女子分享減肥10心得「靠2個」簡單改變 半年減掉24公斤

【編譯．樂羽嘉】

美國芝加哥女子緹潔勒（Megan Tjelle）靠著走路、熱量赤字吃法這兩招成功減去55磅體重（約24.9公斤），而後使用減肥藥Wegovy又減去50磅（約22.6公斤）。她分享減肥旅程上的10個心得，包括耐心的重要性。

緹潔勒過去10年的體重一直上下起伏，她試過各種流行飲食、減掉一些體重，但不久後總是會復胖，甚至比原先還要胖。

在30歲生日前夕，緹潔勒喪失自信，知道自己需要徹底的改變。

這一次，她想要使用更健康也更能長久維持不復胖的減肥方式。在2022年10月，她開始走路、採用熱量赤字吃法，半年內減掉55磅（約24.9公斤）。

但緹潔勒受到「食物噪音」干擾，也擔心減肥之路卡關，於是前往門診，醫生建議緹潔勒嘗試透過減緩胃排空速度來壓抑胃口的減肥藥Wegovy。使用Wegovy的8個月後，緹潔勒又瘦了50磅（約22.6公斤），現在她服用維持劑量。

緹潔勒的健身計畫也大有進展，她在努力增強體能為半馬做準備，也做重量訓練。一般專家都會建議服用這類GLP-1促效劑的患者要搭配健康飲食和運動。

根據《彭博》，多倫多大學教授德魯克（Daniel Drucker）是最早發現GLP-1藥物作用原理的學者之一。1980年代，他和波士頓的幾位科學家發現，一種鮮為人知的腸道荷爾蒙GLP-1可以促進老鼠體內胰島素分泌，後來藥廠開發出GLP-1注射劑來模擬第2型糖尿病患的腸道荷爾蒙，幫助降低血糖。Ozempic於2017年在美國獲准用於治療糖尿病，Mounjaro則於2022年獲准。

又因為GLP-1荷爾蒙會向大腦發出訊號，抑制食慾，進而有助減肥，諾和諾德於2021年推出了專門針對肥胖症的Ozempic高劑量版本，就是Wegovy。如今，3種針劑都被廣泛用於減肥。

緹潔勒也是新減肥藥的受益者之一，她的經驗反映了近來民眾的減肥方法與態度有顯著改變。根據Research and Markets報告，全球減肥藥市場將從2023年的38.3億美元規模成長到2029年的441.2億美元規模，因為現在有愈來愈多民眾在健康飲食和運動等「自然」瘦法遇到瓶頸之後，選擇利用減肥藥來幫忙。

現年30歲的緹潔勒，分享減肥之旅中學到的10件事。

1.耐心是關鍵

緹潔勒開始減肥後沒有迅速看到成果，有時候會非常沮喪。

緹潔勒說，「我必須提醒自己我也不是一夜之間變這麼胖的，所以我也不會一夜之間瘦回去。」

她學著一天把注意力放在一件事情上，一次跨越一道階梯，而不是整個樓層。

2.持之以恆很重要

緹潔勒知道自己不需要每天運動到把自己累垮或是吃仙女餐，她只需要做方向正確的事情。她認為，「過程中最重要（也最困難）的部分是開始。」

3.喝酒會增加減肥難度

有些人無酒不歡，不過緹潔勒知道自己以前喝了太多加滿鮮奶油的含糖咖啡，這類咖啡有些可能甚至超過400大卡。少喝點高熱量飲料對減肥之旅很有幫助。

緹潔勒說，「這些卡路里加起來真的很多，而且也沒辦法讓你產生飽足感，也沒辦法提供任何營養價值。」

營養專家先前告訴《商業內幕》，偶爾吃點沒那麼健康但你超喜歡的食物沒有錯，但降低頻率能夠促進健康並幫助你達成減肥目標。

4.走路對減肥非常好

緹潔勒表示，「走路顯然是我減肥旅程初期最有效的運動。」

緹潔勒多年來第一次走進健身房就壓力很大又自我意識過剩，但她知道自己每天都可以走30分鐘。「對於剛開始的人來說，走路非常棒，因為走路是受傷風險極低的低衝擊運動。」

走路對健康非常有幫助，是因為既能燃燒卡路里，又不會像一些強度較高的有氧運動那樣提升某些人的饑餓感。

5.熱量很重要

不管你有沒有計算卡路里，卡路里非常重要。緹潔勒學會瞭解不同食物的卡路里內容，透過Seattle Sutton的健康快遞服務訂餐，確保她的飲食有維持熱量赤字。她說，「只要我真正達成熱量赤字，馬上就會看到成果。」

6.你還是可以吃喜歡的食物

緹潔勒知道她可以節制地享受一切喜歡的食物，也能繼續減肥，不需要排除任何特定的食物群。

緹潔勒說，「我發現，過度限制飲食只會讓我最後吃更多那些被限制的食物。」

在減肥之路上，緹潔勒會去最喜歡的餐廳慶祝每一個減肥里程碑，像是壽司餐廳，因為她認為享受生活、慶祝勝利依然是非常重要的事情。

7.偶爾犯錯不會毀掉你的進步

以前，緹潔勒哪天或哪一餐沒有達成熱量赤字時，就會舉手投降。但現在她知道自己即使犯錯也能夠回到正軌上。

緹潔勒說，「重要的是記住偶爾失足、哪天的成果很不理想，也不會毀掉你的進步，你只要繼續努力就好。」

8.對運動抱持積極的態度大有幫助

緹潔勒不再把運動當成一件苦差事，而是聚焦在運動的好處之後，才能夠持續運動。

她說，「改變心態，從『我得去』變成『我要去』運動，對我來說是關鍵。」

「我瞭解到我能夠每天動動身體、做些讓我感覺很舒服的事情是多麼值得感激。」

9.你是你自己最好的投資

先前，緹潔勒總是把運動和健康飲食排到優先事項的最末尾，但現在她知道把健康視為第一優先是多麼重要的事情。

她分享，「在我非常難受的那些日子裡，支撐我的是想像達成理想體重後，我的生活會是什麼樣子，所有一切會變得多麼不一樣。」

10.你不會總是動力滿滿

減重旅程的頭幾個月，緹潔勒真的很不想上健身房，但她不想去的時候依然選擇持之以恆，而不是依賴動力，漸漸地她開始更加享受運動。

緹潔勒說，「一開始我真的很抗拒每天都要去那裡，我提醒自己這一切本來就不輕鬆，但是長期堅持的結果會非常值得。」

（資料來源：Business Insider、康健雜誌）

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