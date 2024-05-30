不只巴菲特…大咖也在加碼買日本！日本還能投資嗎？

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【文．賀先蕙】

隨著股神巴菲特加碼投資日本，以及今年日本股市創下新高，日本股市受到的國際關注愈來愈多。為何日股脫胎換骨？又為何這些大咖公司都要投資日本企業？

全球前3大的私募股權基金集團凱雷（Carlyle）週二宣布將募資28億美元（約合4300億日圓、新台幣896億元）成立該公司有史以來最大的針對日本的併購股權基金（buyout fund），其規模將會比凱雷2021年在日本成立的類似基金還要大70%。

根據《日經亞洲》的解釋，這檔28億美元的基金其中有7成的資金將來自北美、中東等地的國際投資人，3成資金來自日本本地投資人。過去凱雷在日本的投資主要以中型日本企業為主，規模大多是在500億日圓左右。而這檔新的併購股權基金，目標將以1000億至2000億日圓規模為主的企業。

對日本有興趣的並不只有凱雷。另一家大型私募股權基金貝恩資本（Bain Capital）也打算大幅增加對日本的投資。

貝恩資本共同執行董事葛洛斯（David Gross）在接受《日經亞洲》專訪時強調，「在過去5至10年內，我們（在日本）投資超過50億美元。」他接著表示，「我們絕對認為在未來5年內（投資）可以翻倍。」

國際大咖著眼日本企業改革機會

為什麼這些大咖公司都想對日本企業有興趣？主要原因還是跟日本的公司治理改革有關。東京證交所過去幾年要求上市企業更合理的運用其資本。因此日本上市企業中，股價低於淨值的就承受了來自改革派股東們的巨大改革壓力。

《彭博》也分析，過去私募股權基金想要進入日本一直遭受阻礙，然而當日本企業本身也感受到改革壓力時，引進外來資金和專業協助，就成了比較順理成章的選擇。

「這個產業（指私募股權）近來比較成功，因為許多上市企業面對股東壓力要改善股東權益，也對於賣掉非核心持股保持開放態度，」《彭博》分析。

私募股權基金主要的運作模式是收購上市企業後下市，然後引進技術、人才協助企業重整後，重新上市獲利。去年底，日本知名的老牌企業東芝（Toshiba）就被瑞穗金融旗下的中小型私募基金日本產業夥伴（Japan Industrial Partners）以140億美元收購、下市重整，就是一個飽受討論的個案。

不只是私募股權對日本有興趣。在股神巴菲特的加持下，今年以來大型基金經理人也對日本興趣濃厚。

《巴倫》週刊網站引述有18年日股投資經驗的軒尼斯日本基金（Hennessy Japan fund）經理人Masakazu Takeda指出，過去他也因為人口老化、低出生率、高負債率而對日股感到悲觀，但從2023年上半年開始，他開始轉為樂觀。「因為包括在企業治理上的進展，這得到了更多的認同...還有可持續的國內通膨，」Takeda指出。

（資料來源：日經亞洲、彭博、巴倫週刊、路透社）

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