嘗試「1星期不多花錢」！ 節儉YouTuber：1個人住的8個省錢方法

【編譯．樂羽嘉】

節儉生活YouTuber凱登（Kate Kaden）熟知各種省錢妙招，她分享一個人生活有哪些方法可以更加省錢。

如果你想要節儉過日子，也就是過著簡樸的生活、節省金錢並做出明智的財務決策，可以參考Kaden眼中「務實」的做法。

1. 趁生活必需品打折時多買一些

Kaden 建議，當你看到牙膏、肥皂、洗衣精等生活必需品打折時，應該多買一些，囤積起來。

她說，「現在買雜貨這件事真的變得很瘋狂，對吧？就連買滿一整車的雜貨都像是一種奢侈，所以在雜貨變得如此昂貴的時候，我們在花錢、購買食物的時候真的要非常注意。」

例如，Kaden在網上購物時，會購買打折的商品。

「如果有打折的廁所衛生紙就買吧，如果你在家自己煮咖啡，看到咖啡打折，也買吧。」她補充說。

這是一個其他財務專家也推薦的策略，包括企業家庫班（Mark Cuban），他建議批發購買牙膏等日常用品，或在打折時購入。

「牙膏半價優惠時先買個兩年份，對你的財務狀況有幫助，你等於現買現賺。」

「當你看到任何你會重複購買的消費品在打折，尤其是在亞馬遜大特價的時候，就買下來，因為這些東西的價格可能會一直漲，而你有必須達到的儲蓄目標。」

《Bankrate》消費記者貝涅特（Karen Bennett）指出，比起帶著小孩或伴侶，自己一個人去購物也比較不容易衝動購買，吃飽了再去購物也比餓著肚子購物更不容易亂買。

貝涅特也建議，在購物的過程中使用智慧手機裡的計算機算一下會花多少錢。若你想要嚴格遵守預算，這對你會很有幫助，像是決定是否購買不在清單上的商品。

趁打折時購物是合理的選擇，但最好不要只因為在特價就購買本來沒有在清單上的東西。

2. 自製簡單餐點

根據Kaden的說法，這是自己一個人住的好處之一。你想吃什麼就吃什麼，不需要配合其他人的口味，而且「不用每頓飯都完美無缺」。

若你一個人住，好好善用這個條件，簡化你的生活。你可以只吃非常簡單的一餐，像是雞蛋加土司，自製午餐三明治。

3. 充分利用剩菜

若你自己一個人住，Kaden建議充分利用剩菜，像是重複利用蛋白質，把它們放在披薩上，做出「全新的一餐」。

4. 別怕拒絕別人

Kaden指出，如果你想省錢、節儉度日，你需要謹慎衡量每一次外出活動，不一定要答應每一個邀約。

她說，「有人邀請你外出時，你必須思考『這會花上多少錢？我真的有興趣嗎？』」

「當你想要省錢，我會建議把範圍縮小到真正能令你心動答應的事情上。為了達成你真正想要實現的心願，少答應一些事情是很重要的。」

5. 建立緩衝預算

根據Kaden的說法，所謂的「預算緩衝」代表你的帳戶中至少存了夠花一個月的金額。

「不管什麼原因，如果情況變得混亂，這筆錢能夠解決問題。」她說。「這可以防止你犯錯或不幸遇到意外時，存款直接花個精光。」

6. 嘗試「一星期不多花錢」

Kaden建議可以嘗試一個星期內除了支付帳單和購買雜貨外，不要額外花任何錢。

她說，「過你平常的日子，但不要多買任何東西，這個星期你不需要新鞋，不需要新衣服，也不需要叫外送。」

「看看這樣你的感覺怎麼樣，或許你會覺得下個星期也可以不要多花任何錢。」

7. 規劃無罪惡感的花錢

Kaden認為，「有時候，如果我們感到被束縛，我們反而會想花錢——我們想要報復性花錢。我們想要反抗預算的束縛。」

她建議每個月撥出一小筆預算，花在你想要的東西上，而不會感到內疚。

「這有助放鬆韁繩，也能讓你知道其實不用把一切限制得這麼嚴格、緊繃。」

8. 投資

最後，Kaden強調投資的重要性，「這樣一來，當你在朝9晚5的工作中努力打拚時，你的錢也在自己賺錢。」

（參考資料：GoBankingRates、bankrate、New York Times）

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