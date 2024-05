紐西蘭Zespri挺過極端氣候 如何打造850億外銷傳奇？

【文/吳雨潔;圖片/吳雨潔攝】

去年紐西蘭遭逢霜害、颶風、最熱的冬天等極端氣候,導致全球銷量僅1.33億箱,較前一年度下滑27%,短短一年,Zespri即宣示2025年可挑戰2.6億箱、營收858億台幣目標,這個全球農業界優等生,是怎麼克服天災挑戰?

51歲的安德烈與太太德蓮娜(Andre&Dalena Rochat),原本是建築師與空姐,為了追求更自然愜意的生活,從瑞士搬到紐西蘭,成為奇異果農夫已經16年了。他們說,去年是格外辛苦的一年。

他們找尋的美好日常,座落於紐西蘭北島豐盛灣地區的陶朗加,綿延數公里的海岸,是「全紐西蘭最美的海岸線」;這裡也是紐西蘭最大的出口港口。

距離陶朗加半小時車程的蒂普基小鎮,宜人氣候加上火山灰地質,擁有紐西蘭七成的奇異果產量,被譽為「世界奇異果之都」。

原以為走出新冠疫情陰霾,一切好轉。但厄運才來,2022年勞動力嚴重短缺。

去年紐西蘭遭逢霜害、颶風、最熱的冬天等極端氣候,在奇異果該開花時遇大雨,結果數不佳。結果全球銷量僅1.33億箱,較前一年度下滑27%,成為2014年遇到PSA細菌疾病後的新低。

極端氣候下的即戰力

Zespri執行長馬蒂森(Dan Mathieson)指出,今年很樂觀,預計出口1.8億箱的奇異果。明年,應該可達成疫情前訂下的2025年2.6億箱、營收858億台幣目標。

總能克服各種天然災害、國際競爭的Zespri一直是全球農業界的傳奇。

以果農合作社之姿,銷售至50多個國家,「Zespri是國際第一家將農業當成工業經營(可大量複製)的品牌,」屬於教案級的商業案例,台灣經濟研究院副院長周霞麗表示肯定,「農民能在不同土壤、濕度的環境,種出品質一致的奇異果,很少見也很厲害。」

台灣大學管理學院產學發展副院長謝明慧長期研究Zespri,這家農民合作社厲害之處,在於監理、治理、管理三者兼顧;管理成長策略中,研發新品、供應鏈與市場拓銷等方向都有成績。

為什麼能在極端氣候下,快速復原?

研發新品種與病蟲害管理是Zespri最大的祕密武器。

在紐西蘭奇異果育種中心(Kiwifruit Breeding Centre)的實驗室,有100公頃的研究果園。

中心每年栽種3萬棵種苗,挑選符合消費者喜愛口感、有豐富營養、適合保存,且能長途運輸等條件的奇異果。平均每千棵種苗,僅留下2至3棵,可說是萬中選一。

例如極酸、辣味等不討喜滋味,就不會上市;尺寸如櫻桃大小的Kiwiberry,甜味細緻,卻因外皮嫩薄,易在運送時破皮,北半球市場較難買到。

紐西蘭寶石紅奇異果。 (吳雨潔攝)

預測10年後氣候,栽種耐旱品種

再從育種、栽種、商品化前測試到商品優化,每個階段各經過5年時間。送到消費者手上,從測試到上市,研發過程至少20年。

上架後,市場決定一切。曾有偏甜的鮮甜綠果,即因喜歡綠果的消費者多半嗜酸,逐漸退場。

謝明慧注意到,過去,新品種的開發,從甜度、口感等消費者喜好,更多了因應氣候變遷的生長韌性等方向。

Zespri首席行銷、創新與永續發展長史天駿(Jiunn Shih) 透露,為了降低極端氣候的影響,他們現在研發的條件是根據10年後的氣候預測,那時可能更熱、更缺水,所以得培育更耐旱、更耐高溫的品種。

針對突然的急大雨,強化藤蔓健康強度,培養對抗豪雨水災、泡水後不易腐爛的韌性等。

Zespri過去在紐西蘭種植,但每年有半年的產季缺口,為了打造全年供應,合作社開始吸引義大利、日本、韓國等地農民加入種植。2025年紐西蘭之外的產地產量,將佔總體四分之一。

但這難不倒Zespri,因為即使在紐西蘭,北島與南島的天氣也不同,種苗本來就不同。

由空姐變身果農的德蓮娜,分享Zespri重視數據的親身經驗。合作社會根據長期溫度、雨水觀測統計,建議不同的種植照顧方式;更重要是智慧化的田間管理,例如田間設置感測器,便知道什麼時候要澆灌多少水。

可否收成,需由專業的檢驗評估決定。採摘後的每顆奇異果,都接受實驗室的重量、硬度、色澤、甜度等多項指標評估,確認品質後,才送到包裝廠,由機器整理、自動分級、貼標。

Zespri透過機器分級、人工包裝奇異果。 (吳雨潔攝)

數據種植,用工業方法做農業

準備發貨階段,透過貨櫃溫度調節,使奇異果進入休眠狀態。送往各國後,由當地市場的品管檢驗,才正式發售。無數次的確認,一切都以數據控管。

Zespri安排各地果農互相參訪、教學相長。德蓮娜舉例,果農間非常團結、不藏私,有果園的部份區域陽光不充裕,一位果農嘗試用鏡子反射陽光,發現效果不錯,便將此技巧傳授給韓國果農。

管控也包括病蟲害防治。周霞麗分析,奇異果藤蔓曾在十多年前遭遇PSA細菌疾病,導致產業受挫,那之後,Zespri建立了危機管理SOP,從訊息傳遞、風險評估到防範等機制,降低錯誤發生。

史天駿舉例,幾年前,義大利曾出現另一種藤蔓病害,導致花朵凋萎,研究發現是水量太多。去年紐西蘭遭遇颶風,部份地區淹水,Zespri便快速運用義大利經驗,調整種植細節,減少災損。

與全球接軌,打造零碳排奇異果

有了好產品,最後才是行銷。Zespri擅長凸顯產品特質,也能打破消費者慣性,創新各種食用奇異果的方法,譬如食用時機。

台灣人習慣晚餐後吃水果,Zespri全球產品行銷、創新與永續發展經理布拉奇福(Paul Blatchford)建議,在早餐時段補充足夠的膳食纖維,選擇有飽足感,可減少攝取高熱量食物,蘋果、柳橙不錯,但首選當然是營養密度高的奇異果。

不過,作為一個外銷型水果,Zespri王國最近也有新挑戰。

Zespri有43%的碳排放來自運輸,必須減少。去年發布創新資助計劃(ZAG),每年投入200萬美元的基金,邀請解決方案提供者和合作者,幫助奇異果減碳,譬如用永續燃料船運輸。

史天駿補充,為了達成2050年淨零目標,目前88%包裝已可回收、可重複使用或可堆肥。他們也在研發,如何在果園用更少的水?減少更多的包裝?繼續為減少碳排放努力。

紐西蘭奇異果育種中心研發出各品種奇異果。 (吳雨潔攝)

毛利諺語說,「我的力量不在個人,而是集體(My strength is not as an individual but as a collective.)。」這也是Zespri的經營目標。

從種植的果農、研發的科學家、檢驗的實驗室,到包裝、運輸與行銷等。鏈結周遭產業、整合上中下游打造的Zespri system,成為無法快速複製的商業模式。這個系統,即使面對天災,也一樣發揮韌性。

