被員工評為苛刻老闆 「AI教父」黃仁勳：形容得非常準確

【編譯 張詠晴】

輝達執行長黃仁勳自知是個不好對付的老闆，但他對此一點也不懊悔。

哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目近期走進輝達總部，除了介紹輝達與黃仁勳瘋狂的成就，主持人惠特科爾（Bill Whitaker）與黃仁勳對談時話鋒一轉，「在某些與你共事的人口中，你似乎苛刻、有完美主義，且不好合作」。

黃仁勳一秒回答，這形容「非常準確」（perfectly）！他回應，「本該是如此。如果你想創造卓越的事物，本該不是簡單的事」。

這不是黃仁勳管理風格第一次引發關注。他先前也告訴過CNBC，為了避免公司裡長出不必要的層層管理，他要求50人直接向他報告。

在大部分企業裡，直接向執行長報告的人多半不會超過10人。但黃仁勳說，「直接向執行長報告的人愈多，公司層級就愈少，以便保持訊息流通」，他認為這是輝達表現好的因素之一。

在頌揚領導者同理心的時代，黃仁勳的管理風格引發討論。但管理學學者表示，經營全球前幾大企業，沒有鬆懈的空間。都柏林三一商學院組織行為學副教授里夫金（Wladislaw Rivkin）說，「在某種程度上，他是不留情面的」。

里夫金解釋，黃仁勳是一家市值兆美元企業領導人，科技公司在問鼎兆美元或數十億美元市值俱樂部上，是一場無情的選拔賽。里夫金說，許多來不及壯大的企業在過程中破產了，而輝達倖存了下來，要打這個層級的賽事，你必須「有韌性」。

組織行為學教授也認為，黃仁勳兒時的經歷也影響他的領導風格。

室友身上滿是刀疤

9歲時踏上美國，當時幾乎一句英文都不會說，被舅舅、舅媽誤打誤撞送進了肯塔基州深山裡的一個宗教管教機構奈達中學（Oneida Baptist Institute）。

黃仁勳當時被安排和一個17歲的室友住在一起。第一個晚上，年長的男孩就掀起上衣，向黃仁勳展示他在打架中被刺傷的許多地方。黃仁勳告訴《紐約客》， 「每個學生都會抽菸，我想學校所有男孩裡面，就只有我身上沒有放一把小刀」。

在惡劣的環境下成長，養成黃仁勳堅毅的性格。年輕時也在美式餐廳Denny’s打過工、洗過碗，如今61歲的黃仁勳說，「從普通的洗碗男孩，長成現在的我，這背後沒有魔法，只是憑藉61年來每天、每天的努力工作」。

里夫金說，黃仁勳採取「以任務為導向」的領導風格，重視完成工作、設定宏大目標並監控績效。里夫金補充說，這多多少少也跟移民背景有關，認為「要想取得成功，你就要努力不懈地工作」。

以任務為導向的領導風格，更傾向挑戰員工，而里夫金指出，「許多領導力或是激勵研究都顯示，挑戰可以帶來最佳表現」。

帝國學院商學院組織行為與領導學教授查圖爾韋迪也解讀，從小就必須「奮鬥」，可能養成黃仁勳更傾向採取高度控制的管理風格。「他將自己的組織理解為一台機器，以此運籌帷幄，」

學術界用組織行為或是黃仁勳的成長軌跡，解釋他的嚴苛管理風格。但2度讓英特爾起死回生的「矽谷之父」、英特爾共同創辦人葛洛夫（Andy Grove）老早一語道破心路歷程，在這塊高速移動的市場上，「只有偏執狂得以倖存」。

（資料來源：60 Minutes YouTube channel, CNBC, The New Yorker）

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