超有錢的人都「用腳投票」？百萬富翁最想移民的國家是哪裡？

【編譯．賀先蕙】

如果你超級有錢，國籍就不再是問題。全世界的超級有錢人們，可以透過各種方式取得他國的居留權，「用腳投票」。那麼，他們現在最想去的國家是哪裡？

全世界的有錢人最想搬到哪裡去住？根據6月18日最新出爐的研究，中東的阿拉伯聯合大公國（UAE）今年第三度蟬聯全世界有錢人最願意移民前往的地方。

根據調查，UAE今年預計將會看到前所未有的6千7百位資產超過百萬的富裕人士移居到他們國家；這已經是UAE連續第三年蟬聯榜首。而第二名的是美國，將會有3千8百位百萬富翁移居。第三名則是亞洲大家相對熟悉的新加坡，預計有3千5百位有錢人移居。

負責這項調查的英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）主管渥維克（Dominic Volek）強調，2024年全球預計會有12萬8千位百萬富翁打算移居，這個數字比2023年的12萬還要來得更高。

有錢人們的大規模移居，其實反映的是更深層的趨勢轉移和地緣政治問題。

「當全球面臨地緣政治壓力、經濟不確定性和社會變動，百萬富翁們用腳投票。在很多方面，這樣大量的富裕人士移居是一個領先的指標，顯示全球財富和權力巨大轉變的景象，」渥維克強調。

這份調查是由英國恒理環球透過富裕人士數據資料庫公司New World Wealth所進行的研究。他們調查並追蹤全球15萬個高資產客戶，尤其專注在上市公司資產超過3千萬美元的企業創辦人和董總字輩的主管。而研究中所謂的「移居」，是指他們不但申請了新的國家的居留權，也確實搬往新國家居住的有錢人。

最想逃離國家第一名中國、第二名英國

有贏家就會有輸家。哪些國家又是有錢人想要逃離的地方呢？根據這份調查，中國今年預計將有1萬5千2百位高資產人士將會移往國外，比2023年的1萬3千8百人更多，成為今年調查中，最多有錢人想逃離的國家。

第二名是英國，預計有9千5百位有錢人想離開；第三名則是印度，預計有4千3百名有錢人要離開，狀況已經比2023年的5千1百人要改善。

UAE受歡迎，主要是一連串成功的政策吸引

而為何阿拉伯聯合大公國能夠持續蟬聯在最受有錢人歡迎的第一名？UAE的零所得稅、黃金簽證計畫，以及屆於歐亞中心的策略位置，讓它成為受有錢人青睞的地點。主要移往UAE的包括從印度、其他中東地區、俄羅斯和非洲等地的有錢人。

「UAE的財富管理生態圈的演進和發展是前所未有的。在短短5年之內，UAE引進了堅強的監管架構，提供了一連串創新的解方來幫助有錢人管理、保護和增進他們的財富，」UAE知名的家庭辦公室事務所 Hourani合夥人德拉（Sunita Singh-Dalal）強調。

另一方面，過去受到中東和非洲許多富裕人士熱愛的英國，則是因為政治的動盪，光環逐漸退色。《CNBC》引述英國智庫Institute for Government執行長懷特（Hannah White）指出，「由於英國政治和經濟動盪所造成的（富裕人士）外流，恐怕會因為大選前，不受歡迎的政策決定而更加劇。」

（資料來源：CNBC、Henley & Partners、The National）

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