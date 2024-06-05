五月天陪練15年…登BlackPink、酷玩來台首選 高雄演唱會經濟祕訣

【文／蔡立勳；圖片／高雄市政府新聞局提供】

打破首選台北慣例，國際天團BlackPink、酷玩接連相中高雄，不僅場館夠大夠綠，更依數據調度交通與廁所，不收場租反而帶動餐旅營收創新高。下半年，Energy、接招合唱團也將接連開唱。高雄演唱會經濟怎麼做？

「她們不管去任何縣市開唱，我都會去，而且高雄其實也沒多遠，搭個高鐵就到了，」住在台北的小池，好不容易搶到票，去年3月到高雄國家體育場（原為世運主場館）參加韓國天團BlackPink首場台灣演唱會。

和小池一樣，去年從各縣市、海外，到高雄參加大大小小演唱會的人潮，近140萬人次。高雄市政府統計，演出檔期創造的觀光產值共約45億元；住宿及餐飲業全年營業額達929億元，創歷史新高。

這波「演唱會經濟」颳起的旋風，連舉辦演唱會習以為常的台北也想取經。

不僅BlackPink，短短一年內，英國天團酷玩樂團（Coldplay）、紅髮艾德（Ed Sheeran），以及韓國最大有線電視台JTBC旗下Studio JAMM主辦的韓國拼盤演唱會，陸續唱進高雄。

綠建築大場館，國際天團最愛

高雄打破國際巨星在台舉辦演唱會首選台北的慣例，成為新興演唱會之都。

事實上，早在前市長陳菊時代，2009年世界運動會結束後，作為主場館的國家體育場同年底便迎來第一場演唱會，由五月天打頭陣，張惠妹2012年也在此開唱。

時任文化局長，現為行政院政務委員的史哲回憶，由於場館鄰近高鐵站，且規模夠大，當時市府已提出類似演唱會經濟的概念，但國人看演唱會的習慣不比現在盛行。

如今演唱會經濟之所以能成形，他分析，經過3年疫情隔閡，沉浸式體驗更受歡迎，加上演唱會聲光效果愈來愈絢麗，親臨現場才能完整體驗。

但高雄之所以能成為天團首選，場館規模和市府團隊執行力才是箇中關鍵。

國家體育場設有4萬個座位，最多可增加至5萬5000席，在台北大巨蛋啟用前，是台灣唯一能容納5萬人的大型場館。

英國天團酷玩樂團推廣永續，高雄綠色場館獲青睞。 （理想國演藝提供）

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐觀察，國際大團、歌手舉辦世界巡演時，通常選擇大型體育場，設備、道具都以此規格設計，但台北小巨蛋座位數僅有萬人，演出單位很難為了符合場地需求，另外製作硬體。

加上全球永續概念當道，娛樂產業也不例外，如酷玩樂團在此次巡演開跑前即發布永續報告書，並要求歌迷回收演唱會手環，還公布各國回收率排名。

而以綠色場館設計的國家體育場，屋頂鋪設8000餘片太陽光電板，不僅能發電自用，還有餘裕賣電給台電，自然更有機會被國際天團相中。

超強交通系統，疏散時間減半

但能擄獲天團的心，不僅憑藉硬體優勢。「粉絲是他們的金雞母，我們就是在服務這些粉絲，這才是核心，」高雄市長陳其邁一語道破。

他伸出兩手比劃，「大到交通運輸計劃，小到抽水馬桶的流速都有指標，必須符合他們的條件。」

首先是善用數據，調整場地設備。每逢大型演唱會前，高雄市政府會先分析觀眾性別比、年齡層等數據，做出相關決策。如BlackPink開唱時，女性觀眾佔比達七成，國家體育場既有的洗手間全改為女性使用，並將男性導流至流動廁所。

其次是散場疏散作業須有效率。高雄市政府花了1年多，整合交通局、高鐵、高雄捷運等單位數據，建立資料庫，找出最有效率的疏散模式，動員市府一級首長到場協助應變、指揮交通，並根據即時數據調度接駁車。

疏散5萬名觀眾的時間，從早期五月天開唱的2小時縮短至50分鐘，「送到最後一個上車離開，我們才離開，」陳其邁說。

（高捷公司提供）

這套智慧交通系統還會分析歌迷散場後去哪些地方吃喝、消費，市府以此協調計程車行加派人手到周邊載客。一切都是要為歌迷服務到位。作業流程更細緻到，連在現場維護秩序的警察系統，發便當都有SOP。

高雄能打出口碑，並非一朝一夕。「我們當初第一次來演出的時候，連場地保護、PU跑道跟草地要怎麼鋪設備，場館都沒有規範，」丁度嵐說。他是五月天首次在國家體育場演出時的演唱會導演及製作人。

隨著五月天一次次在高雄開唱，市府逐步調整規劃出整套流程，好比義交要有幾個人、站在哪些位置，哪裡放幾個交通錐、指示牌大小及文字等。

跟著演唱會製作團隊走遍不少城市，丁度嵐觀察，高雄可說是少數積極協助主辦單位解決問題的城市，技術會議幾乎都是秘書長層級的代表主持，跨局處協調所有問題。

儘管演唱會經濟效益顯現，市府不收場租的做法也引來批評。陳其邁解釋，演唱會必須分析整體綜效，會針對不同的演唱會型態而有不同考量。

國際上其實有類似做法。美國天后泰勒絲3月在新加坡開唱6場，星國政府為了讓泰勒絲獨家開唱，每場都提供補助，換來各國歌迷到新加坡朝聖。

馬來西亞銀行經濟學家鄭寧預估，泰勒絲替新加坡帶來的整體收益可能達3.5億至5億新幣（約為100億台幣上下）。

演唱會經濟的效益驚人，高雄也期望藉此振興疫後經濟。

留一晚逛夜市，商圈一起賺

經發局長廖泰翔引述交通部觀光署數據，遊客若在外地過夜，平均消費額就從1000元提高至5200元，歌迷到高雄看演唱會，因結束時間約晚上10點，通常至少需住上一晚。

若能抓住演唱會人潮，可替商家創造更多收益。市府當時規劃，透過餐酒館、酒吧等場域形塑「夜經濟」，彰顯城市形象改變，也是影響年輕人是否願意移居生活、工作的指標之一。

但內部幾經討論，捨棄以演唱會票券兌換酒品的做法，改成商圈夜市券，「夜市經濟」取代夜經濟，反而讓在地商圈、市場更多商家都受惠。

五月天迄今已在高雄國家體育場九度開唱，他們近年不斷在全球巡演，也替國家體育場知名度助攻。 （相信音樂提供）

「今年1月開始，碰到香港、日本、越南、新加坡來的，新加坡人有些講台語嘛會通，尤其3、4月有演唱會，人潮更多，」擺攤賣飯糰11年，高雄市龍華公有市場自治會會長李國祥從沒遇過這樣的場景。

龍華市場位在高雄左營區，鄰近輕軌愛河之心站、高雄巨蛋，屬於黃昏市場，過去客群只有在地人，甚至一度因全聯開在對面而沒落。但在演唱會經濟帶動下，李國祥粗估，龍華市場整體營業額至少翻倍成長。

廖泰翔指出，市府持續分析不同演唱會的受眾及季節，設計兌換券，如夏季將冰店納入範圍，並延長使用期間，作為遊客回訪高雄的誘因，擴大長尾效應。

高雄逐漸打響演唱會經濟名號，面對台北大巨蛋來勢洶洶，陳其邁淡定表示，「不怕別人學，」因為他相信，透過一場場演唱會，高雄自行摸索出的整套做法只會愈做愈好。

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