年不少學校都在廣設寵物相關科系。新竹以北5年來有7所高中增設寵物班或學分課，台北海洋科技大學2022年將時尚造型設計管理系改為寵物業經營管理系，台南中華醫事科大、屏東大仁科大則從耕耘多年的寵物學程，升格為寵物照護及美容系。

其他如台北中華科大、桃園新生醫專、台中嶺東科大等，也紛紛增設寵物課。說一年多兩間學校投入寵物教學，並不為過。

「台灣在寵物服務方面，包括美容、醫療、行為訓練等領域都很缺人。我們當初看到這個現象，決定開設相關科系來培育人才，」全台第一個成立寵物保健系的元培醫事科大寵保系系主任林育興不諱言，課程安排要隨市場動向調整，目前系上主要分寵物美容、動物醫事助理兩領域，還有鮮食製作、行為訓練等課程。

2018年元培首設學士學程時，寫下滿招的紀錄，2021年正式設系，「別的科系都在萎縮，寵保系大都維持將近50位學生，算是大班級，」林育興表示。

完整證照制度，有助就業薪資

為了協助學生將來就業，寵物科系都會積極輔導考取證照。目前只有寵物美容師有政府核發的丙級技術士專業證照，此外較為普及的，還有獲國際認證的KCT美容師證照等，讓寵物美容師的新鮮人起薪達到約35000元，比其他寵物服務工作的薪資高。

「應該還需要兩、三年，國內寵物產業才會更成熟，」林育興解釋，一方面是更多面向、更完善的證照制度，例如農委會「動物醫事助理」的證照即將上路，相信有利於提升獸醫助理薪資。

另一方面，更多本土企業投入寵物產業。例如寵物食品一直以代理為大宗，如今已有許多國內企業陸續投入自製寵物食品，等於把賺取的利潤留在台灣。待市場機制調整，或許有機會提供更好的就業環境，吸引更多年輕人投身其中。

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