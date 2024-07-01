「雙子座女性，加班好累」看什麼片好入睡？friDay追劇問AI 翻紅冷門片庫

【文／鄭景雯、林以璿；圖片／黃明堂攝】

【AI實戰】台灣本土第一大影音串流friDay影音，去年導入AI後，不僅活化既有片庫、會員觀看時間提升，退訂率也降低。

有過這樣的經驗嗎？忙了一天，回到家癱軟在沙發上，想看部電影放鬆一下，明明有訂閱影音平台，遙控器上下左右選來選去，海量片庫卻找不到一部想看的電影。

人工智慧時代，AI可以幫忙。

手機點開影音串流平台，在對話框輸入看片需求，AI便會推薦片單。

例如，「雙子座，女性，加班好累想放空，可以看什麼片幫助入睡？」系統會針對輸入背景、個人資料判定分析，從星座、性別、情境狀態、看片目的，提供個人化的專屬片單。

這項功能是遠傳friDay影音去年推出的「問AI」，也是國內串流平台導入AI的首例，帶來了意外收穫。

好片再也不寂寞

根據文策院調查統計，friDay影音從2020年起，連續3年蟬聯本土影音串流付費平台使用率第一；台灣艾傑比尼爾森（Nielsen）調查，去年前3季長影劇影音網站，friDay影音也是本土影音串流平台使用率第一。

friDay影音表現不俗，卻始終有個困擾。

「平台有5、6萬部以上的影片，通常只有幾千部片被觀看，」遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮分析。片庫輪轉是所有平台的共同課題，多數平台多以「人工」推薦或用戶行為、大數據演算推薦片單，仍有許多好片深藏大海。friDay導入AI輔助，第一目標就是提高舊片的流通。

遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮（右）與執行副總經理胡德民（左）。 （黃明堂攝）

「問AI」導入微軟語言模型技術，以AI分析新聞時事，依據分析結果更新AI推薦片單櫃位，無需額外人力，就能提供用戶更多貼近生活時事的內容。

例如，當韓劇《淚之女王》爆紅，連帶掀起了男主角金秀賢的話題。

「問AI」推薦金秀賢主演的《某一天》，這部影集從殺人事件而起，揭露司法制度的問題，2021年首播後流量趨於平緩，因為《淚之女王》的時事話題，《某一天》在friDay影音搜尋量和觀看數都大幅成長，今年3、4月觀看人數為去年同期的10倍，好片再也不寂寞。

看片也能貼近時事

時事是新加入的元素，但AI要能發揮效能，人工的前置作業也很重要，最大工程就是「標籤化」。

事實上，各家平台都會為影片下標籤，舉凡上映年、國家、主角、導演、編劇等基本以外，friDay影音又再把標籤細緻化。

團隊先以人工完整看過劇情，再依據內容情節下標，例如：適合女性觀看、30到40歲族群、喜歡藝文、獨立自主等，一部片最多可有近300個標籤，下了一番苦功。

除了同仁的仔細貼標，friDay影音也會透過AI，將會員留言意見納入，真正反映民眾的喜好。但過去，為了避免不雅字眼影響推薦，必須由人工一一檢視，造成不少人力負荷。

而現在，這項工作交給AI過濾，刪除與劇情無關的政治、色情、謾罵等內容。

「好評、負評都會留，」蔡俊榮強調，民眾真實的觀影感，是推薦的重要一環。「我們一定要想辦法從用戶的行為了解用戶，才能從既有的片庫中比對出合適的片單，」他說。

實際運用發現，會員觀看時間提升23%，AI推薦片單的點擊與觀看數，比原有人工推薦片單提高8成，活化既有片庫，平台退訂率也降低3成，甚至還節省人力。

「遠傳導入AI的速度、種類和成效，在台灣的企業來說表現非常好，沒什麼適應上的問題，」台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩觀察。

她分析，大部份進行AI轉型的公司，都會遇到三分鐘熱度或缺乏使用動機的情形。這是因為企業主管亟欲AI轉型，卻不清楚轉型的目的，或只想追求快速的投資報酬率，反而事倍功半。

無痛引入，關鍵在企業文化

遠傳之所以能快又好，要歸功於高階主管早在生成式AI之前，就非常鼓勵AI在企業文化中發酵。

遠傳總經理井琪建議，在企業主管準備踏入這波生成式AI帶來的「白領革命」前，應該先想清楚兩個問題。

首要檢視的，就是企業要透過AI解決什麼問題，不是為了AI而AI；其次，是確認因此需要分析的數據。

「生成式AI不過是皇冠上的那顆珍珠，」遠傳執行副總經理暨資訊長胡德民說，從friDay影音的標籤工作，就能一窺數據整理的重要性。

遠傳早在5年前，就已經將公司的核心目標和資源盤點清楚，並著手收集與清理數據，各部門每週都有針對AI需求和數據的統整會議，才能累積出今天的轉型成果。

有了目標、有了數據，AI操作能力就成了那陣東風。

除了管理階層必須率先學習A I工具，遠傳還讓50名同仁去台灣人工智慧學校上課，或透過產學合作，成立「新創加速器」，從公司內部聯手外部新創團隊。

「AI提升的不僅是員工的生產效率，」胡德民強調，AI人才的重要性，在於這些人具備了AI思維，隨時有意識尋找新的應用場景，這也將是巨大的潛在商機。

「生成式讓用AI的成本從瑪莎拉蒂變成Gogoro，」胡德民表示，遠傳的AI體質已經打造完成，無論是繼續透過AI為本業持續賦能，還是與醫療、智慧城市進行跨業合作，遠傳都已準備好展露拳腳。

「畢竟沒有人比會用AI的電信業者，還要更了解使用者，」他胸有成竹地說。

【實戰Tips】遠傳如何轉型AI體質？拆解5大心法小

建立數據意識：高階經理人必須率先學習工具，並大量使用。

導入規劃及團隊組建：參考調研報告和經驗分享，導入目標與方法、數據。

員工賦能與場景盤點：手把手分享AI應用技巧，並拆解部門任務情境，了解使用痛點。

成效衡量：比較AI工具導入前後的差異，並設計調查表，了解使用成效。

擴大影響範圍：獎勵並公開分享特優案例，讓更多人參與學習。

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