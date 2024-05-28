航太龍頭首度前進美國設廠 漢翔胡開宏：客戶怕打仗斷鏈就完蛋了

【文．康陳剛】

疫情讓民航停擺、零件短缺，漢翔卻靠新業務撐過低谷，不但接連拿下大單，軍機也在斷鏈潮中全數準交。漢翔更將首度跨足海外製造，在地緣政治風險中逆風高飛。

漢翔去年營收達到391億，年增29.3%；稅後純益22.26億，年增36.8%，雙雙創下歷史新高，國防、民用和科技服務，三大業務全面成長，預期今年業績還會繼續攀升。

國防部中將退役的漢翔董事長胡開宏就任不到一年，就遇上大疫來襲。一夕之間航班頓減，兩大飛機製造商空中巴士、波音訂單停擺，當年度均虧損上百億美元，身為供應鏈一員的漢翔，眼見訂單就要斷炊。

疫情求生第三隻腳：科技服務

「我們有員工要養，疫情的時候要訂單只能找國內，」胡開宏形容，當時就是漢翔的存亡之戰，他知道，爭取國防訂單還不夠，必須尋找切入新業務的機會。

漢翔曾配合政策自行建置儲能案場，天然氣機組用的燃氣渦輪又與飛機發動機技術相同，漢翔可以把經驗和技術變成賺錢能力。於是他爭取奇異（GE）渦輪獨家代理，雙方陸續合作台電通霄電廠、中油梧棲和永安等廠的新增燃氣渦輪標案，由漢翔安裝統包。

到去年為止，這類以能源為主的科技服務營收佔比，已從1%成長到將近9%，成為漢翔在國防、民用航太之外的第三隻腳。

民航需求雖一落千丈，胡開宏沒閒著，他敏銳察覺到商機，「我們這麼大的公司都快沒辦法付薪水，供應鏈一定會斷，正是行銷公司非常好的時間點。」於是，胡開宏在仍有重重邊境管制、隔離規範的時刻，馬不停蹄穿梭各國機場，飛到美國、英國、加拿大等地多次拜訪客戶。

追料也拚自產，國防準時交機

除了持續追料，漢翔也想辦法自己生產，彌補斷鏈留下的真空。「我們利用危機變轉機，既然你沒辦法如期交貨，那把藍圖給我們生產，有問題（對方）就派工程師到現場改正，」像是勇鷹號中由伊頓（Eaton）供應的油箱，漢翔如今已可自行生產，未來若要維修也不需再送回美國，反而得以練功，因禍得福。

胡開宏拿出近期四處宣講的說帖，力主「國機國造」首要目標可以鎖定比勇鷹號高教機低一階、即將在2034年汰除換新的「初級教練機」。

「我都說我現在是國防自主的傳道者，到處喊、到處講，」胡開宏解釋，勇鷹號高教機自製率僅55%，其餘45%外購品多是高毛利、高技術的系統件，反而初教機的國產自製率預期可達75%，更能讓國內業者發揮，「希望不要去買或租，由國內來發展，利用初教機把系統件變成自製。」

只是，政策方向尚無定論，有空軍將領私下表示，初教機租賃是全球趨勢，但漢翔堅持自製，與空軍目前主流意見相悖。

往海外佈局，降低斷鏈風險

另外，胡開宏透露，漢翔將前進美國設廠，拓展更多國防業務。「客戶也怕斷鏈，一打仗就完蛋了，」胡開宏表示，客戶擔憂地緣政治風險，因此漢翔會先在國外設置倉庫，解決客戶對斷鏈的疑慮，但根本解決之道還是在海外設廠，貼近客戶所在地。

此外，漢翔2020年成立亞洲唯一的F16後勤維修中心，找來國內供應鏈業者合作，不只拓展自家業務，也帶動台灣供應鏈的技術實力。

【延伸閱讀】

別只獨愛ETF！報酬率更好、還享理專服務 高點下的台股基金怎麼挑？

國會改革四大影響一次看 形同為中國敞開大門？年輕人為何焦慮？

職場新趨勢「安靜度假」——為什麼4成年輕人請假不說？

中國政府砸1.3兆進場買房 「史詩級」517新政能救房市嗎？

「我要讓大國發會回來」 專訪劉鏡清：台灣不缺錢，但不會有第二筆前瞻

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載