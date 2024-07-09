王永慶外孫帶領老牌電腦廠復活 攻下全球五成遊艇用電腦

【文 楊孟軒】

大眾電腦曾是全台第二大資訊商，核心研發團隊如今華麗轉身成為攸泰科技，拿下全球休閒海事電腦龍頭訂單。攸泰也是大眾二代簡民智接班10多年，孵出的第一隻上市小金雞。

看似低調無名的攸泰，事實上是大眾投控持股五成的子公司，去年營收37.2億台幣，是全球休閒海事電腦龍頭Navico的主要代工廠。攸泰所代表的，是大眾電腦核心部門，經歷衰敗之後重返榮耀的故事。

故事主角，是今年44歲、大眾投控與攸泰的董事長簡民智，簡民智的外公是經營之神王永慶，父親簡明仁是柏克萊大學電機博士、母親王雪齡是柏克萊應用數學與統計學碩士，共同創立大眾電腦。簡民智則有加州大學洛杉磯分校（UCLA）電機碩士學位，既有企業經營的血脈，又有學術涵養，讓他在王家第三代中，顯得特別。

在危機中接班

大眾電腦1990年代是全台營業額第二大電腦公司，僅次於宏碁。不過在簡民智從UCLA畢業的2004年，大眾電腦已虧經損多年，被迫下市重整，改以大眾投控重新掛牌。他回去接手的，是已經失去產業光環的老科技公司。

簡民智唯獨留下的是，70人的主機板團隊。主機板是大眾過去最強的產品，出貨量曾僅次於宏碁，是研發能力最強的核心團隊。他觀察，這群老臣雖然不是老闆，卻有老闆的心態——要與大眾戰到最後一刻。

只是，消費性電子已無機會，團隊必須找新出路。在研究市場後，決定轉向7吋以上、大型移動式工業電腦這個新藍海而去；2011年，簡民智讓團隊獨立，成立新公司攸泰，能沒有負擔衝刺新事業。

做休閒海事電腦，市佔五成

最初，攸泰鎖定車載市場，製造運輸物流車、礦車、農用車上的電腦系統。不過，真正將財務規模撐起來的關鍵，是替全球最大休閒海事船舶電子公司Navico代工，攸泰去年營收六成來自Navico訂單。

Navico供應遊艇和漁船導航、探魚、雷達、自動駕駛等電腦設備，攸泰主要替Navico代工裝在遊艇上的休閒海事電腦，全球市佔率達到五成。

即便談下大客戶，簡民智一刻也不曾鬆懈，「這像結婚的過程，拿到訂單後，後面的情感維持更加重要。」因此，攸泰必須永遠想到客戶下一步要什麼，例如在設計產品時，攸泰就曾主動建議要在面板上多鍍一層防汙護膜，防止使用者在操作時，手上的防曬油對面板造成傷害。

下一步攻上衛星

雖然海事相關營收佔攸泰過半營收，但毛利率約只有兩成，簡民智積極發展毛利率較高的事業，例如自有產業電腦品牌RuggON，就專攻農用車、堆高機以及物流車隊等垂直領域，去年毛利率可達37至38%。

2020年，攸泰也切入衛星通訊，生產衛星閘道器、訊號接收天線和通訊移動裝置。衛星事業去年營收佔比大約10%，毛利率26%，帶動去年獲利成長近7%。

簡民智的長期目標，是讓衛星營收佔比達到三成以上。今年攸泰也和工研院合作，預計於2025年，要製造出大陣列高頻寬衛星地面終端設備。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安強調，攸泰對衛星通訊的應用場景很熟悉，等於在原本無線、有線的通訊之外，另外提供高、中和低軌衛星最後一哩路通訊服務， 以前的經驗與供應鏈都可以適用，是台廠進軍衛星很好的例子。

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