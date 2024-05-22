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中捷隨機砍人釀恐慌 醫專生殺人未遂台中地院裁定收押

台灣大車隊二代接棒！營收獲利雙創高 不只接送還幫你慶生、洗衣

聯合新聞網／ 天下雜誌
執行長林念臻力推減碳，集團內減碳車已達1.1萬台，其中200台是特斯拉。 （黃明堂攝）
執行長林念臻力推減碳，集團內減碳車已達1.1萬台，其中200台是特斯拉。 （黃明堂攝）

【文／歐陽辰柔；圖片／黃明堂攝】

從數據預測叫車熱點，還能分析哪批衣服更耐洗，台灣大車隊二代林念臻，帶領傳統陽剛的計程車產業，轉型成高科技生活平台，要把時間賣給消費者。

身穿粉色外套，一頭柔軟長髮的林念臻，外型甜美，腦袋裡的事業藍圖比誰都清晰。

3年前，她正式從父親林村田手中接管台灣大車隊，並擔任55688集團執行長，力推數位轉型，繳出傲人成績：去年營收28.72億、稅後純益4.2億，達歷史新高，穩坐國內計程車業龍頭，更是榜單中唯一無畏疫情，連12年成長的陸上客運。

「不只跟我，我爸對全世界的人都說，55688（台灣大車隊電話）要成為國人的生活密碼，」林念臻嫣然一笑。這並非打趣，在她的帶領下，老品牌正大步走向新時代。

AI預測，司機提前到熱區

林村田2005年接手台灣大車隊，要求司機穿西裝打領帶，服務升級，打造國內第一大計程車隊。

但環境變化快，在國外念企管系的林念臻回來接家業時，認為要保持競爭力，非做數位轉型不可，「光溝通就花了快一年。」最後她說服高層，投資千萬成立大數據中心，分析全台兩萬五千輛台灣大車隊車輛GPS衛星定位回傳的移動資料，解決營運痛點。

例如，很多司機工時長但薪水低，分析路徑後，發現大家習慣擠去傳統上容易載客的區域，卻忽略其他地方的客人可能招不到車。

她遂主導開發預測叫車熱點的AI系統，結合過往的移動數據，以及天氣、活動、商圈人流等外部因素，提前15分鐘提示司機叫車熱區，精確度高達96%，平均每車每月減少油耗5000元。

「不用再等助理整理，每天主管都能自己看到數據，」林念臻笑著秀出手中螢幕的視覺化數據資料。

司機只要看手機螢幕，就能即時掌握叫車熱點，平均降低空車時間1小時。 （黃明堂攝）
司機只要看手機螢幕，就能即時掌握叫車熱點，平均降低空車時間1小時。 （黃明堂攝）

一位計程車業者分析，台灣大車隊過去線下扎根深，企業簽單多，所以司機願意進大車隊。

但從Uber進入台灣，因為app好用，影響民眾目前透過app叫車的比例，幾乎超越傳統的路邊攔車和電話叫車，「感覺台灣大車隊過去的優勢逐漸消失，」業者觀察。

林念臻當然知道時代在變，她認為最好的應對是把路走寬。

協助司機載客只是第一步，緊接著要拓展延伸應用，「東南亞的Grab，或中國的微信，都在做Super App（超級應用程式），」林念臻指出，目前國內還沒有全方位的線上生活服務平台。

而台灣大車隊有本錢做，一方面因為長久累積的品牌信任度，另一方面，用戶也和生活服務的客群高度重疊，「願意花錢買時間的人，就是我們的TA（目標客群）。」

生活服務平台，搶到企業洗衣

林念臻從兩方面著手。一是盤點集團內的資源，把原本就有的生活服務，例如子公司潔衣家的洗衣、以及過去生活大管家的居家清潔等，整合進官方55688的app。

二是進行app改版，除了版面優化，更容易看見叫車之外的生活服務，也串接帳號，讓消費者只要註冊過一次，就能以該帳號使用全部服務，設定過的信用卡也能沿用。

為了增加黏著度，也和不同平台合作。例如從55688的app進入Booking.com訂房，就能獲得乘車金回饋。

目前生活服務已佔集團整體營業收入超過兩成，去年成長超過11%。以居家清潔和洗衣表現最好。

特別在洗衣這一塊，疫情導致許多傳統洗衣店倒閉，讓潔衣家能快速切入市場。藉由和超商通路合作，除了一般消費者，也搶下企業訂單，包括圓山飯店桌巾清洗、全家便利商店制服洗滌等。

（55688集團提供）
（55688集團提供）

過程中同樣展現科技力：在制服埋入電子標籤（RFID），除了能全程追蹤不送錯地方，還分析哪一批制服更耐洗，回饋給企業。

客製學校接送、生日驚喜車

另一個意想不到的收穫是廣告。台灣大車隊去年車身和車內螢幕廣告收入有雙位數成長，涵蓋手遊、醫美、女性消費用品、建案等。

然而台灣大車隊還有許多關卡。包括怎麼把客戶從叫車引導到生活類消費，另外企業形象較傳統，如何吸引數位人才也是課題。

林念臻樂觀迎接挑戰。一面推動數位革新，另一面也不忘提升實體服務，「我們是做人和人接觸的產業，很強調服務的溫度。」

這體現在客製化。例如最近主打的生日驚喜車專案，可以把照片輸出貼於車身，搭配車內私人影片播放，變成獨特的生日體驗，一推出就獲好評。另外疫後許多校車退場，也順勢發展出客製化的學校接送服務。愈深入生活場景，愈能增加消費者的依賴程度。

「你可以觀察大家最需要哪些服務，」林念臻經常觀察熱門app榜單，了解哪些是消費者常用服務，而自己又有哪些切入市場的機會。儘管55688已經榜上有名，但她還要把名次再往前推。

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