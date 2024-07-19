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中國人流行到香港「買保險」？知名學者陳志武：這3個領域 香港還有希望

聯合新聞網／ 天下雜誌
知名學者陳志武指出，官場文化水土不服，香港未來恐走向更極端的發展。 （謝佩穎攝）
知名學者陳志武指出，官場文化水土不服，香港未來恐走向更極端的發展。 （謝佩穎攝）

【文／史書華；圖片／謝佩穎】

中國有錢人相較於新加坡，為何還是比較喜歡香港？改革開放後第一批海歸經濟學家中，少數專研金融產業的專家，香港大學金融學講座教授暨香港人文社會研究所所長陳志武，指出香港的金融未來。

香港作為國際金融中心的地位，近來受到很大的挑戰。有一些業務，香港還可以做，但有一部份，香港明顯不行了。

後者比如說跟港交所有關的投行、審計、律師等，還有上市公司融資、發債，香港在這些領域的未來，沒有太多的前景。主要原因仍是地緣政治，美國和西歐投資者撤走，不希望哪一天突然被美國政府制裁。

這樣的變化，我看到疫後的外移速度甚至加快，很遺憾的，這背後也跟預期台海戰爭有關，外資已提前調整、提早脫鉤。

當這些北美和西歐的機構投資者撤走資本，也不難理解為什麼目前在香港上市的中國大陸公司，股票估值低、交易量也低，幾乎乏人問津。

香港在三個領域還有希望

但也是因為地緣政治，香港的金融未來，在一些領域還有希望。

第一是商業銀行，中國金融機構現在跟國外金融機構進行交易時，變得更依賴從香港繞道。

還有就是保險。中國大陸赴港買保險是長期趨勢，但這兩年勢頭特別旺，原因是大陸的房地產跌幅深，香港保險業者的「保底」商品，就對中國家庭和企業非常有吸引力。

再來就是財富管理。目前看到的最典型模式，家族辦公室或投資帳戶放新加坡，但管理操盤放香港。

以歐洲來對比，香港跟新加坡的角色有點像瑞士跟倫敦。還有一個很重要的原因，對中國有錢人來說，新加坡太小、太熱，總體上還是比較喜歡香港生活。

香港能繼續扮演好後面這些金融角色，仍不脫離緊挨著大陸，而且到目前為止，香港仍比大陸自由度高。當然，未來會惡化，只是那會是漫長的過程。

（謝佩穎攝）
（謝佩穎攝）

香港官員看不懂、又太聽話

為什麼這麼說？因為現在香港的官員，愈來愈向內地看齊，認為自己的前景，都控制在北京的手裡。

中國大陸的各省省委書記或省長，長期在這個體制下，慢慢地爬上來，他們能夠判斷，中央哪些話只是說一說，不用太認真執行，但香港官員看不懂。

比方說最近剛在香港發生的國安法案例，足球場上奏國歌沒站起來，就被認為是藐視國家、威脅國安，太按字面來辦事了。

這件事也反映出更重要的背景，香港過去受英國人影響，看判例、法律是自下而上，但中國大陸剛好相反，法律體系更多是自上而下、甚至是發號命令。如果仔細閱讀港版國安法，明顯可以感覺到那是領導的政治命令。

官場文化、還有體制文化不同，加上官員的前途由北京決定，所有因素加在一起，香港有更大的可能，走得更極端。

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