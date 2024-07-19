一鍵生成PPT、幫人資篩履歷 聯發科AI助理「達哥」外部公司也想用

【文／林以璿；圖片／聯發科提供】

聯發科97%員工都在用，外部新創也加入生態圈，台灣第一個生成式AI服務平台「達哥」是如何做出來？聯發科AI暨數據工程處協理葉家順，將於天下經濟論壇（CWEF）分享數位轉型歷程。

「自從用了達哥，感覺跟同事溝通時，總算有個『人』可以幫我整理人話了，」聯發科軟體工程師阿維笑道。他平常最頭痛的事情就是跨部門溝通會議，以及公司內部繁瑣的簽核程序。

現在，只要丟給達哥一句「幫我按照上次會議紀錄，加上本週新進度，讓某某部門能夠同步最新情況，」達哥馬上幫忙搞定文書報告，甚至還能一鍵生成圖表、PPT。

想要申請特定服務，也不再需要去檢索冗長的公司規範手冊，只要跟達哥說「我要預約公司的羽球場時段，」達哥直接輔導你進入申請流程，讓阿維大呼，「達哥有夠罩。」

一開始只是集團內生產力工具

工程師口中親切暱稱的「達哥」，指的是聯發科的生成式AI服務平台MediaTek DaVinci，這個平台一開始只是為集團內部打造具資料安全性、提高生產力的生成式AI工具，卻一步步化身為電影《鋼鐵人》中的AI 助理賈維斯。

可別以為達哥只是尋常的對話AI，它更是個重要的工作伙伴。

根據聯發科內部統計，無論在研發、銷售、人資、財務等領域，高達97%的聯發科集團員工，都曾在達哥的協助下，完成了超過50個跨部門專案。

「88%使用者認同生產力得以提升，達哥已經是所有同仁的好幫手，」帶領團隊打造達哥的關鍵人物，聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示。

甚至，AI改善了聯發科設計晶片的性能、功耗和面積（PPA）指標，精確地識別出影響產品良率的關鍵因素，因此提升了聯發科的競爭優勢。

功能進化，新創、大學也採用

究竟，達哥與一般生成式AI有何不同？

達哥是個專門客製或個性化各種聊天機器人的平台，可以根據用戶需求打造專門用途的聊天機器人。

「平台屬於中立角色，讓使用者各取所需，這是個優勢，」台大電機系教授李宏毅指出。

如果將達哥想像成手機的app商店，其上提供了將近100種工作情境外掛程式，功能包括繪圖、法務、寄信、財務管理等，使用者能直接安裝外掛開啟服務，就像使用各種從app商店下載的應用程式一樣。

因此，當大部份人只滿足於跟大語言模型（LLM）對話時，達哥已經能執行更複雜的任務。

「有一年我們開缺，履歷雪片般飛來，以前主管跟人資都要親自看，有了達哥之後，信來了就會自動媒合，」葉家順舉例。

也有許多單位聞風而來，尋求與達哥合作，讓這個原本專注「內銷」的AI平台，逐漸轉往「外銷」。據統計，已有數所大專院校、近百家企業新創，成為達哥生態系的一員。

李宏毅開設的課程「生成式人工智慧導論」，就是在達哥平台上打造了課程AI助教，直接批改學生作業。

轉型關鍵：給資源、緊扣需求

「放眼台灣，聯發科確實是最有能力打造AI平台的公司，」前Google台灣區董事總經理簡立峰分析，聯發科能交出這張AI轉型成績單，關鍵就在於其人才儲備與投入時機。

早在2021年，聯發科旗下聯發創新基地就在總監許大山的帶領下，將半數研發人力都放在生成式AI領域，「AI對productivity（生產力）的提升，層次完全不一樣，那是一個跳躍，」許大山解釋。

更重要的，這是董事長蔡明介親自督導的關鍵發展，還定出每個部門都要用AI提升生產力的明確目標。

「開發達哥時，我們就是回到最基本的需求來看，」聯發科技人工智慧暨數據工程處副處長楊建洲指出，聯發科有超過一萬名具備開發程式能力的員工，可以根據需求，自由地在達哥上開發或選擇各類外掛程式，也避免功能開發後沒有應用場景的窘況。

「公司掌握了國際趨勢，並善用現有人才去實現，」簡立峰認為，聯發科為台灣企業做了很好的AI應用示範。

AI不會取代人才，而是加值

儘管有不少人仍擔心自己被取代，但AI實際上是為員工賦能，提升個人與公司在國際上的競爭力。「AI不會取代job（工作），但會取代task（任務），」葉家順強調。

他認為，無論是聯發科或任何產業，未來都會遇到有經驗者愈來愈稀缺的問題，但是有保障的資訊安全平台，能把經驗數位化，確保人才持續傳承與學習。

「現在，每位員工都像擁有一個AI助理，協助安排會議和發送信件，」葉家順對AI在職場應用的未來，樂觀看待。

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