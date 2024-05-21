2024兩千大製造業：八大產業雙位數衰退重災區 只有它們笑得出來

【文．康陳剛】

製造業去年過得辛苦，在《天下》2000大企業調查中，整體製造業營收比前年大幅下滑9.21%，近7成企業陷入衰退，是2013年《天下》將1000大企業調查擴增為2000大以來的最差成績。

但在這片慘綠中，汽車相關產業是少數笑著收割的類別之一。以東陽為代表的「汽車及其零件」產業，去年總營收逆勢上漲8.88%。

汽車及其零件業：接北美大單，台灣車市也創新高

台灣是俗稱「副廠件」的汽車AM零件重鎮，年出口產值高達3000億。東陽更是全球AM塑膠件龍頭，生產保險桿、葉子板、水箱護罩等超過5萬種型號產品。

東陽去年毛利率將近3成，稅後純益達到30億，雙雙改寫歷史紀錄。其他AM業者如車燈廠帝寶、堤維西，以及主供鈑金件的耿鼎，獲利也全都創下新高。

東陽董事長吳永茂解釋，去年台灣AM產業大幅成長，一方面是美國最大車險業者State Farm擴大使用AM件，湧入大量新需求；再來疫情期間車廠生產停擺，原廠零件業者斷炊之下只能縮減產能，導致供應鏈在疫後發生斷層，原本使用原廠維修零件的需求也轉而採用AM件。

此外，國內車市去年掛牌數高達47.6萬輛，為近18年來新高，讓像是引進新品牌MG熱賣的中華車，以及汽、機車銷售都開出紅盤的三陽，和台灣本田等國產車廠，營收都有2到3成的成長。

航太產業：疫後旅遊潮出籠，飛機訂單暴增

全球的天空也恢復以往忙碌，去年國際航空旅客人數已接近疫前水準，帶動航太維修和製造零件需求同步上揚。航太業去年平均營收成長率達到19.05%，躋身製造業第二名。

「假設沒有疫情或其他干擾影響，大概5年內都會是成長趨勢，」經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維如此斷言。除了需求暴漲，零件供應不足、技術人員嚴重缺乏的問題，也持續困擾航太產業，進一步造成供不應求。

除了天上飛的、地上跑的，你我生活中少不了的藥品也表現亮眼，製藥與生物科技產業去年平均營收成長率達到15.07%，位居製造業第三。

製造業整體：度過「去庫存」寒冬，回春有望

對大多數製造業來說，去年還是艱辛的一年，「去庫存」三個字如同魔咒般，日夜伴隨每一個製造業經理人，不絕於耳。

攤開各產業去年成績單，紡織、成衣及鞋業，平均營收下滑近18%最為慘烈，另外以自行車為大宗的「其他運輸工具」以及「通訊與網路」等八個產業也有雙位數衰退，災區遍及傳產與科技業。

不過，寒冬終將結束。中經院近期發布，台灣今年4月採購經理人指數為49.4%，是近一年來最佳，相當接近景氣分水嶺50%。

中經院院長葉俊顯表示，通膨、高利率、地緣政治等不因素雖如影隨形，但多數製造業已穩定復甦，「很多業者滿期待下半年會比上半年好，整個景氣應該是會愈來愈好。」

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