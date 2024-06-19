島嶼韌性／20個在地故事 打造台灣下一輪盛世

【文／蕭歆諺、陳一姍；圖片／天下雜誌】

走過強權爭霸、殖民、威權到民主，儘管路途崎嶇，台灣總能展現韌性、變局突圍，拆解困境、重組再生。《天下》43週年、800期特刊，以15個韌性關鍵字、20個故事，拆解韌性如何成為台灣DNA？我們如何以韌性迎戰未來？

午後，驟雨洗過基隆和平島，瑰麗地貌披上一層濕被子，在陽光下隱隱閃爍。

萬年風吹日曬、雨淋濤擊，造就如此特殊景象。公園內有海蝕平台、蕈狀岩、豆腐岩羅列，還有形如金剛、法老、黑鷲等的十大守護岩。

島上不只有自然地景，還有三千多年所積累出的豐富人文。新石器時代訊塘埔文化在此有活動痕跡，平埔族巴賽人曾生活、煉鐵、西班牙人築聖薩爾瓦多城、荷蘭人與鄭氏王朝激戰，清領時，福建人前來移墾，日治時此處更名社寮町，還吸引琉球漁民移居此地。

人民與政權來去，留下遺址與白骨，公園內的集善堂每年中元普渡都會祭拜異國先民，桌上除供有鮮花素果，還備有麵包、壽司與紅酒，一解外國幽魂的鄉愁。

和平島彷彿台灣縮影，從自然世到人類世，歷史層疊出今日樣貌。

基隆和平島彷彿台灣縮影，濃縮萬年歷史更迭。 （天下資料）

「請外國高中生替台灣的歷史年表著色，他們會眼睛一亮，」日本一橋大學教授洪郁如說，台灣學生已熟習四百年來島上政權的遞嬗，但對外國人而言，短短年表竟有這麼多變化，讓人驚奇。

政權更迭總想區隔不同，強調斷代。但其實，台灣更像和平島上累進而非斷裂的地層。

島嶼DNA 韌性：讓台灣無懼改變、快速演進

個人或組織，遭逢挫折與失敗後，迅速重組，恢復到常軌，重新再站起來的能力是為「韌性」。

這兩個字，在新冠疫情供應鏈中斷，物價飛漲後，成為熱門名詞。但韌性早已是台灣這個島嶼的DNA。「台灣人特別能適應變化，但這確實是一種必要，」《台灣使用指南》作者、德國小說家施益堅觀察。

「台灣在人類經濟成長歷史上，是非常少見而傑出的存在，」台大經濟系名譽教授吳聰敏，在鑽研台灣經濟400年後結論。他計算，1960到2000年，台灣每人國民所得，經購買力平價後，是一條仰角45度向上的曲線，一路超車菲律賓、墨西哥，甚至日本。

台灣也從狩獵時期的出口鹿皮，到農耕時期的出口香蕉、米、糖，如今出口晶圓，甚至成為輝達創辦人黃仁勳口中「AI革命的中心」。

在政治上，從帝制、殖民、戒嚴到民主，轉眼間，中華民國總統直選已近30年，完成三次政黨和平輪替，選出華人世界第一位女總統，更成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家。

島嶼韌性從何而來？

社會韌性》包容者×互助者——愈多元、愈彈性

「台灣擁有『竹篙套菜刀』的精神，」台大台文所教授蘇碩斌破題，島嶼韌性的最大特色就是包容。1624年，荷蘭人在台南建立熱蘭遮城，是台灣各種文化「混在一起」的開端。歷經多個政權更迭，台灣文化根源相對不純，反而沒有執著，族群間未見巨大衝突。

蘇碩斌比較，日本殖民過台韓兩地，日人離開後，韓國人把總督府拆了，台灣則是把它留下，沿用當總統府。日本作為根源純粹的國家，很難將北海道蝦夷人與琉球人包入「我族」的想像裡。但「台灣再多雜質進來也不怕，愈包愈多元，愈有彈性。」

包容的源頭是信仰。七七%的台灣人信仰傳統民間宗教，或不排他的佛家、道教。

強調行善作為的慈濟人，可以同時是天主教徒、穆斯林。「感恩」、「做好事、說好話、存好心」這些良善話語來自佛教大師，卻人人皆掛在口中，深植人心。「台灣人的韌性，來自過去幾十年的造福，才有今天的福氣，」證嚴法師接受《天下》專訪時說。

包容的社會，是吸納移民的土壤。從清朝、日治、1949到如今，一波又一波夢想家在此築夢，教育家在此興學。

人才韌性》教育家×夢想家——所有移民都能圓夢

清末庚子賠款成立了清華大學，大時代的意外，竟在新竹復校。一手操辦復校的校長梅貽琦，是庚子賠款支持的首屆留美學生，他的名言「大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」奠定清大學風——延攬國際級師資、甚至大學校長。迄今梅竹賽前，清大運動員仍會在賽前到埋葬老校長的梅園「祭梅」，祈願保佑選手旗開得勝。

「她們真的苦過，台灣沒有什麼辛苦的狀況，會讓她挫折或不可思議，」2018年國慶大典主持人阮秋姮的先生厲家揚，這樣描述眼中的太太。15年前來台讀書的阮秋姮，已是新住民的偶像。不論因讀書、工作或婚嫁而來，這群人才生力軍散見校園、街市，不斷提醒著逐漸安逸的台灣人，何謂「拚搏」。

經濟韌性》冒險家×開創者——從第一天就向外看

去年雲門重演經典《薪傳》，描述先民強渡黑水溝來台，1978年首演當天，美國宣布與中華民國斷交。「最後一段彩帶飛出，兩側掛著『國泰民安、風調雨順』，我哭得好慘，」誠品董事長吳旻潔感動說，先民篳路藍縷，祈求不是個人的心願，而是萬物一切平安。

「台灣人真的很努力，低調的努力，」台灣史研究先驅，前故宮博物院院長吳密察認為，「這些努力有一天就結合起來。」

台灣首見於世界舞台，就是在大航海時代，島嶼註定貿易立國。本土市場不夠大，不完美是詛咒，也是祝福。

這讓台灣企業從成立第一天開始，若想基業長青，就得在國際生存。外銷導向，也讓台灣得以避開「裙帶資本主義」的桎梏，人人都有創業的機會。國際標準的品質、減碳、治理要求，小老闆精神的冒險與開創，知變、求變、應變是台灣企業不間斷的日常。

有趣的是，台灣經濟與民主結構，有驚人的相似性。族群研究學者王甫昌觀察，台灣社會的權力與利益，愈來愈四散在民間。

一個人身上同時有不同身分與關心的利益，因為知道自己有天可能在某些議題上成為少數，所以不會在某議題上走向極端，人們可以因為特定事件聚攏，危機解除後再四散，社會因此正朝向多元之路。

變局考驗》大國博弈的世界，台灣需要新韌性

4月3日上午，台灣發生九二一以來最大的地震，花蓮首當其衝。如此大的天然災害，卻只有極低的傷亡人數，外媒盛讚宛如奇蹟。這個島年均上千次有感地震，有如上千次提醒，警醒我們勿忘懈怠。

研究災難社會學的中研院學者林宗弘發現，愈常受到壓力與衝擊的社會，通常會有更多準備，更具韌性。台灣經歷九二一、八八風災等重大天災，從慘痛經驗中成長。國家與公民社會已形成互助的臂膀。

往前看，新的變局已經來到。大國博弈，已從美蘇變成美中；經濟全球化，已從效率導向，新增安全因子，保護主義正在蠢動。

《槍砲、病菌與鋼鐵》作家戴蒙提出建言，小國必須團結，與強鄰不斷溝通，來面對動盪；在中東待了二十多年的耶魯大學教授思蓋建議，台灣必須進行「和平推演」（peace game），以避戰為目標，但必須操練所有資源調度，培育新韌性。

「你必須／和我一樣廣闊，體會更深：／戰爭未曾改變我們，所以／任何挫折都不許改變你」楊牧在他的詩作《花蓮》中如此寫道。

我們不允許挫折改變初心，但允許挫折讓我們變得更好、更強韌。

【延伸閱讀】

軟實力的護國神山 專訪慈濟證嚴法師：台灣真的很有福氣

MG在台賣爆，最新電動車不到百萬元 背後推手中華車能逆轉勝？

心臟裝14根支架還在創業 宏碁、緯創大家長施振榮：我不怕晚節不保