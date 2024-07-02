特斯拉6年傲人成績即將破功 分析師曝原因

【編譯．張詠晴】

特斯拉過去6年來，有項成績很值得說嘴：在美國銷售的電動車，比所有其他車廠加起來得還多。但這件事，即將被翻轉。

根據全球汽車產業數據平台Marklines，在截至今年五月為止的前12個月當中，特斯拉在美國銷售61萬8000輛車，其他車廠銷售的純電動車加起來約達59萬7000輛。

而本週起，將迎來一連串車廠的第二季銷售與交車報告，包含通用、現代和現代旗下的Kia都將丟出近期熱門車款的銷售成績單。特斯拉Model S於 2015年超越Nissan Leaf之後，一直是美國最熱賣電動車。Model 3銷量2018年大爆發，特斯拉電動車銷量從此超過了其他所有車商的總和。

但起初在發展電動車上慢半拍的傳統車廠，穩定地縮小差距。2024年第一季，特斯拉銷售年減13%，其他前十大電動車製造商中，則有6家有驚人的成長，像是現代／Kia的56%，以及福特的86%。今年4月與5月也呈現這樣的趨勢。（Toyota年增也有86%，但基數太小，在美國只比去年多賣1617輛。）

6月銷量統計出爐後，特斯拉就可能失去在美國市場的主導地位。當然，在統計數量上有些困難，因為特斯拉只公佈季銷量，而且不分區域。分析師只能透過州政府的註冊資訊和國際銷售報告推估特斯拉每個月在美國的交車量。

考克斯汽車公司（Cox Automotive）分析師瓦爾迪茲-史崔提（Stephanie Valdez-Streaty）說，特斯拉的產品迭代太慢，基本上就是兩車款撐起95%的銷售。競爭對手們很容易找到特斯拉無法滿足的市場。

不只是賣車的

當然，特斯拉依然以巨大的領先穩坐美國最大電動車商。過去12個月，銷售量是第二名現代／Kia的五倍多。以打世界盃來看，Model Y依然是全球賣最好的電動車，純電動車銷量也是全球第一。

儘管股價已經躺了大半年，特斯拉也還是全球市值最高車廠，且市值足足比市值第二大車商Toyota多了幾乎85%。

不論是任何產業，能在美國市場取得特斯拉這樣的市場主導地位的企業鳳毛麟角。蘋果的智慧手機是其中之一，其他大概只剩下Google的搜尋領域，以及輝達的AI晶片。無人能及的優勢，撐起科技巨頭2兆美元企業市值。

特斯拉與這些公司也有類似之處，馬斯克曾說，清潔能源、Cybercab計程車（或稱Robotaxi），以及人形機器人最終會超越賣電動車的業務。

向來看好特斯拉的摩根士丹利分析師強納斯（Adam Jonas）4月寫到，「AI的大腦正在尋找它的機器人『身體』。身體是AI『靈魂』的容器。」強納斯再次指出，如果投資人依然視特斯拉是一家單純的電動車公司，那股價就會繼續躺平。但長期下來，強納斯預估，特斯拉市值會像其他跨出本業的科技公司看齊。

「車之於特斯拉，就像遊戲顯卡之於輝達，也像賣書對亞馬遜的意義」，強納斯表示。

目前電動車業務佔特斯拉營收的九成以上。彭博社提醒，值得關注的一點是，強納斯提及的市場霸主，都是在維持核心業務市場主導權的同時，向其他領域擴張。至於電動車，特斯拉也許無法維持同樣優勢。

（資料來源：Bloomberg, FT）

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