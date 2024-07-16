停電次數激增五成！撐不過暴雨、地震 台灣老弱電網怎麼救？

【文 劉光瑩】

停跳電成新常態？台電一度已改善的配電事故，在403花蓮大地震後，發生次數比去年同期暴增。哪些地區最容易停電？天災不會消失，台灣電力系統如何提升韌性？

《天下》獨家取得台電數據，配電事故次數從10年前的一年2萬多次，降到去年6000多次，剩不到三分之一。但今年403大地震後，情況改變。今年1至3月的配電事故次數，比去年同期要低；但4月比去年多了30%，5月增加48%，6月增加51%。

地震、極端氣候影響設備

「這問題最近也很困擾我們，」台電發言人蔡志孟受訪時直言，看到數據退步，高層也覺得訝異。台電目前歸結出兩個原因，都跟天災較有關係。

第一，就是4月3日的花蓮大地震。蔡志孟說，地震當天絕大多數台電發電機組表面看起來沒事，但很可能劇烈搖晃之下，許多接頭或零件鬆掉，導致後續故障機率變高。再來，是近來午後大雷雨愈加頻繁，配電設備忽冷忽熱，雨量又大，導致設備更容易受損。

用電快速增加地區，停電事故多

再仔細看數據，會發現在某些區處，配電事故發生的次數成長特別明顯。包括桃園、北西、苗栗等區處，停電次數都比去年大幅成長，甚至倍增。

對此，蔡志孟指出，可能因為某些地區人口與用電都快速成長，但電網更新速度跟不上。換句話說，想改善停電狀況，配電設備的更新實屬必要。

然而，外界也有不少質疑，認為4到6月停電次數大增，可能跟4月15日的壓降有關。

4月15日，和平電廠因403地震機組損壞，加上中火兩部機組破管，下午大潭新8號機也跳機，全台電力拉警報，備轉容量率掉到2.8%，台電差一點就要宣布台北基隆限電計劃，最後是靠水力發電全開，緊急啟動需量競價，向用電大戶請求支援電力，才驚險躲過北部停電危機。

區域性的停電事故，也許都算事小，最讓電力學者擔心的，反而是大規模的電網事故風險。「每次停電，都是檢討弱點的最好時機，」大同大學電機系退休教授陳斌魁認為，不要期待電力公司不會停電，系統出問題在所難免，重點是有沒有從每次的事故記取教訓。

需第三方監管，從每次停電提升韌性

他認為，真正急迫的，是要設置獨立電業監管機關。陳斌魁舉例，美國與歐洲各國，停電事故後調查，都不是出事的電力公司自己進行，有公正客觀第三方，才能真正找出問題，對症下藥，這是台灣目前欠缺的。

由現有情況觀之，氣候暴雨暴熱交替已成常態，可以想見用電量必定持續增加，故障的風險一定會有。

許多企業已經未雨綢繆。例如中鋼近期就完成首套1.8MWh（兆瓦時）儲能系統，已開始參與台電電力交易平台，接受台電調度協助穩定頻率，另外加裝兩套儲能系統，應用於負載轉移與削峰填谷。

當電力系統的更新，追不上區域人口與用電成長的速度，過渡期的痛苦在所難免。不論是一般人或企業，都應該提高自己對小型事故的容受度，並理解要有穩定用電，必須投入成本與時間，才能打造出真正具韌性的電網。

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