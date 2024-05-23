股神巴菲特神秘買入的公司是「這家」 哪些機構買了台積電？

【編譯 張詠晴】

股神巴菲特保密了兩季的事，終於公開！默默買進的股票是這檔！

巴菲特旗下的波克夏．海瑟威自2023年下半年開始默默買入「神祕」公司股票，今天真相大白，就是保險集團安達（Chubb）。

根據今天公布的機構投資人13-F文件，波克夏截至第一季末擁有安達259萬股，價值66億美元，是股神公司的第9大持股。

去年第三和第四季，波克夏要求對一檔（或一檔以上）持股保密。這麼做，大概是因為巴菲特希望在不吸引跟單仔情況下，買入安達股票，以免股價一下被推高。

這個擔憂合理，畢竟今天翻開底牌後，安達在盤後一度漲了8%，今年以來的漲幅則是11.27%。

文件顯示，巴菲特第一季增持西方石油430萬股，清倉惠普。至於減持蘋果1.16億股，則是股東大會已經說過的事。截至第一季季末，波克夏所持蘋果股票市值為1354億美元。

巴菲特向來很喜歡保險業，曾持有蓋可（Geico）、通用再保險（Gen Re），還有其他房屋險和壽險公司。2022年也以116億美元收購Alleghany保險公司。

不過波克夏近期則出清Markel和Globe Life兩家保險公司。

波克夏很少要求蓋牌的，上一次要求監管機構先不要告訴大家他們買什麼，已經是2020年的事，當時買的是雪佛龍和威訊通訊（Verizon）。

其他機構持倉有什麼值得注意的？

彭博社分析1124家機構最新13F報告，發現基金的總持股量為1.887兆美元，高於三個月前的1.728兆美元。

彭博也整理出以下趨勢：機構投資人持續押注在人工智慧（AI）領域。雖然截至3月31日為止的第一季，對沖基金整體來說站在賣方，但依然大舉買入輝達。此外，亞馬遜、Meta和微軟也獲偏愛。

機構投資人也選擇削減手上握有的生技公司賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）、Snap和超微（AMD）持股。

瓦拉全球有限合夥人（Avala Global）

在第一季，買入了台積電ADR，佔投資組合4.35％，另減持了安謀（ARM）、索尼與超微（AMD）。

希爾曼資本管理公司

希爾曼資本管理公司維持台積電為最大持倉，其他名列前五大的企業是微軟、富國銀行 、亞馬遜和二手車商車美仕（CarMax）。

另出清了半導體裝置製造商艾司摩爾與科林研發（Lam Research Corp）。

沙烏地阿拉伯主權財富基金

沙烏地阿拉伯主權財富基金將持有美股的價值，砍了一半。

沙國主權財富基金過去持有亞馬遜、微軟和客戶管理軟體Salesforce公司價值6億美元或更高價值的股票。如今持股變少了，或是以看漲期權取代，這意味，依然希望佈局這些企業，但控制暴露風險。

沙國主權基金也出清了多檔美國金融與旅遊業股票，像是貝萊德集團、 嘉年華遊和Booking Holdings。

《大賣空》主角

電影《大賣空》主角本尊貝瑞（Michael Burry）旗下Scion資產管理公司第一季清倉Alphabet和亞馬遜，同時買入投資實體黃金的ETF。

貝瑞清空的還有Booking Holdings、甲骨文和華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）等。

貝瑞另增持了兩家中國企業，分別是阿里巴巴集團和京東持股。

橋水

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）持倉報告顯示，美股持倉市值達一年來最高，且重押美股科技股「六巨頭」，僅特斯拉未獲青睞。

橋水前十大持倉中，iShares核心標普500ETF與iShares核心MSCI新興市場ETF，仍居首兩位，但持倉數按季減少1.19%及0.16%。第3至10名依序是Google、寶僑、輝達、Meta、嬌生、沃爾瑪、好市多，以及可口可樂。

但這些重倉的公司部分獲得增持，部分持股大減。

大舉增持公司有Google及輝達，持倉數量與上季相比大增逾160%，Meta持倉也增加逾49%。

首5大賣出股份分別為拼多多、可口可樂、好市多、思科和麥當勞，

橋水並新建倉亞馬遜和超微。

文藝復興科技（Renaissance Technologies）

文藝復興科技出清埃克森美孚，增持雪佛龍。但對金融股的重押，超過任何其他產業，同時減少押在通信業的權重。

當然，上述的持倉報告，可看作機構們截至第一季季末的投資快照，並不一定代表機構繼續持有這些股票，也無法確定他們何時會調整投資組合。參考就好。

（資料來源：Barron's, Blommberg, CNBC）

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