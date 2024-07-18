「你最大的弱點是什麼？」 依然很多人答錯的5道面試問題

【編譯．樂羽嘉】

去求職面試時，你可能會遇到一些像陷阱題的問題。專家告訴你，遇到這類問題該怎麼回答才不會出錯。

《The American Genius》從面試官和雇主那裡得知，儘管現在關於如何回答各種面試考古題的教戰守則包山包海，依然有5道面試問題是求職者非常容易搞砸的。這5個問題是：

1.你最大的優勢是什麼？

面試官問這個問題，不是想當你朋友，也不是讓你簡單總結你寫在履歷上的內容。他們真正想知道的是，你如何適應「這個」特定職位。

所以，你要很清楚對方公司對於這個職位的描述，並提前準備，編織符合這個特定職缺要求的優勢。面試官會知道你在背誦網路上的模板答案，所以你一定要好好思考答案。

提供一些例證，說明你過去如何利用這些優勢取得成功，確保這些例子夠具體盡可能用數據支持。

在列出優勢時，你還需要提到一些軟技能，像是溝通能力、團隊合作能力、靈活性、解決問題的能力或情緒智商（EQ）。

2.你最大的弱點是什麼？

是的，這是一個陷阱，但只要你知道他們真正想問的是什麼，就很容易回答。他們只是想知道你是否瞭解自己、是否誠實，並且能夠克服挑戰、更上一層樓。他們想知道，你還能成長嗎？你能從錯誤中學習嗎？接下毫無頭緒的任務時，能夠想辦法找到對的幫手或培養出關鍵能力嗎？

他們也想知道你是否有一些決定性的弱點，例如愛八卦、不尊重人、會暴怒、不可靠、防備心很重、不誠實、不溝通或不能團隊合作、適應能力低、缺乏主動性。如果你確實有這些弱點，你必須好好準備，解釋你會怎樣解決這些問題。

你需要提供令人滿意的解釋，告訴他們你是如何發現、克服弱點，也就是你如何成長。

3.你在工作中犯過什麼錯？

這個問題與弱點題非常相似，可能會有一些重疊，但前一個問題是關於特質，這個問題是關於非常具體的例子、關於實際發生過的事情。

你需要用一個你自己犯的真實錯誤來回答。面試官非常討厭求職者繞開問題，用其他人的模糊錯誤來掩蓋你是否犯過錯，他們會懷疑你並不是誠實的人。

你要表達你是如何發現錯誤、挽回失誤以及未來如何避免，記得要確保這個錯誤不至於嚴重到完全讓你失去資格（如犯罪行為）。

《The American Genius》提供一個例子：「在我擔任工程師的職涯早期，我低估了把新技術整合到我們現有系統需要的時程，導致專案嚴重延誤。當我意識到錯誤時，我向直屬主管承擔全部責任，因為這影響了我們的交期和客戶期望。她讓我在周末和接下來的一週加班來修正，但老實說，我比她更擔心這件事。」

「無論如何，這次經歷教會了我徹底做好事前研究、諮詢團隊成員，以及為了意外挑戰設定緩衝時間的重要性。之後我執行一次非常嚴格的時間估算，諮詢了關鍵成員並做了詳盡的風險評估，大大改善我們的專案時間表和客戶滿意度。但我永遠忘不了那次失誤。」

4.你為什麼想在這裡工作？

「錢」不是理想的答案。研究這些公司的使命和目標，說明為什麼你和公司有相同的使命與目標。記得提到對方的市場優勢和戰略利益，如何和你的目標和理想相得益彰。

你的回答要聚焦在當前想爭取的職位，而不是五年後的願景。如果你回答說，「我想在這裡工作，是因為這會讓我擁有漂亮的履歷，方便我兩年後跳槽，」那麼你肯定不會被錄取。

《The American Genius》提供一個泛用解答讓讀者參考：「我對貴公司解決產業挑戰的創新能力以及對尖端技術的投入印象深刻。我很興奮有機會把技能貢獻給這樣一個前瞻性的團隊，幫助你們推動持續的成功和增長。」（《The American Genius》提醒，請依照公司特色量身訂做，不要照單全抄直接挪用。）

5.你加入這間公司的頭90天，打算做些什麼？

這道問題讓你可以展現自己的軟技能和硬技能。首先，你要從團隊合作的角度來回答，瞭解如何配合團隊的獨特需求。

你要要討論你如何找出最迫切的團隊挑戰，並優先處理那些沒有立即負責人（或已經在你職務範圍內）的問題。

他們真正想知道的是你是否會傾聽、觀察和制定戰略，所以不要表現出做事不經大腦、橫衝直撞的態度。談談你如何完成你的第一個團隊專案，把你的知識和團隊的見識整合成這個職位的一年工作計畫。

你要設定短期目標和長期目標，同時也要證明你能像海綿一樣吸收公司的需求、客戶的需求和團隊的需求，然後做出謹慎的決策，向前邁進。

（資料來源：The American Genius、Noto Group）

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