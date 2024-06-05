520就職／最懂賴清德的卓榮泰 如何領導最受企業期待的財經內閣？

【文／鄭閔聲；圖片／黃明堂攝】

520總統就職後，行政院長與內閣團隊也正式到位。最懂賴清德的閣揆卓榮泰，能否領導企業界一片看好的財經部會首長，為新政府未來4年執政打下良好基礎？

5月20日宣誓就職後，賴清德總統隨即簽署行政院長卓榮泰的人事任命令，為「賴卓體制」正式揭開序幕。

過去曾兩度出任行政院秘書長的卓榮泰，一向以身段靈活、善於折衝協調為人稱道，2018年民進黨在九合一選舉慘敗後，他也因此受黨內中生代共同推舉當選黨魁，一年任期內挺過蔡賴初選競爭壓力，達成率領全黨重新整隊，進而守住政權的艱難任務。

府院步調一致，賴卓體制最大優勢

無論從過去的政治資歷、近年立下的戰功，以至於和賴清德間的互信默契來看，卓榮泰組閣，就民進黨內而言，都是再合理不過的人事佈局。然而，這畢竟是卓榮泰從政30多年來，首次扮演行政首長角色，他所領導的內閣團隊能如何協助賴清德政府快速贏得民意支持，格外引人好奇。

「卓榮泰的領導風格，是日常業務充分信任分權，但重大決策講究集體共識，不樂見單獨草率的行動，」一位民進黨資深幕僚回憶，卓榮泰在賴清德內閣擔任秘書長期間，曾發文要求各部會推出政策前，先上報行政院審視評估，以免政策思慮不周引發民怨，由此可見基層民代出身的他，十分重視民眾對政府的觀感。

這位幕僚因此預期，卓榮泰接任閣揆後，一切重大決策勢必都會與賴清德充分交換意見，府院步調一致、「如臂使指」，由卓內閣精準有效執行賴清德的施政目標，將是新政府最大的優勢。

新任財經閣員來自產學界，左起行政院祕書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、公共工程會主委陳金德。 （王建棟攝）

拚經濟優先，財經內閣受矚目

關於施政目標，無法擁有完全執政的賴清德，在1月13日當選總統當天就已務實承諾，未來4年將擱置爭議、優先處理各黨派有共識的議題。而黨內一致認為，民生、經濟將是賴清德政府投注最多心力、期待以具體政績確立4年後連任正當性的關鍵領域。

民進黨立委吳思瑤指出，賴清德競選期間提出的「國家希望工程」，是由民主和平、創新繁榮、公義永續三大主軸所構成，除了延續蔡英文路線，維持民主和平現狀外，後兩者都必須提出具體政策加以落實，「拚經濟、再透過合理的分配手段讓全民共享成果，一定是優先項目。」

經濟優先，確實是賴清德一貫的施政風格。

鏡頭轉回2018年12月，時任行政院長賴清德曾主動舉行記者會，檢討民進黨為何在九合一選舉重挫。他將那場失利視為「寶貴的一課」，並直言人民最期待政府做的，是改善經濟，「我相信經濟不是人民唯一的願望，但大家最期待政府把經濟顧好，才能安心追求其他目標和價值。」至今仍讓許多人印象深刻。

由於經濟表現是一切施政目標的基礎，新內閣財經部會首長的人選極為關鍵，賴清德本人也因此著力甚深。

找企業家、政治素人入閣，淡化黨派色彩

擔任副總統期間，賴清德就積極為未來執政做準備，約兩年前籌組的「讀書會」，不僅讓他提前熟悉重大政策，也得以近距離與企業界人士及專家交流請益。當選後，讀書會成員自然成為賴清德佈局新政府人事時的諮詢對象，有些人甚至直接受邀入閣。

一位熟悉賴清德思路的企業界人士觀察，賴清德政府的財經內閣，幾乎沒有民進黨籍人士、連純學者也很罕見，原因是賴清德認為，在朝小野大的國會生態下，財經部會首長應盡可能淡化政治色彩，避免推動政策時陷入黨派之爭；另一方面，他也期待政務官具有實務經驗，能有效面對、解決民怨，因而大舉延攬業界人才入閣。

例如主掌經濟部的前崇越集團董事長郭智輝，雖未參與讀書會，但因過去常與民進黨政要互動，也樂於分享對整體產業發展、能源轉型等議題的見解，去年初即受聘為民進黨智庫新境界基金會董事；賴清德思考人事期間，讀書會經濟組召集人、研華科技執行董事何春盛也盛讚郭智輝的產業涵養與思考深度，是合適的經濟部長人選。

候任期間，郭智輝已先展現合作誠意，親赴立法院拜會經濟委員會成員，在野黨立委與這位企業家部長接觸後，也初步留下正面印象。國民黨立委張嘉郡就形容郭智輝「親切」、「理性」，期待未來彼此能在產業與經濟發展的共同目標上攜手努力。

前資誠創新諮詢董事長劉鏡清，則是在第一次參與讀書會就直言，「政府連續拉高基本工資，無法全面解決台灣低薪問題，必須從產業轉型著手，」讓賴清德留下深刻印象。今年主動邀約這位出身IBM的專業經理人擔任國發會主委，負責規劃國家長期發展政策與妥善分配資源重任。

新任國發會主委劉鏡清。 （王建棟攝）

劉鏡清就任前接受《天下》專訪時也不諱言，自己是賴清德親自徵詢的人選，賴交付他的任務相當繁重，主要是規劃總體經濟政策，但包括國土發展、交通建設、醫療保健支出等涉及國家資源分配的重大政策，國發會也應提供專業意見。

即使是學界出身的金管會主委彭金隆，過去也曾有財政部保險司歷練，並擔任多家金控、人壽獨董多年，閒暇時更積極投書報端評論時政。金融圈樂觀期待，依彭金隆對產業的了解，有機會導正金管會由事務官主政時期，重監理輕發展的狀況。

熟悉賴清德的企業界人士分析，企業主與高階經理人出任部會首長的優勢，不只是首長本人的能力與經驗，更著眼於他們背後的人際網絡，能從一般政治人物看不見的視角提供政策建言，使執政團隊的關注範圍更加全面。

不只業界對「重實務、輕黨派」的財經內閣寄予厚望，學者也正面評價新政府的第一波人事鋪排，「不從黨內與學術界找人，是內閣人事的最大亮點；從候任首長的發言，也可以期待他們就任後能務實推動政務，而非流於口號，」台大政治系教授張佑宗分析。

政治素人能否適應國會砲火？

儘管外界一面看好，但新政府仍有相當顯著的挑戰必須克服，其中最大的難關，無疑是如何與朝小野大的立法院互動。更何況新國會成立3個多月來，朝野氣氛並不和諧，在賴清德就職前3天，藍綠立委甚至在院會爆發肢體衝突。

「出身業界的政治素人，能不能適應國會生態和在野黨的強烈砲火，沒有人有把握，」一位執政團隊成員私下表達憂心。

「立法權存在的意義就是監督行政權，在野黨固然重視國家勝於黨派，但立法院對行政部門提出的政策，絕不會像過去8年一樣照單全收，」國民黨團書記長洪孟楷直言，近期朝野氣氛可說是劍拔弩張，若民進黨團未來仍堅持強硬姿態、拒絕溝通協調，只會讓賴清德政府更難推動國政。

身兼民進黨立院黨團幹事長的吳思瑤也坦言，未來4年執政團隊內部的配合必須更加緊密，「府、院、黨、黨團就像四個輪子，要建立更綿密的協調機制，」才能掌握合理政策的話語權，團結因應在野陣營杯葛，例行的行政立法協調會報、黨團各政策小組與相關部會的聯繫，因此都要完全進入戰鬥狀態。

除了團結對外，行政團隊內部能否快速建立合作默契，也將直接影響卓榮泰內閣表現。

「包括院長在內，所有重要部會首長都是賴清德信得過的人，也有明確的施政目標，但這些人彼此間並沒有共事經驗，」民進黨資深幕僚分析，內閣中不乏總統欽點的外部人士，這些人若意見出現分歧無法達成共識、動輒要求總統親自裁決，恐將影響施政效率與整體團隊運作。

最熟悉賴清德施政理念的卓榮泰內閣，能否符合企業界預期，以創新思維回應民意，或許半年內就能見分曉。

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