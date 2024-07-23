川普變相鼓勵台海衝突 美國評論家：政治失格

【編譯 張詠晴】

川普一番「台灣搶晶片業務，要美國協防必須付錢」的言論，引發自由派媒體譁然。有人解讀，這是選舉辭令，但也有人說，如果他真的贏了，將更武斷、更不受牽制。自由派媒體發表評論，指光是這番變相鼓勵中國侵略台灣的話語，足以顯示他的政治失格。

川普在《彭博商業周刊》訪問中淺碟提了地理距離，警告台灣離中國這麼近，遠離美國的保護。

川普說，「台灣距離我們9500英里，距離中國只有68英里，而中國是一大片土地，他們可以直接轟炸它。他們甚至不需要──我意思是，他們直接打砲彈都可以。現在他們不想這麼做，因為他們不想失去那些晶片廠」。

川普更表示在台灣問題上，他自己的應對策略就是直率談條件。「我想台灣要協防的話應該付錢給我們，你知道，我們跟保險公司沒什麼差別」，川普受訪時說。

正如川普對北約的詆毀讓美國盟友不安，如今的最新發言再度引發一個疑問，他如果真有第二任期，將在台灣問題上投入多少心力。根據台灣關係法，美國承諾提供防禦性武器給台灣，一旦北京攻擊台灣，也預留了美方回應的選項。

川普也抨擊台灣幾乎把高階晶片製造整碗端走，「他們的確大概100%端走了我們的晶片業務」。

華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）亞洲研究人員薩克斯（David Sacks）說，「如果我身在台灣，我會嚴肅看待這個發言，因為這已經不是單一一次發言，而是川普既定的模式了。這個聲明，尤其是川普主義的縮影，反映了他是如此純粹地用交易的觀點看待外交政策」。

《紐約時報》指出，台灣幾乎已經支付了所有向美國軍工廠下的訂單，拜登政府更是進一步直接移轉部分美國軍工庫存給台灣。川普的觀點卻像是，台灣在追求整體安全方面欠美國更多。

不過，台灣國際情勢專家也說，不必將川普的言論，視為他第二任期對中和對台政策的最終版本。華府內依然有許多人，包含他的副手人選范斯在內，他可能影響川普立場。

范斯和其他共和黨人主張，中國依然是美國在全球事務中最迫切的挑戰，部分人表示，比起捍衛烏克蘭，保護台灣更應該是美國第一要務。

紐約雜誌（New York Magazine）一篇專欄直接指出，川普的發言，不啻是在邀請中國在他上任後，入侵台灣。

這篇專欄指出，川普獲得第二任期的風險族繁不及備載。許多災難性情景是第一任期的未完待續，像是衝撞民主規範，以及與俄羅斯總統普丁打交道。如今，「一個被大大低估的風險是，他似乎在鼓舞中國侵略台灣」。

專欄寫到，美國捍衛台灣，很大原因是基於捍衛傳統的民主價值，但民主價值在川普眼裡似乎具有負面意涵，他更欣賞獨裁者。再說一次，川普隱含的極端風險不及備載，但光是揭開台海戰爭的可能性，就足以讓這個人失格。

半導體不是唯一解答，台灣如果落入共產黨手中，標誌著太平洋聯盟的終結，這一體系已經維持了80年的和平。不僅如此，北京還在南海挑釁菲律賓，而根據條約美國有義務保衛菲律賓。

《華爾街日報》寫到，川普先生一直宣揚自己是可以避免戰爭的總統，但這次他的虛張聲勢正在引發一場可能造成數千美國人死亡的征戰。自稱為對中鷹派的川普，不妨談論計畫如何阻止台灣海峽危機。（資料來源：NYT, New York Magazine, WSJ）

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