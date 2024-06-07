不用是大師…各行各業皆可上車 新時代履歷：不管哪一行都要放上AI？

【編譯 田孟心】

AI不只顛覆勞動現場，也改變了求職市場生態。如今，更多人在自己的履歷放上難度不一的AI技能，也有更多公司為新職缺裹上AI包裝。求職者或在職者，該如何更新一份吸引人的AI履歷？

在OpenAI的ChatGPT震驚市場之後，現在，似乎每家公司都突然想成為一家「人工智慧企業」，每一位員工也感覺到他們需要儲備AI技能，並替自己貼上「AI人才」的標籤。

履歷秀AI，找工作就好辦？

在求職市場方面，已經看到一些明確的跡象。

31歲的前亞馬遜PM達納尼（Asif Dhanani）分享，自從3月被解雇以來，他一直在進修自我，美化履歷。

他報名了AI技能訓練班Deep Atlas為期兩週的線上課程，費用是6,800美元（21.8萬台幣），「這是一項值得的投資，」他說，備好AI相關的技能組很重要——即使他感覺，面試的企業目前也還不清楚自己到底要找什麼樣的人才。

達納尼的觀察是正確的，即便角色仍然模糊，AI技能在履歷上似乎是「有寫有加分」。

理財媒體GOBankingRates訪問了4位職場專家，總結一篇名為〈為什麼你應該把AI放在你的履歷上〉的報導寫道，「在履歷中秀出AI，證明一位求職者在市場上更具競爭力、處於領先地位，並對職涯發展感興趣。」

或許這是為什麼，根據微軟的2024工作趨勢指數，截至去年12月，在LinkedIn個人檔案中加上「Copilot」和「ChatGPT」等技能的用戶，是前一年的142倍。

不用是AI大師，各行各業皆可上車

一些專業人士或許納悶，自身完全不是個理工人、沒有接觸過AI這個領域，履歷該放什麼？

專門招募AI人才的人資公司Moonhub創辦人Nancy Xu指出，求職者不應該因為缺乏經驗而過於沮喪。許多公司正在尋找在大型語言模型之上建立應用程式的人才，這只需要軟體工程技能，但不需要AI特定的經驗。

一位有十多年銷售經驗的經理告訴《華爾街日報》，他觀察現在要應徵OpenAI和Anthropic等有前景的科技公司，要在履歷寫上「AI銷售」經驗；如果沒有放上，就不太會被這些公司青睞。

對商業人士的佳音是，即使是一名不懂AI技術活的商業業務，也可以透過將自己平常的業務盡量連結AI，搭上這班車。

OpenAI也為願意進入AI新世界的人士，提供為期6個月的訓練，這項計畫名為「OpenAI Residency」。負責人夏利亞連納西亞度（Elena Chatziathanasiadou）指出，比起之前有AI經驗，更重要的是參與者願意學習和認同公司使命。

「我們在意的是，人們能理解這個領域」她說，這項計畫接受大學輟學生、神經科學家、茱麗亞音樂學院的畢業生⋯，並不是人人原本都具備AI專長。

事實上，在AI徵才市場中，最缺工的崗位仍是頂級AI專家，也就是真正了解大型語言模型技術知識的人才。但這群人目前還很少，企業往往難以找到足夠的合格人選來勝任。

但是其他類型的AI職位，那可就五花八門又不設限。這使得科技業的工作者正在透過自我進修上課、在履歷中添加流行關鍵字，來參與這場盛會。

企業端，重包裝吸引人才

有趣的是，不只個人求職者這端開始籌備AI實力（或僅僅是標籤），企業也感覺到要為AI調整徵才策略的壓力。

在微軟的調查中，LinkedIn上提到AI的職缺貼文收到的申請數量，比沒有提到AI的要多出17%。

Moonhub的Nancy Xu指出，現在許多科技工作者為前途著想，特別希望服務的企業有他們想要的關鍵字，「他們可能原本在一家理想的科技公司上班，但選擇離職，因為想去一家『AI公司』。」

AI領域女性社群Oasis Collective創辦人凱索（Juliet Kelso）指出，現在很多公司只是將AI工具整合到產品中，就稱自己為AI公司，「這是鄙視鏈中最不酷的一種AI公司」，她表示，但現在確實很多一般企業的創辦人自學如何建構AI產品，即能讓公司改頭換面。

一些企業則致力於內部訓練，讓自家員工AI升級。

例如Salesforce的培訓平台Trailhead，目前提供43門AI相關課程，從基礎知識，到符合道德的AI使用。超過6萬名Salesforce員工至少參加過一門AI課程。

求職現場與企業現場的動態顯示，和AI掛鉤，是勞資雙方的當務之急。

（資料來源：DIce, WSJ, GOBankingRates, Open AI, Microsoft）

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