預售屋「小宅熱」成高房價幫兇？獨家數據：昔日住透天厝地區 為何瘋小宅？

【文．林綺薇、康陳剛】

住得像鳥籠卻搶破頭！《天下》從185萬筆實價登錄資料中，發現15坪以下預售屋比中古屋多了10倍，交易量佔比最高達六成。小宅爆買潮如何影響房價？最熱區竟不在台北，為什麼？

高雄前金區居冠，跟台積、鴻海有關

全台房子愈買愈小，根據台北市地政局定義，可使用面積小於15坪，就屬於「小宅」。《天下》透過數據發現，全台預售屋小宅交易量，3年來平均年增14%，快速成為市場主流。

進一步分析預售屋小宅分布區域，佔比最高縣市竟不是人口最稠密的大台北都會區，而是高雄市前金區，以佔比66%拿下第一。

台灣房屋高雄營運中心趨勢經理李家妮指出，前金因開發飽和，可用地也少，許多建商收購老屋拆除後蓋新建案，讓坪數跟著縮小。加上台積電、鴻海等科技大廠進駐高雄帶來工作機會，前金因為地理位置靠近、生活機能便利，吸引外來人口入住，讓該區小宅租、買需求都增加，房價也跟著上漲。

「不買會更貴」助長小宅熱

「坦白說，如果真的買得起，大家都想買大房子，誰會願意住鳥籠？」馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，近年房價快速上漲，薪資上調速度卻緩慢，購買力追不上房價漲幅，讓多數人只能買小不買大。

其次，投資客搶進、自住客「FOMO」（Fear of Missing Out，害怕錯過）也推了小宅需求一把。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，「不買會更貴」是近來許多小資族積極搶進房市的心情寫照，因預算不高，低總價小宅自然成為首選。對於投資、置產族來說，小宅成本低，也有增值空間，是兼具投資彈性和報酬率的產品，讓小宅成為多方角逐的熱門標的，建商也一窩蜂搶著推出小宅建案。

薪水若跟不上，房子將愈縮愈小

在高房價時代，青年為了一圓買房夢，買進小宅似乎成了唯一出路。只是五臟俱全的小宅常是「樣樣有，但樣樣都妥協」，無形中影響生活品質。

居住品質隨高房價、小坪數而逐漸流失，許多人擔心，如果住宅面積持續縮小，會不會步入香港後塵，變成戶中有戶、房中還有房，四處盡是平均一戶不到4坪的「劏房」窘境？

「只要自住需求一直存在，房型一定會再縮小下去，除非未來大家薪資有很明顯地成長，」何世昌對於小宅化給出悲觀看法，「除了縮小以外也別無他法，購屋族必須妥協，你要買新房子，就只能縮得愈來愈小。」

不過他也強調，台灣離香港的情況還很遠，首先是台灣建築法規不允許劏房；二來台灣土地面積仍比香港大得多，不至於需要如此壓縮空間；最後則是銀行承作房貸時，只要權狀小於15坪就會認定為套房，房貸成數會從常見的八成降到僅有六成，這也是台灣小宅化現象的最後一道防線。

房價狂飆，逼得許多首購族只能犧牲居住空間和品質，換來一張晉升有殼蝸牛的入場券，只要收入依然追不上房價、甚至愈拉愈開，恐怕就很難見到小宅現象止步的那一天。

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