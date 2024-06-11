魚塭裡的隱形冠軍！他根留台南、不去中國設廠 把五毛錢零件賣到120國

【文 吳靜芳】

你家電線用的束帶、線槽，可能出自台南的魚塭邊。七股篤加社區的凱士士企業，是配線器材製造的隱形冠軍，創立半世紀以來，從來沒像同業西進或南向，反其道而行在篤加擴到7個廠。一個五毛錢不到的塑膠小零件，如何從虱目魚的故鄉走向全世界？

台南七股區是全台灣虱目魚養殖面積最廣所在地。但同時，有一家在地生產的企業，是全世界第三大，產品賣到全球120多個國家。那就是凱士士所生產的各式配線器材。

被同業笑沒去中國設廠

中國製造的成本之低，早期甚至低到凱士士同樣產品的零頭。同業嘲笑凱士士當初沒西進，錯失良機。「坦白講那時候是不敢去，」第二代總經理邱平裕說，父親邱俊雄當初白手起家，對於風險控管格外看重，看著同業前仆後繼，他想的是在異地要如何不被抄襲技術，又能全身而退。

1960年代的台灣正處美援後期，電子業開始高速發展。邱俊雄開始跟日商進貨配線器材來賣。但日商供貨不穩又經常要經銷商吃貨，交手數回後，邱俊雄決定創業，回鄉在老家豬舍放一台機台，開始生產。「那個員工前面顧機台，後面還要顧魚塭裡的釣竿，」邱平裕打趣道。

從一個塑膠集線槽開始，凱士士逐步建立塑膠射出以及壓出技術、累積模具經驗，給客戶提供一站式購足產品線，從亞洲市場開始慢慢把生意做到全球。光以束線每條三到五毛錢不等的市場價，區區五毛錢的生意，至少創造1、20億產值。

價格出名硬，讓沃爾瑪拜託供貨

對於像沃爾瑪這樣大量採購的大客戶，邱平裕說，凱士士的態度反而「很隨性」。因為幾毛錢的東西大量買起來成了幾百萬，客戶就會對總價斤斤計較，價格敏感程度比中小型高，往往一開口就是砍價。

「如果你覺得我們太貴，就謝謝再聯絡吧。」邱平裕笑說，一度嫌貴的沃爾瑪，在疫情全球缺料、中國斷鏈時還來拜託，因為只有台灣的凱士士有足夠的庫存能提供。

凱士士的價格在業界是出名地硬。但一名不具名的供應商分析，凱士士標榜同樣材料的產品，價格硬是比別人高，不過材料是一分錢一分貨，以凱士士一條龍的規模和議價能力，這價格才是合理反映成本。

這是一個半世紀的家族企業，但在邱家人眼中，配線器材的未來，還有很多可能。

「客人有樣品來，代表一定有商機，我就開模做，」邱平裕說，光是束線帶的使用情境，就有千百萬種，從綁物品的受力點，到溫度、耐燃等級甚至顏色，都有細微的不同排列組合，「我們賣束帶賣了40年，還在改模具和設計，」魚塭裡的隱形冠軍，仍然不斷精進。

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