免巴氏量表！80歲以上長者可直接聘外籍看護 修法隱藏的長照毒藥

【文／ 周妤靜；圖片／天下資料】

國民黨立委6月在立法院提案修法，讓80歲以上長輩免醫療評估即可聘請外籍看護。這是便民德政嗎？法案若成立會有什麼影響？

為降低家有高齡長者或失能者的不便，勞動部去年10月放寬規定，只要連續使用長照2.0的照顧服務達半年以上，或有輕度失智症診斷及特定中重度身心障礙，即可直接聘僱，不需取得巴氏量表失能證明。

「條件放寬後，已經很便民，」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為。

不過，多位國民黨籍立委6月再度提案，要讓80歲以上長者、70至79歲癌症二期以上的患者，不需醫療評估，即可直接聘請外籍看護。

王鴻薇等立委的提案目的是「使年長者獲得妥適照顧、減輕家庭照護負擔，並滿足長照量能。」

這份提案未獲得一致贊同，被送至朝野協商。然而，屆齡就免一道評估，民眾可能因為開方便之門而舉雙手贊成，卻可能造成始料未及的後遺症。

看護挑人照顧、長者可能退化愈快

勞動部反對的原因是，國內80歲以上但未失能的長者達53萬人，若全面免評，可能造成許多人爭相聘僱，後果是20多萬名外籍看護只挑健康長者照顧，不願繼續照顧中重症患者。

其次是基於「就業服務法」，國內目前採取限量引入外籍看護，以免影響本國看護的就業機會。張淑卿擔心，放寬後猶如變相鼓勵健康長輩聘請外籍看護，導致有限資源被錯置。

事實上，民間團體也不贊成全面放寬。立委提案一出爐，家庭照顧者關懷總會隨即提醒民眾，過早聘僱外籍看護工，可能讓長輩自主生活的能力快速退化，秘書長陳景寧說，外籍看護若代替長輩做家務、購物、領藥，將大幅縮減長輩身體活動和外出社交的機會。

長者若因中風等急性症狀開刀，出院後將勞務全數外包給外籍看護，失能狀況反而難以好轉，前衛福部政務次長李玉春提醒，急性後期的照護要透過復健才得以復能，「如果完全依賴外籍看護的服侍，會愈來愈失能，讓長照變得更沉重。」

更嚴重的是，台灣的長照系統恐因此受到衝擊，「我們很擔心政策會對穩定使用長照2.0的人產生吸力，」陳景寧表示，也就是原本在使用政府提供的長照2.0的家庭，轉而聘僱外勞。

一旦使用公共服務的人變少，政府的長照預算、投入長照事業的本國籍照顧服務員人數也可能隨之縮水，未來更難推動強制性更高的長照保險。

以日本為例，日本政府不開放家庭聘僱外籍看護，便是擔心本國長照體系因而崩解。

開放80歲以上長者聘僱外籍看護都免巴氏量表，可能擠壓中重度失能長輩的照護資源。 （謝佩穎攝）

長照評估多頭馬車，家屬勞心勞力

免去評估直接聘請外籍看護，究竟是方便，還是製造更多長照問題的毒藥，需要更多的討論。

但比放寬巴氏量表更重要的，是改善長照評估多頭馬車，造成家屬的時間和精力耗費的現況。

許阿嬤便是一例，她照顧失能老伴，近日想要聘請外籍看護當幫手，同時需要依循長照2.0制度租借輔具。

但要取得巴氏量表的失能證明，年事已高的許阿嬤要先帶著阿公至政府指定醫院，找醫療團隊評估，租借輔具則要撥打1966長照專線，請長期照顧管理中心到府確認失能等級，才能得到所需的服務。

都是長照、都要確認失能程度，卻需分別申請，「這是很多家屬的困擾，」伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩說，若失能家屬要取得身心障礙證明，還要再經過身心障礙鑑定評估。

單一窗口是關鍵，李玉春認為，要避免家屬舟車勞頓，應統一由地方衛生局的長期照顧管理中心，依家庭照顧需求，綜合規劃長照2.0的服務，並評估是否聘請外籍看護。

目前長期照顧管理中心所採取的評估系統，是由李玉春協助規劃，不僅涵蓋巴氏量表對身體行動力的評估，更強調輔具、無障礙空間等規劃，以恢復失能者的能力為目標。兩者合一在制度上有其可行性。

況且舉凡家裡的照顧條件、主要照顧者的狀態，都是在醫院評估失能等級時難以得知的資訊。李玉春強調，唯有整合評估系統，才能便民，國家也能藉長照專業把關民眾的照顧品質。

然而，目前最大阻力卻是政府不知如何整合。長照2.0、外籍看護雖然都是長照服務，長照司司長祝健芳卻強調，「兩者本質不同，整併不是解方。」

她解釋，「長照2.0是帶著福利到案家，」失能者使用居家照顧、日照服務自負額最高16%，而外籍看護全天候的照顧是全由案家掏錢自付，「國人會覺得，我都要自己出錢了，為什麼還不讓我請？」

祝健芳認為，外籍看護的聘僱不屬於社會福利，不適合由照顧管理專員評估聘用資格。

追根究柢，政策的設計會導引長照家庭使用資源的方式，而每一個決策都左右失能長者的未來，要減輕家庭照顧負擔，開放80歲以上長者聘僱外籍看護都免巴氏量表，絕非可行之道，政府間的制度整合，才能一勞永逸解決照顧家庭的痛苦。

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